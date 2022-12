Das Erdinger Sportjahr in Zahlen

Von: Dieter Priglmeir

Der Wolf und der Ober-Löwe: 1860-Kapitän Stefan Lex (r.) deckt den Ball gegen den Dortmunder Marius Wolf ab. Die Pokal-Partie im ausverkauften Grünwalder Stadion geht zwar 0:3 verloren, ist aber dennoch ein weiteres Highlight in der Karriere des Eittingers. © IMAGO

Zahlen und Daten - hier ist das kleine Einmaleins des Erdinger Sportjahres 2022.

1+1 = der FC Herzogstadt: FC Erding und RW Klettham denken über eine Fusion der Fußballteams nach. Ähnliches passiert auch mit dem SV Buch, der erst sang- und klanglos aus der Kreisklasse absteigt und nur dank einer Fusion mit dem FC Forstern 2 in der A-Klasse überlebensfähig ist.

2 starke Stabhochspringerinnen hat der TSV Erding mit Kaja Riedl und Magdalena Reisinger, die bei den bayerischen Meisterschaften in der Halle (W 15) und im Freien (W 14) jeweils Erste und Zweite werden. 13 Sportvereine schicken Delegierte zum Kreistag des BLSV nach Lengdorf. Wo die anderen 113 Vereine waren, wissen wir nicht.

15 Jahre Geduld und fast 10 000 Arbeitsstunden waren nötig, aber jetzt hat der FC Finsing sein Sportgelände 2.0 mit neuer Tribüne und Umkleiden.

27 Tore in 30 Minuten. Das schaffen die Handballerinnen der SpVgg Altenerding gegen die HSG Schwab/kirchen, weil sie nach 12:4-Halbzeitführung richtig Gas geben und 39:15 gewinnen.

29 Merkur-CUP-Kreisfinals gab es schon. Heuer ist es besonders stimmungsvoll. Das liegt am FC Lengdorf, der nicht nur ein toller Veranstalter ist. Sein U 11-Team spielt auch noch ein tolles Finale, das aber verdient der TSV Dorfen gewinnt.

32. von 65 Athleten wird Markus Kalb. Für den erfolgsverwöhnten Erdinger ein maues Ergebnis? Von wegen. Er hat schon einige Triathlon-Wettbewerbe auf dem Buckel, „aber das war schon der coolste meines Lebens“, schwärmt der 43-jährige Erdinger. Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) hatte ihn für die European Championships für den Wettkampf der Altersklasse 40 nominiert. „Für mich war das natürlich eine Riesenehre“, so Kalb.

34 Jahre muss der SRC Erding warten, ehe er wieder einen Deutschen Meister hat. Andreas Rotter gewinnt bei der Ü 50.

38,81 Meter weit schleudert Lilli Weber den Diskus und wird damit Bayerische U 18-Meisterin,

50 Meter weit kann Raffi Ascher schießen – und treffen. Es ist der 1:0-Siegtreffer des FC Schwaig gegen den ASV Dachau. Die erste Saison in der Landesliga beschließen die Schwaiger sensationell auf Platz drei, die zweite läuft schlechter. Das Team steckt im Abstiegskampf.

76 Sitzplätze hat der Stolz der DJK Ottenhofen: die neue Tribüne.

88 Jahre alt wird Josef Gotz, dann schläft der ehemalige Gewichtheber, Funktionär, Stadtrat und Erdinger Sportreferent im Heiliggeist-Stift friedlich ein. Box-Pionier Günther Pauli stirbt mit 72 Jahren. 170 Teilnehmer hat das erste Landkreisturnfest seit 2019. Prächtig organisiert wurde es vom TSV Dorfen.

200 m Lagen und 100 m Schmetterling sind die Disziplinen, in denen Luis Hofmaier die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften gewinnt.

250 000 Euro ist laut transfermarkt.de der Marktwert des Eittingers Stefan Lex. Für die Löwen ist der Wert weit höher. Inzwischen führt er das Rudel als unumstrittener Kapitän an und sorgt mit seinen Toren und Vorlagen dafür, dass die Fans vom Aufstieg in die 2. Liga träumen dürfen. Sein Highlight des Jahres: das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (0:3).

250 000 Euro ist laut transfermarkt.de auch der Marktwert von Vitus Eicher. Der Langengeislinger Torhüter ist seit der Saison 2016/17 beim 1. FC Heidenheim. Die häufig unterschätzten Schwaben spielen einmal mehr eine starke Saison in der 2. Bundesliga und dürfen durchaus vom Aufstieg träumen. In jene Liga, in der nun seit drei Jahren Sebastian Bönig Co-Trainer ist. Mit Union Berlin führt er im Herbst 2022 sogar wochenlang die Bundesliga an.

1 Million ist laut transfermarkt.de der Marktwert von Leandro Morgalla. Der Forsterner ist die Entdeckung des Jahres bei den Münchner Löwen, der von der halben Bundesliga gejagt wird, aber den Sechzgern treu bleibt.