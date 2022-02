„Corona hat mich mürbe gemacht“

Von: Olaf Heid

Florian Riepl stellt sein Amt zur Verfügung. © Martin Kübelsbeck

Die berufliche und familiäre Belastung war einfach zu groß für Florian Riepl aus Altenerding.

Landkreis – Der Vorsitzende des Fußball-Kreises Donau/Isar, hat sein Amt zur Verfügung gestellt und für einen kurzfristigen Personalwechsel beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) gesorgt. „Ich brauche die Pause“, bestätigt der 37-Jährige auf Nachfrage. „Corona hat mich mürbe gemacht.“

Beruflich – der Altenerdinger betreibt eine Landwirtschaft – sei das Hobby einfach nicht mehr machbar gewesen. Ganz zu schweigen von der Belastung für seine junge Familie, die unter seinen Absenzen sehr gelitten habe, erklärt Florian Riepl, der zwei Kinder (1 und 3 Jahre) hat. Der Zeitaufwand, den er für seine Funktionärstätigkeit am Wochenende im Auto und auf den Fußballplätzen im Kreis, der bis Eichstätt hinauf reicht, zu stemmen hatte, ginge nun nicht mehr.

„Die Arbeit beim BFV ist seit Corona bedeutend mehr geworden. Es gab viel mehr Anfragen, auch der Ligapokal war zu managen“, erläutert Riepl seinen Rücktritt. Es sei zeitweise ein „Telefon-Wahnsinn“ gewesen und er kaum vom Handy weggekommen. Dennoch scheide er nicht im Groll. Im Gegenteil. „Das Ehrenamt ist etwas Schönes“, betont der Altenerdinger. „Ich habe mit dem Verband und der Gruppe, mit allen, hervorragend zusammengearbeitet. Ich kann nichts Negatives sagen.“ Aber der Aufwand war für ihn enorm, die „Corona-Müdigkeit“ bekam Überhand. Darum nun sein Abschied, der für den zuerst im Januar geplanten Kreistag angedacht gewesen war.

„20 Jahre als Schiedsrichter, Obmann und nun Vorsitzender sind genug.“ 2011 hatte Riepl (SpVgg Altenerding) seine Funktionärslaufbahn als Beisitzer im Schiedsrichterausschuss der Gruppe Erding gestartet, der er von 2012 bis 2017 als Obmann vorstand, ehe er die Nachfolge von Horst Kaindl (BC Uttenhofen) als Vorsitzender des Kreises Donau/Isar antrat. Für sein Engagement im Amateurfußball wurde Riepl 2021 mit der BFV-Verbandsnadel ausgezeichnet.

Der Ex-Kreisvorsitzende Horst Kaindl wird kommissarisch die Führung im Kreis Donau/Isar übernehmen. © BFV

Die Spitze übernimmt ab sofort kommissarisch sein Vorgänger, der den Kreis bereits bis 2017 als Vorsitzender geführt hatte. Der erfahrene Funktionär Kaindl wird sich federführend um die Organisation des auf 29. März verlegten Kreistags in Moosburg kümmern, auf dem dann ein neuer Donau/Isar-Chef gewählt werden soll.

Das BFV-Präsidium hat dem Wechsel im Umlaufverfahren bereits zugestimmt. „Florian Riepl hat mich gebeten, ihn von seinen Aufgaben als Kreisvorsitzender zu entbinden, da sich die Organisation des Kreistags zeitlich aktuell leider nicht mit seinen beruflichen Verpflichtungen in Einklang bringen lässt“, erklärt Robert Schraudner, Bezirksvorsitzender in Oberbayern und BFV-Vizepräsident. Diesem Wunsch entsprach er, zumal Riepl auf dem Kreistag sein Amt „ohnehin zur Verfügung gestellt hätte und in Horst Kaindl ein Mann mit großer Erfahrung einspringt, der bereits mehrere Kreistage erfolgreich vorbereitet hat“, sagt Schraudner.

Der Altenerdinger wird sich zurückziehen, aber dem Fußball verbunden bleiben und beispielsweise seine Ex-Vereine weiter aufmerksam verfolgen. Er werde den Ehren-Kreisvorsitzenden Kaindl bei der Vorbereitung des Kreistags und der Wahl auf alle Fälle noch unterstützen, betont er.„Ich hoffe auch noch ein paar Ehrungen machen zu können“, sagt Riepl. Aber nun ist für den Familienvater Pause – erst einmal: „In fünf Jahren kann es wieder anders sein.“