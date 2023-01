Taufkirchen und das unerwartete Acht-Tore-Hindernis

Von: Olaf Heid

Einschwören auf das große Ziel: Taufkirchens Handballer wollen sich weiter als Einheit präsentieren und zurück in die Bezirksliga. Auch wenn es nun schwieriger wird. © Christian Riedel

Der Rückzug des ASV Dachau 2 verschlechtert Taufkirchens Titel-Chancen enorm.

Taufkirchen – Eine einfache Nachricht kann für viel Aufregung sorgen: Die Mitteilung des Handballverbands über den Rückzug der zweiten Herrenmannschaft des ASV Dachau hat für gewaltige Unruhe im Lager der Taufkirchener Männer gesorgt.

Der Konkurrent, wie der TSV ein Bezirksliga-Absteiger, hat vor Beginn der Rückrunde und unmittelbar vor dem direkten Duell der im Aufstiegsrennen involvierten Rivalen seine Formation abgemeldet. Damit wurde dem Meisterschaftsrennen in der Bezirksklasse Mitte eine andere Richtung gegeben.

Aus Sicht der Vilstaler eine unschöne. Nicht nur, dass die ASV-Zweite ihnen ein Heimspiel weniger bescherte und den sportlichen Vergleich mied. Der größte Ärger ist aber der Verlust der eigenen Punkte aus dem Hinrundenduell in Dachau (29:20). Denn Nutznießer ist nämlich vor allem der Dritte im Bunde, der TSV Karlsfeld.

Im Dreiervergleich hatte dieser gegen Dachau einmal verloren und gewonnen, aber gegen Taufkirchen (31:24) gewonnen. Die Vilstaler lagen nach Minuspunkten gleichauf, ein Sieg im direkten Vergleich hätte für Platz eins gereicht – nach der ASV-Abmeldung ist man nun aber zwei Zähler zurück und muss am 11. Februar für Titel und Aufstieg acht Tore aufholen.

„Mit großer Verwunderung haben wir den Rückzug des ASV Dachau II zur Kenntnis genommen“, bedauerte Taufkirchens Handballchef Gerhard Mühlenbeck, der dies auch dem BHV-Gruppenspielleiter im Bezirk Altbayern, Tobias Westermaier, schriftlich mitteilte. „Es ist schade, dass ein Mitkonkurrent um den Aufstieg, so kurz vor Saison-Ende, seine Mannschaft plötzlich und unerwartet zurückzieht.“ Das habe man aufgrund der Social-Media-Ankündigungen des ASV Dachau II so nicht erwartet. „Wir hatten uns schon auf das Rückspiel gefreut und alle Fans mobilisiert. Wir wollten als Tabellenführer unsere Aufstiegsambitionen mit einem Sieg untermauern.“ Dem wurde nun ein Riegel vorgeschoben.

Was der Sache auch noch Würze gibt: Die Dachauer haben in der Bezirksklasse SüdWest ein drittes Herren-Team aussichtsreich im Einsatz. Dieses führt die Tabelle an.

Die TSV-Sparte war am Überlegen, ob sie Einspruch gegen die Wertung der Saison 2022/23, „aufgrund einer möglich Wettbewerbsverzerrung durch den unerwarteten Rückzug“ einlegen sollte. Sie wurde aber von Herbert Bochmann, Stellvertretender Altbayern-Vorsitzender, eingebremst. Einen Einspruch halte er, weil die Spielordnung eindeutig sei, „für wenig erfolgversprechend“.

An diesem Samstag (Anwurf 18 Uhr) geht es nun für die Vilstaler nach Eching zur außer Konkurrenz antretenden SCE-Reserve.