Ein Sieg fehlt zum Finale

EISHOCKEY - Gladiators wollen in Miesbach den Sack zumachen

Nächste Runde im Playoff-Halbfinale zwischen Erding und Miesbach.

Erding – Die Gladiators führen in der „Best of five“-Serie 2:1, brauchen also nur noch einen Sieg zum Einzug ins Finale. Die Partie heute Abend im MiaHelfnZam-Stadion wird um 20 Uhr angepfiffen.

Wer folgt dem EHC Königsbrunn ins Finale, der sich in drei klaren Spielen (5:1, 7:2, 7:1) gegen den TSV Peißenberg durchgesetzt hat? Diese Frage wird an diesem Wochenende beantwortet. Gewinnen heute die Gladiators, dann stehen sie als Königsbrunner Gegner fest. Setzt sich Miesbach durch, dann fällt die Entscheidung am Sonntag (18 Uhr) in Erding.

Unglaublich spannend sind die ersten Begegnungen verlaufen, sodass man auch heute nicht von einer klaren Sache ausgehen darf. 2:0 für Erding, 5:4 nach Penaltyschießen für Miesbach und 5:3 für Erding lauteten die Resultate. Es gab also lauter Heimsiege – wie schon in der Qualifikationsrunde, als es – jeweils auf eigenem Eis – ein 4:2 für Erding und ein 6:1 für Miesbach gab. So gesehen ist der TEV in eigener Halle heute Abend also Favorit.

Bei beiden Mannschaften hat sich zuletzt ein deutlicher Kräfteverschleiß bemerkbar gemacht, nicht zuletzt deshalb, weil das Verletzungs- oder Krankheitspech zugeschlagen hat. Erdings Teamchef Felix Schütz hat seine Mannschaft bis auf die Langzeitverletzten komplett zur Verfügung, allerdings leiden einige Spieler noch an grippalen Nachwirkungen. Miesbachs Trainer Michael Baindl musste zuletzt mit Abwehrchef Matthias Bergmann sowie den Stürmern Nick Endress und Sebastian Deml auf wichtige Leistungsträger verzichten, die sich während der Serie verletzt haben. Dafür konnte kurzfristig Routinier Nikolaus „Niki“ Meier reaktiviert werden, der der Abwehr zuletzt deutlich mehr Stabilität verliehen hat. Man darf gespannt sein, wer das Miesbacher Tor heute Abend hütet, bis jetzt wechselten sich Janik Engler und Timon Ewert ab. Gladiators-Teamchef Schütz wird wohl wieder auf „Playoff-Monster“ Christoph Schedlbauer setzen. Es ist also angerichtet für Spiel Nummer vier.