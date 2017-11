Club der Helfer

FC Langengeisling

von Dieter Priglmeir schließen

Ein Förderverein will dem FCL künftig helfen. Das macht auch steuerrechtlich Sinn.

Langengeisling– Über 30 Jahre ist es her, als die Fußballer des FC Langengeisling ihren eigenen Fanclub gründeten. Der Vorstopper war Schriftführer, der wuchtige Mittelstürmer Vorsitzender. Klingt paradox, machte aber Sinn, weil der Fanclub Turniere und Feste organisierte, deren Erlös der Jugendarbeit zu Gute kam. Heute ist die Euphorie ähnlich groß wie zu damaligen Bezirksliga-Zeiten, nur ein wenig durchorganisierter. Am Donnerstagabend wurde kein Fanclub, sondern der „Förderverein des FC Langengeisling“ gegründet – und das macht vor allem steuerrechtlich noch viel mehr Sinn. Kassier Richard Graf erklärte: „Ein Verein darf jährlich 35 000 Euro im wirtschaftlichen Betrieb einnehmen. Was drüber geht – und da darf man die Ausgaben nicht davon abziehen – muss versteuert werden.“ Aktuell zahle der FCL zwischen 2000 und 3000 Euro an Gewerbe- und Körperschaftssteuer „für das wenige, das wir bisher gemacht haben“. Mit dem Bau des neuen Vereinsheims und der 100-Jahr-Feier stünden aber größere Projekte an. „Mit der Gründung des Fördervereins haben wir die doppelte Summe steuerfrei“, sagte Graf, sofern die jeweiligen Projekte den jeweiligen Vereinen zugeordnet würden. Die erste Maßnahme regte FCL-Chef Sepp Kaiser schon einmal an: Die Stadionzeitung ist ab sofort Sache des Fördervereins, dessen Gründung noch am selben Abend einstimmig beschlossen wurde.

Der Jahresbeitrag beträgt in Anlehnung an das Geburtsjahr des FCL 19,20 Euro. Auch der Vorstand steht: Einstimmig wurde Benedikt Reiner zum Vorsitzenden gewählt, der sogleich die zwölfseitige von Graf und Norbert Geupel konzipierte Satzung vorlesen musste. Mit seinen 38 Jahren ist er auch der Älteste im Führungsteam, das Stellvertreter Maxi Heigl (23), Kassier Francesco Lopez (24) und Schriftführerin Albine Kaiser (27) vervollständigen. Über 30 weitere Geislinger traten dem Förderverein spontan bei, darunter alle anwesenden FCL-Kicker – wie damals vor 30 Jahren.