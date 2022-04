„Das wird sicher kein Sommerkick“

Schmerz lass nach: Auch in Otterfing dürfen sich die Geislinger auf einen harten Kampf gefasst machen.

BEZIRKSLIGA Den FC Langengeisling erwartet bei Schlusslicht TSV Otterfing ein hartes Stück Arbeit

Von Andreas Schuder schließen

Der FC Langengeisling hat die Chance, sich von den abstiegsbedrohten Plätzen zu lösen.

Langengeisling – Eine Woche nach dem furiosen 5:1-Sieg gegen Baldham-Vaterstetten steht für die Langengeislinger an diesem Samstag das nächste Ligaspiel an. Um 15 Uhr erfolgt der Anpfiff beim Tabellenschlusslicht TSV Otterfing, der mit einem Punkt aus zwei Spielen in die Rückrunde gestartet.

Dieses Spiel birgt eine sehr gute Chance, den Schwung aus dem letzten Heimspiel mitzunehmen und wichtige Punkte gegen den Abstieg zu holen, meint auch Maxi Maier, Spieler und Technischer Leiter beim FCL: „Das ist eine große Möglichkeit, um uns mal etwas von den Abstiegsplätzen abzusetzen, und die wollen wir nutzen. Jedoch steht Otterfing noch ein bisschen mehr unter Zugzwang, daher erwarte ich ein schweres Auswärtsspiel.“ Auch die äußeren Einflüsse werden laut Maier in dieser Partie eine Rolle spielen. „Wer den Wetterbericht verfolgt hat weiß, dass das kein schöner Sommerkick wird. Das wird ein Kampfspiel mit vielen Zweikämpfen und Luftduellen. Wir müssen geschlossen agieren vor allem die zweiten Bälle festmachen.“

Weiter spricht Maier das Hinspiel in Langengeisling an, bei dem der FCL nach 0:2 noch 4:2 gewann. „Wir wissen, wie man gegen sie gewinnen kann, haben aber auch gesehen, wie gefährlich sie sein können“, fasst er zusammen. Sehr erfreuliche Nachrichten gibt es zur Kadersituation, die sich erheblich verbessert hat. „Letzte Woche hatten wir einen halben fitten Auswechselspieler, jetzt fahren wir mit 18 Mann nach Otterfing“, freut sich Maier. Zu den Rückkehrern gehören Lucas Seeholzer, Ömer Altinisik, Maurice Steck, Douglas Wilson und Maier selbst. „Allerdings ist für viele dieser Spieler nach langer Pause nur ein Kurzeinsatz möglich. Gegen Otterfing muss man sich in jeden Zweikampf reinhauen, deshalb sollten wir die Comebacks langsam angehen“, stellt er fest. Ausfallen werden Michael Faltlhauser und René Mecking.

FCL-Kader

Brader (Rotert), M. Geigerseder, Seeholzer, Hintermaier, S. Stenzel, Aigner, Birnbeck, Kaiser, Altinisik, Maier, Steck, D. Geigerseder, Obermaier, K. Stenzel, Dornauer, Riederle, Wilson