Dorfens neues Lieblingsergebnis

Derbysiege sind schön! Die Eispiraten feiern zusammen mit den Fans das 3:2 gegen Waldkraiburg. © Dominik Findelsberger

Die ESC-Puckjäger bleiben voll auf Kurs im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga.

Dorfen – Mit einem Sechs-Punkte-Wochenende nach 3:2-Siegen in Geretsried und auf eigenem Eis gegen Waldkraiburg behaupten die Eispiraten mit neun Zählern die Tabellenspitze in der Abstiegsrunde.

In Geretsried habe sein Team insgesamt sehr gut gespielt, wenngleich man bereits im ersten Drittel wiederum ein paar dicke Chancen ausgelassen habe, konstatierte ESC-Trainer Franz Steer. „Aber in Geretsried musst du erst mal gewinnen“, meinte er. Und dies ohne die Verteidiger Sebastian und Alexander Kanzelsberger, die berufs- beziehungsweise verletzungsbedingt fehlten, sowie dem kurzfristig an Grippe erkrankten Torjäger Thomas Vrba. Er habe deshalb sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung umstellen müssen, erklärte Dorfens Trainer.

Im zweiten Drittel sei seine Mannschaft nicht mehr so präsent gewesen, da hätte Geretsried das eine oder andere Tor schießen können. Man habe da auch etwas Glück gehabt, das während der Saison meist gefehlt habe. „Zudem hat uns ein stark spielender Torwart Maxi Engelbrecht im Spiel gehalten“, betonte Steer und lobte das starke Unter- wie Überzahlspiel: „Die Jungs haben das sehr gut gemacht.“

Indes verwies der Geretsrieder Trainer Hans Tauber darauf, dass sein Team „nicht gut in die Partie gekommen ist“ und nicht umsetzen konnte, was man sich vorgenommen hatte. Im zweiten Drittel habe man ordentlich Druck gemacht, sei aber an Torhüter Englbrecht ein ums andere Mal gescheitert.

In der Pressekonferenz nach dem knappen Sieg gegen Waldkraiburg meinte ESC-Trainer Steer dass seine Leute „sehr lethargisch“ im ersten Drittel agiert und wiederum gute Chancen vergeben hätten. Da hätte Waldkraiburg höher führen können, als mit 1:0 nach dem Break-Treffer der Löwen in Unterzahl fünf Sekunden vor der ersten Pause. „Waldkraiburg hatte allerdings in den ersten zehn Minuten keinen richtigen Schuss auf unser Tor gehabt.“ Er habe dann in der Pause den Spielern, „wie sie es gewohnt sind, ruhig und sachlich gesagt: Jetzt müsst ihr ein bisserl mehr machen.“ Und die Eispiraten gaben mehr Gas. Aber erst im dritten Drittel kippte die Partie. Schließlich wurde der antrittsschnelle ESC-Stürmer Josef Folger mit einem tollen Treffer zum 2:1 und einem Schuss ins leere EHC-Tor zum 3:1 Spieler des Abends.

Eine „anständige Leistung“ bestätigte EHC-Trainer Markus Berwanger seinem Team. Nach dem mäßigen Abschneiden in den letzten Monaten fehle es seinem Team an Selbstvertrauen und „ein paar anderen Sachen. Wir werden jedoch alles daran setzen, dass wir die Sache noch hinkriegen.“

Für die ausgefallene Partie des ESC Dorfen gegen den EV Pegnitz ist mittlerweile ein Nachholtermin gefunden: Sie findet am morgigen Aschermittwoch um 20 Uhr in der Dr.-Rudolf-Halle statt.

GEORG BRENNAUER