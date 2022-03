„Da ist man dann so eine Art Europameister“

Von: Wolfgang Krzizok

Bereit für den nächsten Schritt: Uwel Hernandez © Privat

Die nächste Stufe auf der Karriereleiter will der Erdinger Boxprofi Uwel „Hector“ Hernandez erklimmen.

Erding – Der 29-Jährige kämpft am morgigen Samstag in Göppingen um die IBO Continental Championship. Sein Gegner ist der Deutsche Jackie Mefire.

Hernandez, der im November vergangenen Jahres den WM-Gürtel der WBF im Mittelgewicht bis 72,5 Kilo gewonnen hat, möchte gerne irgendwann bei den großen Verbänden um Titel kämpfen – bei WBA, WBC, WBO, IBF oder eben IBO, der sich mittlerweile als fünfter Verband im Konzert der Großen etabliert hat.

Am Samstagabend in Göppingen, im „Firat Arslan Sportcenter“, hat der Erdinger eine echte Chance, sich weiter nach oben zu arbeiten. „Die Continental oder Intercontinental Championships sind so eine Art Zwischentitel, die man braucht, um irgendwann um die WM bei den Großen zu boxen“, weiß Hernandez. „Da ist man dann so eine Art Europameister.“

Den Hauptkampf an diesem Abend, unmittelbar hinter dem Hernandez-Fight, bestreitet der schon 51 Jahre alte Firat Aslan bei seiner „Hausgala“ – mit zehn Kämpfen auf der Fightcard – gegen den 35-jährigen Magdeburger Toni Thes. Arslan, der schon einmal WBA-Weltmeister im Cruisergewicht war, möchte Ende des Jahres noch einmal um die WM kämpfen und dann seine Karriere beenden.

Die Karriere von Hernandez hat dagegen gerade erst richtig an Fahrt aufgenommen. „Ich gehe eine Gewichtsklasse hoch und trete im Super Mittelgewicht bis 76,5 Kilo an“, erzählt der Erdinger. „Es ist zwar schade, dass keine Zuschauer zugelassen sind und nur ein ganz kleiner Kreis da sein wird, aber ich glaube, es wird eine geile Veranstaltung.“

Seine Vorbereitung sei „super“ gewesen, stellt der 29-Jährige fest. „Ich bin toll in Form und habe Luft für zwölf Runden.“ Auf zehn Runden ist der Kampf am Samstagabend angesetzt. Über seinen Gegner Mefire weiß er nicht viel. „Man findet kaum was über ihn im Internet“, sagt Hernandez. „Ich weiß, dass er acht Profikämpfe hat, siebenmal hat er gewonnen, einmal ist er disqualifiziert worden.“

Natürlich werde er seinen Gegner ernst nehmen, „denn es ist auch für ihn eine große Chance und er wird sich entsprechend ins Zeug legen“, sagt Hernandez und fügt an: „Ich freue mich auf den Kampf und die Herausforderung.“ Und er ergänzt: „Und ich freue mich, wenn alles wieder so wird wie früher, dass es also keine Zuschauerbeschränkungen mehr gibt.“ Und bis dahin soll es für den Erdinger möglichst wieder eine Stufe höher gehen.

TV-Hinweis

Wer sich den Kampfabend anschauen will, kann dies ab 20 Uhr im Internet-Livestream bei bild.de und fight24.