Markus Kalb: Das war „Tour-de-France-Feeling“

Von: Dieter Priglmeir

Die letzten fünf Kilometer waren anstrengend, aber die Zuschauer trugen den Erdinger ins Ziel. © Privat

Markus Kalb schwärmt vom Flair während seines Wettkampfs

Erding – Markus Kalb hat schon einige Triathlon-Wettbewerbe auf dem Buckel und in den Beinen, „aber das war schon der coolste meines Lebens“, schwärmt der 43-jährige Erdinger. Die Deutsche Triathlon-Union (DTU) hatte ihn für die European Championships für den Wettkampf der Altersklasse 40 nominiert. Der Verband macht dies auf Basis der Ergebnisse. „Für mich war das natürlich eine Riesenehre“, sagt Kalb. Und der Elektroniker rechtfertigte seine Nominierung, wurde 32. unter 65 Athleten aus ganz Europa.

„Es war wie erwartet ein sehr hartes Rennen“, erzählt Kalb und betont: „Von Anfang an“. Zahlreiche Zuschauer säumten den Karlsfelder See, als sich die Athleten am Sonntag um 9 Uhr früh ins 21 Grad warme Wasser stürzten. „Eine optimale Temperatur“, so der Triathlet. 750 Meter hatten Kalb und Co. vor sich. „Leider konnte ich nicht mit der Spitzengruppe mitschwimmen.“ Das Niveau sei schon sehr hoch gewesen.

Nach 12:25 Minuten stieg Kalb aus dem Wasser, schwang sich in den Sattel und machte sich auf zur Aufholjagd, was aber ein aussichtsloses Unterfangen war, denn 10 der insgesamt 22 Kilometer musste er allein bestreiten. Das ist verhängnisvoll in einem Rennen, in dem Windschatten fahren erlaubt ist. „Bis ich eine Radgruppe erwischt habe, das hat schon einiges von mir abverlangt“, so der Mann vom Erdinger Active Team.

22 Kilometer lang war die Radstrecke, die Markus Kalb in gut 33 Minuten bewältigte. Lange Zeit war er allein unterwegs, konnte so nicht im Windschatten Kraft sparen. © privat

Allerdings sei er stets von den vielen Zuschauern am Straßenrand lautstark angefeuert worden. „Das war Tour-de-France-Feeling.“ Und es wurde noch extremer auf dem Olympiagelände, wo nach der Radstrecke, die er in 33:31 Minuten bewältigt hatte, nun noch der Fünf-Kilometer-Lauf anstand.

„Wahnsinn“, schwärmt Kalb. „In Erding stehen schon immer viele Menschen und feuern dich an. Aber was da in München abgeht, das ist schon noch eine ganz andere Nummer.“ Jeder Athlet sei angefeuert worden, aber als Lokalmatador habe er schon noch eine ganz andere Anschubhilfe bekommen. Da hätten die Fans bei der Lautstärke noch ein paar Dezibel drauf gelegt. Förmlich getragen habe ihn diese laute Welle.

Zumindest fast. Der Lauf über den Olympiaberg sei dann schon auch eine heftige Herausforderung für seine Beine gewesen. Er formuliert das so: „Die fünf Kilometer haben mir den Rest gegeben.“ Nach 20:53 Minuten war er im Ziel, die letzten Meter auf dem blauen Belag, auf dem tags zuvor auch die Europameister gekürt wurden.

„Es war alles wie bei den Eliteläufern. Das hat der Verband großartig organisiert“, sagt Kalb begeistert. Nach dem Rennen war noch der gemütliche Ratsch mit den Athleten aus der Türkei, der Ukraine oder den anderen Ecken Europas angesagt. „Auch das war toll, denn so oft starte ich ja auch nicht international“, meint Kalb, der nun die restlichen Tage der European Championships genießen wird. „Für mich selber ist jetzt erst einmal Pause angesagt.“