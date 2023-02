Delphine sahnen ab

Sie fischten 21 Medaillen aus dem Freisinger Becken: die Erdinger Delphine. © ag

21 Medaillen bei Kreismeisterschaft

Erding – Als drittgrößte Mannschaft waren die Schwimmer des TSV Erding zu den Kreismeisterschaften auf der Kurzbahn in Freising gereist. Und der Auftritt war ein voller Erfolg, denn mit acht Meister- und neun Vizetiteln sowie vier dritten Plätzen konnte sich die Ausbeute bei einem starken Teilnehmerfeld sehen lassen.

Der größte Abräumer unter den Delphinen war gleichzeitig auch die Premiere des jüngsten Schwimmers. Bastian Geuder (Jahrgang 2013) startete bei seinen ersten Kreismeisterschaften über 100 Meter Freistil, Brust und Rücken und konnte auf allen Distanzen den Meistertitel erreichen. Für seine Trainingskollegin Sophia Lex (2013) gab es über die 100 Meter Lagen eine weitere Bronzemedaille für eine Erdinger Nachwuchsschwimmerin.

Auch im 2007er Jahrgang waren der TSV auf dem Podest vertreten. Über 100 Meter Schmetterling sicherte sich Lena Leeb mit neuer Bestzeit in 1:16,33 min den zweiten Platz. Ebenfalls Silber gewann Kilian Kranzeder über 100 Meter Freistil in 1:01,95 Minuten, und über 100 Meter Brust schaffte er es als Dritter auf das Podest.

Einen kompletten Medaillensatz sicherte sich Lena Vidovic (Jahrgang 2009), die in Freising ihre starke Form unter Beweis stellte. Über 100 Meter Rücken gewann sie in ihrem Jahrgang in 1:10,11 min, während sie sich über 100 Meter Freistil, Brust und Lagen jeweils nur einer Konkurrentin geschlagen geben musste. Bronze gab es für ihre Leistung über 100 Meter Schmetterling, die sie in 1:15,61 Minuten in neuer Bestzeit abschloss.

Der älteste Teilnehmer des TSV war Lenny Mende (Jahrgang 2005), der seit diesem Jahr zu den Junioren zählt und hier die gute Wettkampfstatistik aufwertet. Bei vier Starts gewann der 18-Jährige souverän drei seiner Rennen, nur über 100 Meter Lagen blieb ein Schwimmer etwa eine halbe Sekunde vor dem Notzinger. ALEKS SCHARFE