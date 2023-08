Mona Mayer über die verpasste Finalteilnahme: „Das letzte Bisschen hat gefehlt“

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Staffelübergabe: Mona Maier (l.) schickt Carolina Krafzik ins Rennen, die letztlich als Sechste des Vorlaufs ins Ziel kommt. Der Traum vom Finale ist geplatzt. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rellisch

Die Hörlkofenerin erzählt von ihren Eindrücken bei ihrer ersten WM.

Hörlkofen – Ganz Deutschland jammert wegen der Medaillen-Nullnummer bei der Leichtathletik-WM. Aber es gibt auch Lichtblicke: die medial großen wie der Zehnkampf von Leo Neugebauer, aber auch die kleinen – wie die 400 Meter, die Mona Mayer in der deutschen Staffel lief. Wie schon vergangenes Jahr vor der EM war die Hörlkofenerin kurz vor den Wettkämpfen für den DLV-Kader nominiert worden.

Und tatsächlich schaffte sie es dann auch bei der WM in Budapest ins Staffel-Quartett gemeinsam mit Luna Thiel (Wolfsburg), Alica Schmidt (Berlin) und Carolina Krafzik (Sindelfingen). Mit 3:27,74 Minuten landete das Team allerdings nur auf Rang sechs im Vorlauf und verpasste damit das Finale. Darüber, über die Medaillenflaute und was sie sonst noch bei ihrer ersten Weltmeisterschaft erlebte, sprach die 22-jährige Studentin mit der Heimatzeitung.

Frau Mayer, wie waren für Sie die Tage mit dem Nationalteam?

Ich habe die Zeit im Team sehr genossen. Es ist immer ein schöner Teamspirit. Vor allem durch die schönen Erfahrungen, die man dann miteinander macht.

Wie bewerten Sie Ihre eigene Leistung?

Es war gut, aber eben nicht überragend – was immer so ein bisschen mein eigener Anspruch an mich selbst ist. Dadurch, dass ich als dritte Läuferin von Anfang an keinen Anschluss nach vorne hatte, war es ein schwieriger Lauf. Ich finde aber, dass ich es gut gelöst habe. Leider mussten wir für den Staffelwechsel immer auf die Bahnen sechs oder gar sieben rauslaufen, was sich dann in der Zeit niederschlägt. Aber nichtsdestotrotz bin ich mit 52,1 Sekunden eine solide Zeit gelaufen.

Wie groß ist die Enttäuschung nach dem verpassten Finale?

Schon ein wenig. Aber wir wussten, dass wir alle vier fürs Finale über uns hinauswachsen mussten. Aufgrund der derzeit extrem starken Konkurrenz ist es wirklich schwierig, den Endlauf zu erreichen. Das hat leider nicht so ganz geklappt. Wir haben wirklich durch die Bank jede für sich individuell eine gute Leistung gezeigt. Das letzte Bisschen hat leider dennoch gefehlt.

Zum ersten Mal geht Deutschland ohne Medaillen aus der WM raus. Hat sich die Stimmung im Laufe der Tage verändert, als sich das abzeichnete?

Nein. Wenn man jetzt nur auf den Medaillenspiegel blickt, schaut es natürlich nicht so gut aus, aber wir haben sehr viele Top-Acht- oder Top-Zehn-Plätze gemacht. Wir waren insgesamt ein sehr motiviertes Team mit guten Leistungen. Dass es mit der Medaille nicht geklappt hat, ist schade, und es war sicherlich auch ein bisschen Pech dabei, wenn man sich zum Beispiel Julian Webers Speerwurf ansieht. Zur Verteidigung könnte man aber auch ausführen, dass bei uns sehr viele Topstars aufgrund von Verletzungsproblemen abgesagt haben.

Das Staffelquartett. Mona Maier, Carolina Krafzik, Alica Schmidt und Luna Thiel (v. l.) liefen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. „Derzeit ist die Konkurrenz einfach extrem stark“, erklärt Maier © IMAGO/CHAI

Wie reagiert der DLV? Zeichnen sich schon Konsequenzen ab?

Bis jetzt nicht. Das Einzige, was das Ganze wieder einmal zeigt, ist die Tatsache, dass in Deutschland der Sport kaum gefördert wird. Aber trotzdem werden Medaillen erwartet. So geht die Rechnung einfach nicht auf. Es schneiden wesentlich kleinere Länder besser ab – einfach durch mehr Förderung. Das gilt es zu kritisieren, nicht die Leistung der Sportler, denn wir versuchen, nur das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.

Was nehmen Sie selbst an Erfahrungen und Gelerntem mit von dieser WM?

Erfahrungen nehme ich viele mit. Schließlich war das meine erste WM. Und das, was ich in den vergangenen Tagen alles dazugelernt habe, wird mir in der Zukunft helfen.

Können Sie das noch konkretisieren?

Ich habe definitiv noch mehr gelernt, besser mit Druck umzugehen. Vor allem mit dem Druck im Team, weil ja jeder in die Staffelaufstellung will. Lehrreich war auch, die Abläufe bei einer WM kennenzulernen. Es ist alles nochmal viel größer.

Als bei einer Europameisterschaft?

Ja. Vor allem im Callroom geht es wesentlich hektischer zu als bei der EM. Und auf dem Aufwärmplatz geht es ganz anders ab. Viele Sportler und Sportlerinnen beginnen da schon ihre kleinen Spielchen und versuchen, möglichst großen Raum und Aufmerksamkeit einzunehmen, um die Konkurrenz einzuschüchtern.

Abgesehen vom eigenen Wettbewerb – was waren Ihre WM-Highlights?

Sportlich gesehen war das der Staffellauf der Niederländerinnen und besonders die letzten 100 Meter von Femke Bols, die dann noch Gold für ihre Mannschaft geholt hat. Ansonsten fand ich es sehr süß, dass ich Shaunae Miller-Uibom, die Olympiasiegerin über 400 Meter, mit ihrem vier Monate alten Baby im Adidas-Quartier getroffen habe (lächelt).

Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?

Ich überlege derzeit noch, einen oder zwei Wettkämpfe zu laufen, bevor es für mich in die Off-Season und in den Urlaub geht. Ab Oktober startet dann schon die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Wir haben nächstes Jahr auch wieder extrem viele Höhepunkte. Das beginnt mit den Worldrelays, die im April stattfinden. Nach dem Ergebnis dort werden die jeweiligen Staffelnationen für Olympia qualifiziert. Es steht eine EM an, und natürlich im optimalen Fall Olympia.