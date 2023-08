43. Forsterner Senioren-Cup: Erst Hitze, dann Regenflut

Sie hielt die Landkreisfahne hoch: Die Hörlkofenerin Margret Köckhuber gewann die Nebenrunde in der Altersklasse Damen 65. © Robert Tappeiner

Das war wirklich ein Tennisturnier der Extreme.

Forstern – Alles war gerichtet und hervorragend geplant gewesen für den Start des 43. Forsterner Seniorenturniers im Tennis. Das Turnierteam um Turnierleiter Hans Mielach hatte wie immer seine Hausaufgaben erledigt, um den 255 ausgelosten Spielerinnen und Spielern in 17 Konkurrenzen ein perfektes Turnier zu präsentieren. Doch wie bereits im vergangenen Jahr konnte das Turnier wegen des Regenwetters nicht ordnungsgemäß beendet werden.

Es waren Tage der Extreme. Der Start am Mittwoch war bereits von starker Hitze geprägt, die sich bis Freitag fortsetzte. Bei bis zu 35 Grad Celsius zeigten die Akteure auf der roten Asche trotzdem tolles Tennis. Während zu Turnierbeginn neben Forstern bereits der TC Bavaria Anzing Begegnungen auf seiner Platzanlage durchführte, ging es zwei Tage später auch in Hörlkofen, Isen und Forstinning weiter.

Die erste Probe für das Turnierteam hielt Petrus dann am folgenden Morgen bereit. Große Regenmengen hatten die Tennisplätze über Nacht unter Wasser gesetzt. Die fleißigen Helfer scheuten aber keine Mühe, bereits ab 7 Uhr morgens die unter Wasser stehenden Plätze mit Schwämmen und Walzen wieder spieltauglich zu machen. Dies gelang, und so konnte gegen 9.30 Uhr der erste Aufschlag erfolgen.

Einige Finalspiele fanden bereits am Freitag und Samstag statt. So konnten Margot Schnaitter (TSV 1880 Wasserburg) bei den Damen 65 und Marlies Danner (TSV Siegsdorf) bei den Damen 70 ihre Titel letzten Endes verteidigen. Die Landkreisfahnen hielt wieder einmal Margret Köckhuber vom SV Hörlkofen hoch. Sie holte sich den Sieg in der Nebenrunde der Damen 65.

In der Hauptrunde der Damen 65 triumphierte Margot Schnaitter, die auf dem Foto gemeinsam mit Oberschiedsrichter Alex Dittrich und Finalistin Silvia Huber-Obermeier (r.) zu sehen ist. © Robert Tappeiner

Traditionell ist am Finaltag dann die Terrasse mit Zuschauern gefüllt. Jedoch trat die Wetterprognose ein, und bis auf ganz kurze regenfreie Phasen kam es immer wieder nass von oben. Das Helferteam versuchte zwar erneut alles, um die Plätze bespielbar zu machen, war aber machtlos gegen den immer wieder einsetzenden Regen. Gegen 15 Uhr entschied der Turnierausschuss den Spielabbruch für Sonntag. Das Turnierteam stellte den Finalistinnen und Finalisten dann die Wahl, das Finale an einem der nächsten Tage zu spielen.

Turnier geht heute weiter

Erfreulich für alle Zuschauer, dass nun ab dem heutigen Mittwoch noch insgesamt acht Endspiele in den Hauptrunden und zwei Endspiele in den Nebenrunden auf der Forsterner Tennisanlage stattfinden. Der Dorfener Herbert Köhler kämpft bei den Herren 70 um die begehrten Ranglistenpunkte und den Platz ganz oben auf dem Stockerl. Sein Match gegen die deutsche Nummer 1 Alfred Böckl musste beim Stande von 1:5 aus Köhlers Sicht abgebrochen werden.

Einige Siegerinnen und Sieger stehen bereits fest: Damen 40: Miroslava Zouaghi (TC Augsburg Siebentisch); Damen 55: Sylvia Langhorst (TSV Altenfurt); Herren 55: Stefan Hesseln (TC Pliening); Herren 60: Norbert Henn (Tennis 65 Eschborn); Herren 80: Michael Hanusch (Frankfurter TC 1914 Palmengarten). al

Turnierplan

Mittwoch, 10 Uhr: Finale Nebenrunde Herren 75 – 15 Uhr: Finale Damen 60 und Herren 65 – 17.30 Uhr: Finale Herren 40 und Herren 45 und Nebenrunde Herren 60

Donnerstag, 10 Uhr: Finale Herren 50 und Herren 75 – 18 Uhr: Finale Damen 50

Montag, 4. September, 14 Uhr: Finale Herren 70