Das Wartenberger Pfingstrennen ist zurück

Von: Markus Schwarzkugler

Markus Remde freut sich auf das Radrennen. © Privat

Der Marktgemeinderat gibt Grünes Licht für Wartenbergs großes Radevent. Die Streckenführung wird diesmal allerdings eine andere sein.

Wartenberg – Das 24. Pfingstradrennen könnte eigentlich schon das 26. seiner Art sein. Corona hat die Austragung in Wartenberg in den vergangenen beiden Jahren allerdings verhindert. Doch heuer soll es nach der Zwangspause wieder so weit sein: eben am Pfingstmontag, 6. Juni. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Marktgemeinderat in seiner Sitzung nun die Austragung ganz offiziell genehmigt.

Das Rennen wird diesmal eine ganz wesentliche Änderung erfahren. Wie berichtet, wird nämlich heuer die Strogenstraße großräumig saniert, auch die Bürgersteige werden gemacht. Folglich sieht der Ausrichter, der Verein R.K.B. Solidarität Wartenberg, von der bewährten Streckenführung ab, die am Marktplatz vorbei verläuft. Wie mit dem Rathaus abgesprochen, führt die Rennstrecke diesmal über die Thenner Straße und Am Kleinfeld.

Anderes dagegen ist bewährt und altbekannt. So soll für den Sieger des Hauptrennens wieder der Preis des Marktes Wartenberg ausgeschrieben werden. Auch das „Fette-Reifen-Rennen“ für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren steht wieder auf dem Programm.

„Wie der Name schon sagt, darf nur mit Fahrrädern teilgenommen werden, bei denen es sich nicht um Rennräder handelt“, erklärt Vereinsvorsitzender Markus Remde im Genehmigungsantrag. Auch ein Hobby- und ein Amateurrennen seien geplant. Das bedeute unterm Strich einen zusätzlichen Wettbewerb.

Einen Zuschuss für die Preisgelder hat die Gemeinde dem Verein bereits vor der Absage 2020 gezahlt, er soll nun heuer verwendet werden. Etwas leichter macht die Organisation der Fakt, dass diesmal keine Kreis- oder Staatsstraße genutzt wird. Deswegen braucht es Remde zufolge auch keine Vereinbarung mit dem Straßenbauamt über die Sperrung der Strogenstraße. Freilich wird es deswegen nicht ganz ohne Sperrungen oder Parkverbote rund um den Streckenbereich gehen. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert. Ein durchgängiges Parkverbot gilt am Pfingstmontag von 8 bis 18 Uhr auf der Thenner Straße, Bgm.-Stuhlberger-Straße, Am Kleinfeld und auf der Pfarrer-Rotter-Straße. Bei den Arbeiten wieder fleißig mithelfen wird der Wartenberger Bauhof. Die Gemeinde lässt den Verein außerdem die Duschgelegenheiten in der Strogenhalle sowie den Sanitär- und Eingangsbereich im Haus für Kinder nutzen.