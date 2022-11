Crosslauf: Gold und Silber für Erding

Erfolgreiche Erdinger (v. l.): Robert Limmer, Theresa Schmid und Alex Bauer. cw © cw

Eine starke Vorstellung lieferte das kleine Erdinger Leichtathletik-Team bei den oberbayerischen Crossmeisterschaften in Bad Endorf ab.

Integriert in den Chiemgau-Thermen-Crosslauf musste Theresa Schmid 4,5 km und Robert Limmer 7,5 km bewältigen. Trainer Alex Bauer startete im Hobbylauf der Männer über 4,5 km. Die einhellige Meinung der Sportler war, dass die Strecke sehr anspruchsvoll, richtig anstrengend und für eine Oberbayerische ungewöhnlich lang war. Das zeigte sich auch an den geringen Anmeldezahlen.

Im U 16-Lauf kam Schmidt mit einer starken Zeit von 18:53 Minuten als Erste ins Ziel. Die 14-Jährige wurde damit Oberbayerische Crossmeisterin W 14. In der Wertung des Chiemgau-Thermen-Crosslaufs wurde Schmid Zweite hinter der ein Jahr älteren Lara Olivia Scheffczyk (LG Gendorf, 18:35 min.)

Überraschend war der Vizetitel von Limmer, der die 7,5 km in 32,26 Minuten schaffte. Limmer kommt vom Fußball, trainiert erst seit September in Erding Leichtathletik und freute sich umso mehr, dass er bei seiner ersten Meisterschaft gleich Silber gewonnen hat. In der Wertung des Thermen-Crosslaufs der Männer kam Limmer auf Platz drei. Trainer Bauer wollte im Hobbylauf seine Kondition testen und rundete mit Platz zehn in 25:55 Minuten das gute Ergebnis für den TSV ab. cw