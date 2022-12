Sportabzeichen hoch im Kurs

Von: Hermann Weingartner

Teilen

Über das Sportabzeichen freuten sich die Prüferinnen Gabriele Jung (r.), Marion Otter (3. v. r.) und Jutta Bauer (2. v. l.) mit ihren Schützlingen Laila Al-Mehiawi, Theresa Bauer, Sophia Baumgartner, Laila Di Renzo John, Lena Eglseder, Hanna und Lilli Hopf, Luisa Kast, Selina Kopp, Eva Lechner, Frida und Emma Otter, Philipp Reither, Veronika Seisenberger, Peter, Isabella und Rebecca Theuermann, Lucy Valentaten, Maximilian Weinzierl sowie (nicht auf dem Foto) Anna Dirnecker, Augustina und Martina Herbst, Franziska Schöberl, Felicitas Schüler, Eva-Maria Schuller, Lisa Schweiger und Ana Hühn. © Hermann Weingartner

Jung und Alt begeisterten sich in Dorfen wieder für das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Dorfen – Es gilt als höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Dabei werden motorische Grundfähigkeiten in vier Kategorien geprüft: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination.

Beim Sportabzeichen 2022 in Dorfen kämpften insgesamt 29 Kinder und Jugendliche sowie zwei Erwachsene, um die Anforderungen zu erreichen. Viele der Teilnehmer sind bereits seit Jahren regelmäßig mit Begeisterung dabei, und auch ganze Familien nehmen gemeinschaftlich teil.

„Bereits nach den Osterferien war mit dem Training begonnen worden“, blickte Gabriele Jung von der Turnabteilung des TSV Dorfen bei der Abzeichen- und Urkundenverleihung zurück. Die Dorfenerin nahm selbst zum 17. Mal teil. Sie organisiert die Leistungsabnahmen zusammen mit Marion Otter und Jutta Bauer seit vielen Jahren mit Erfolg. Mitmachen können Teilnehmer ab sechs Jahren bis ins hohe Alter, auch Sportbegeisterte, die nicht im Verein sind.

„Es war wieder anstrengend“, lautete das Fazit von Jung, „aber allen hat es Spaß gemacht“. Dabei sei der 800-Meter-Lauf schon hart gewesen, weil der nicht trainiert wurde. Und die Anforderungen, besonders für die Buben, würden „immer, immer anstrengender“, bedauerte Jung, die das inzwischen „unverhältnismäßig“ findet.

Das Erreichen der Mindestanforderung in einer der vier Disziplinen wird mit dem Sportabzeichen in Bronze belohnt. Für entsprechend bessere Leistungen gibt es Silber, Gold oder Bicolor (jeweils nach dem fünf-, zehn-, fünfzehnmaligen erreichen einer Stufe). In Dorfen gab es heuer neun Mal Gold, 13 Mal Silber, fünf Mal Bronze und ein Mal Bicolor. Die Familie Emma, Frida und Marion Otter aus Dorfen sind absolute Sportabzeichen-Fans und konnten von Jung nach fünf erfolgreichen Teilnahmen heuer mit ihrem ersten Bicolor-Abzeichen belohnt werden.

Bei der Turnabteilung des TSV Dorfen wird seit 2008 wieder eine Abnahme des Sportabzeichens angeboten. „Ziel ist es, auch mal den eigenen Fitnessstand zu testen“, sagte Jung. Ein bundeseinheitliches Sportabzeichen für Männer, Frauen und Jugendliche gibt es seit 1951, einen ersten Vorläufer der Auszeichnung bereits seit dem Jahr 1912.

Teilnehmer

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Veronika Seisenberger (1 x Silber), Eva Lechner (1 x Silber), Theresa Bauer (1 x Bronze), Lisa Schweiger (1 x Silber), Lena Eglseder (1 x Bronze), Luisa Kast (1 x Gold), Laila Al-Mehiawi (1 x Bronze), Eva-Maria Schuller (1 x Silber), Maximilian Weinzierl (1 x Silber), Franziska Schöberl (1 x Gold), Anna Dirnecker (1 x Silber), Ana Hühn (1 x Gold), Selina Kopp (1 x Gold), Lucy Valentaten (2 x Silber), Felicitas Schüler (2 x Gold), Peter Theuermann (2 x Bronze), Sophia Baumgartner (2 x Silber), Philipp Reither (2 x Silber), Laila Di Renzo John (3 x Bronze), Hanna Hopf (3 x Gold), Frida Otter (4 x Gold), Augustina Herbst (4 x Silber), Lilli Luise Hopf (4 x Silber), Emma Otter (5 x Gold), Rebecca Theuermann (5 x Silber), Isabella Theuermann (5 x Silber), Martina Herbst (6 x Gold).

Erwachsene: Gabriele Jung (17 x Gold), Marion Otter (5 x Gold).