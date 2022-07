DAV-Sektion Taufkirchen: „Wir müssen die Leute wieder einfangen“

Von: Birgit Lang

Ehrungen (sitzend, v. l.): Max Eberle, Maria Lay, Gudrun Deutsch, Inge Piebl und Erika Heilscher; (stehend, v. l.) Vorsitzender Georg Bauer, Anton Spangenberg, Andreas Scheuchenpflug, Josef Kalter, Karl-Heinz Deutsch, Johann Kalter Hans Mitschke und 2. Vorsitzender Hans Eisgruber. © Birgit Lang

Die 1400-Mitglieder-Markt hat die DAV-Sektion Taufkirchen wohl bald geknackt: Eine Selbstverständlichkeit ist das aber längst nicht, wie in der Jahreshauptversammlung deutlich wurde.

Taufkirchen – Ein eher beschauliches Vereinsjahr liegt hinter der DAV-Sektion Taufkirchen. Sehr erfreulich habe sich der Mitgliederstand entwickelt, informierte Vorsitzender Schorsch Bauer in der Jahreshauptversammlung im Bürgersaal, in der es auch um die neue Boulderhalle ging (wir berichteten).

20 neue Mitglieder habe man seit September. Aktuell seien es 1370. „Wenn der Zuwachs so anhält, werden wir die 1400er Grenze überschreiten können“, prognostizierte Bauer. 2011 seien es noch 763 Mitglieder gewesen.

Bauer konnte von nur einem Vortrag im vollen Kinocafé berichten, geplant seien zwei weitere Vorträge. Der der Seniorentreff fand im Juni nach zwei Jahren erstmals wieder statt und soll nun wieder regelmäßig im Waldbad durchgeführt werden.

In Vertretung von Schatzmeisterin Nina Eisgruber berichtete der Vorsitzende über einen sehr guten Kassenstand. Die höchsten Einnahmen waren Mitgliedsbeiträge von knapp 50 000 Euro, die höchste Ausgabe die Verbandsabgabe von gut 35 000 Euro. Insgesamt wurden über 12 000 Euro erwirtschaftet. Die Abschreibung für den Kletterturm bezifferte Bauer mit gut 80 000 Euro.

Die Tourenberichte fielen knapp aus. Uwe Rauchfuß führte heuer noch keine Touren durch und fällt wegen eines Bänderrisses noch bis zum 10. Juli aus. Karl-Heinz Deutsch leitete im Mai eine Wanderung zur Moldauquelle und zum Siedensteinkopf und im Juni eine Fünftagestour durchs Erzgebirge. Auch Schorsch Bauer hatte „nur“ zwei Wanderungen im März zum Riederstein und im Juni zum Spitzstein, und Anne Bauer bot im Oktober eine Tour zur Tölzer Hütte an. Bauer listete alle 13 nun geplanten Bergwanderungen von Juli bis November auf. Das Highlight: eine Watzmannüberschreitung vom 1. bis 2. August.

Bauer erklärte, dass es viel schwieriger geworden sei, einen Hüttenplatz zu bekommen. „Bekannte Hütten sind lange im Voraus ausgebucht.“

Schöne Herbsttouren mit dem Mountainbike hatte Stefan Scheren mit Leon Schmidt vorbereitet, allerdings nahmen nur wenige Menschen teil. Dies könnte an den „unsinnigen Regelungen mit Abstand beim Radeln liegen“, mutmaßte Bauer. Auch Scheren führte dies auf die Pandemie zurück und meinte: „Wir müssen die Leute wieder einfangen, die bei uns gefahren sind.“ Dafür sind monatlich bis Oktober Bergradl-Touren geplant.

Auch die Rennrad-Gruppe von Hans-Jürgen Degener wurde reaktiviert, so der Vorsitzende. Regelmäßige Ausfahrten starten freitags am Attinger Kreisel.

Die letzten beiden Winter wurden keine Skikurse angeboten. „Mal schauen, ob heuer an eine Durchführung zu denken ist“, sagte 2. Vorsitzender Hans Eisgruber. Wenn, dann fänden ab Dezemer monatliche Skitouren statt, auch Skihochtouren. Die Teilnehmerzahlen seien in den Vorjahren stark nach oben gegangen. „Es ist spannend, ob sie uns darennen oder das Interesse zurückgegangen ist.“ Auch Skitouren fanden im Vorjahr keine statt, so Elmar Nitzl. Die Anfangseuphorie sei deutlich zurückgegangen. Im November werde die Skigymnastik starten.

Mit Amelie Mantik und Annina Lechner betreuen nun zwei neue engagierte Jugendleiter donnerstags am Kletterturm gut 20 Jugendliche. Zudem habe man zwei neue Trainer fürs Sportklettern Breitensport Indoor: Basti Prey ist Lehrer an der Mittelschule Dorfen und hat schon drei Kurse mit Schülern durchgeführt. Alex Seitz ist laut Bauer ein alter Hase und hat seit über 20 Jahren eine Trainerlizenz und diese für Breitensport Indoor reaktiviert. Weitere Fortbildungen seien geplant.

Im Kletterzentrum trainieren 28 Kinder am Turm mit zwei neuen Übungsleiterinnen. Danach folgen immer die „richtigen Gruppenstunden“, in denen Klettern und Sichern angesagt sei, so Anton Spangenberg. „Dann bleibt uns die Jugend länger erhalten.“ Bei einem Camp, Übernachten am Turm und einem Hüttenwochenende solle die Jugend zusammengeschweißt werden. Auch Kindergeburtstage und Ferienprogramme fanden schon am Kletterzentrum statt.

Die Gruppenstunde Klettern soll bis in den Herbst und dann wieder ab Frühjahr 2023 abgehalten werden. 59 Saisonkarten fürs Kletterzentrum wurden gekauft, davon 44 von Nicht-Mitgliedern. Spangenberg verwies noch auf den Klettertreff immer mittwochs ab 18 Uhr „zum Ausprobieren, aber auch für den sozialen Aspekt“.

Auch Ehrungen nahm Bauer vor: für 50 Jahre Sektionstreue: Alfons Gruber; 40 Jahre: Josef Kalter, Albert Ostermaier, Thomas Niederhammer, Maria Lay, Johann Kalter, Albert Bitzer, Johann Mitschke, Inge Piebl, Anton Spangenberg, Max Eberl (das 100. Mitglied), Raimund Stiller, Andreas Scheuchenpflug und Herbert Ernstberger; 25 Jahre: Peter Becker, Andrea Obermeier, Pauline Gruber, Erika Heilscher, Daniel Hofstätter, Josef Stangl, Gudrun und Karl-Heinz Deutsch sowie Stefan Holzinger.