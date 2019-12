Dance United: Eine Premiere mit Hindernissen

Ex-Tänzer springt spontan ein

Wartenberg – Diese Premiere wird wohl in die Vereinsgeschichte von Dance United eingehen: Der plötzliche krankheitsbedingte Ausfall eines wichtigen Tänzers während der Veranstaltung forderte von allen in der Hauptgruppe das Letzte.

Der Ablauf war wie immer: Die Hauptgruppe zeigte zum letzten Mal das Programm der Vorsaison. Dann passierte es: Einer der Tänzer, eben einer, der für alle Hebefiguren unverzichtbar ist, bekam Kreislaufprobleme, und das derart massiv, dass er sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach der Vorstellung der neuen Gruppe mit nicht weniger als 13 Neulingen wurde die ganze Truppe in die Trainingshalle beordert.

Ehemaliger Tänzer springt spontan ein

Adrian Scharl, ein ehemaliger Tänzer, war dann der Mann des Abends. Er sprang spontan ein, musste aber natürlich kurzfristig lernen, wo er wann was zu tun hat bei einem Showtanzprogramm, das von der Waghalsigkeit her Maßstäbe setzte. Selten wohl hat Dance United mehr Tänzerinnen gleichzeitig hoch in der Luft gehabt: Die Akrobatinnen flogen hoch in die Luft, den Gästen in der restlos ausverkauften Halle stockte erst der Atem, dann brandete nicht enden wollender Beifall auf: pure Begeisterung.

Hinter den Tänzern aber kauerten die Verantwortlichen am Boden, den Zettel mit der Choreogafie dabei, schickten den wackeren Aushilfstänzer Scharl, der ja völlig aus dem Training war, von Position zu Position. Wer nicht drauf achtete, der merkte es nicht, denn alles lief perfekt. Unter dem Strich hatte die Hauptgruppe, inklusive Sondertraining, am Abend mindestens drei Mal ein volles Programm von stark über einer halben Stunde getanzt, sodass von einer reinen Tanzzeit von rund zwei Stunden ausgegangen werden muss.

Lob von der Gemeinde für aktive Jugendarbeit

Hart gearbeitet hat aber auch die Aktive Jantina Freund, die zugleich die Moderation übernommen hatte und den unglaublichen Druck, der in dieser Situation auf den Verantwortlichen lastete, überspielen musste.

Die Jugendgruppen standen zunächst im Mittelpunkt – auch beim Grußwort von Jugendreferentin Isabell Haindl, die sich für die Gemeinde Wartenberg beim Verein für die aktive Jugendarbeit bedankte.

Walt-Disney-Szenen von den Fantasy Dancers

Deren Früchte konnte man dann aber auch sehen. Schon bei den Little Dancers, die spielerisch Szenen von Walt Disney auf die Bühne brachten. Die Fantasy-Kids brillierten bereits mit einer gekonnten Klein-Ausgabe des Showtanzprogramms, komplett mit ersten Hebefiguren, um dann dem Bayerischen Vizemeister Platz zu machen: Die Überraschungsmannschaft der Vorsaison lieferte eine klare Ansage ab: Man will bei den kommenden Turnieren ähnlich abschneiden, möglichst noch eine Stufe rauf auf dem Treppchen. Genau das hatte die größere Wettkampfgruppe „FunkYllusion“ bekanntlich nur knapp verfehlt. Ihr Beitrag machte klar: Dieses Mal soll es klappen.



Geballte Mädchenpower brachten schließlich die Frantics auf die Bühne: Mit 30 Tänzerinnen ist sie die stärkste Gruppe der Jugend. Die „Hot Hips“ dagegen freuten sich über den ersten Mann in der Gruppe. Der bekam auch gleich eine tragende Rolle. Während all dieser Punkte war die Hauptgruppe in der Trainingshalle, arbeitete hart an sich. Als es nach verlängerter letzter Pause dann so weit war, sprach die Moderatorin spürbar erleichtert den Satz aus, der letztlich für die ganze Saison gilt: „Wir sind auftrittsbereit!“

Klaus Kuhn