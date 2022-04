Deißenböck blickt schon auf nächste Saison

Von: Andreas Schuder

Teilen

Defensiv sicher zupacken und nach vorne Automatismen schaffen, das will der TSV Dorfen um Keeper Huge. © Hermann Weingartner

Auch wenn für den TSV Dorfen noch ein paar Begegnungen auf dem Spielplan stehen, der Trainer schaut schon auf die nächste Saison.

Dorfen – Nach dem knappen Auswärtssieg in Bad Endorf am vergangenen Freitag steht für die Dorfener Bezirksliga-Fußballer heute die nächste Partie in der Fremde an. Um 19.30 Uhr erfolgt der Anpfiff beim SV Reichertsheim. Die Platzherren konnten am Sonntag nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder gewinnen, befinden sich aber dennoch mitten im Abstiegskampf.

Ziel des TSV wird es sein, nach den Siegen gegen Otterfing und Bad Endorf das dritte ums Überleben kämpfende Team in Folge zu bezwingen. Dorfens Trainer Christoph Deißenböck weiß, was den Gegner ausmacht. „Hinten stehen sie sehr gut, und dann werden sie im Umschaltspiel und auch bei Standards gefährlich. Das haben sie gut verinnerlicht. Schon seit Jahren spielen sie so, und ich habe das interessiert verfolgt. Reichertsheim ist ein guter Verein“, lobt Deißenböck den Tabellenzehnten.

Das Hauptaugenmerk des Dorfener Spiels wird wie in der vorherigen Partie auf Entwicklung liegen. „Wir müssen mit Blick auf die neue Saison arbeiten. Dabei wollen wir sowohl spielerische als auch taktische Automatismen schaffen.“ Der TSV-Trainer gibt dazu eine klare Richtung vor: „Gut verteidigen kann mittlerweile jeder. Ich bin ein Fan von offensivem Spiel. Das zu entwickeln, dauert natürlich, aber auch die Jungs haben Bock, daran zu arbeiten.“ Im Spiel gegen Reichertsheim wolle man das „eigene Spiel durchbringen und einen Schritt vorwärts gehen“, fordert der Coach.

Der enge Terminkalender der vergangenen Wochen macht sich natürlich am Fitnesslevel der TSV-Mannschaft bemerkbar. „Langsam wird das eine Belastungssache. Einige Spieler haben leichte muskuläre Probleme, weshalb deren Einsätze noch nicht klar sind“, sagt Deißenböck. Definitiv gegen Reichertsheim fehlen werden Nikolas Drimmel, Alexander Wolf und Alex Heilmeier, für den die Saison nach einem Handbruch gelaufen ist. Ebenfalls nicht spielfähig sind Sebastian Haenle (Faserriss) und Daniel Roppert (beruflich). Andreas Hartl befindet sich im Aufbau und könnte zu einem Kurzeinsatz kommen.

TSV-Kader

Huge (Schöberl), Bauer, Gritto, Hönninger, Mutlu, Feckl, Lüers, Linner, Rachl, Hellfeuer, Hartl, M. Zöller, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller