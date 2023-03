Der Altenerdinger Metten-Tag

Von: Bernd Heinzinger

Die Abwehrarbeit muss stimmen. © Christian Riedel

Gleich drei Duelle gegen die SSG aus Niederbayern – Bangen um den Abwehrchef

Altenerding – Die größte Frage bei den Altenerdinger Handballern vor dem Heimduell gegen die SSG Metten (Sa., 18.30 Uhr, Semptsporthalle) lautet: In welcher Formation kommen die Gäste? Stehen die tschechischen Rückraumhünen im Kader, dann stellt die SSG für jedes Team der Bezirksoberliga eine Herausforderung dar: „Dann sind die Mettener sehr kompakt und punkten mit großer Erfahrung“, weiß Altenerdings Coach Peter Mesiarik. Ohne ihre ausländischen Stars setzte es für die SSG jedoch herbe Niederlagen.

Mesiarik gibt sich aber auch gegen einen Kontrahenten in Bestbesetzung nicht geschlagen: „Gerade gegen stärkere Teams haben wir unsere besten Leistungen gezeigt. Dagegen ließen wir in den Duellen mit Mannschaften aus dem unteren Feld unnötig Punkte liegen.“

Der Kader ist allerdings nicht optimal aufgestellt. Simon Rüdiger fehlt verletzungsbedingt. Zu 99 Prozent fällt auch Abwehrchef Quirin Huber aus, ihn quälen akute Schulterprobleme. In den Trainingseinheiten fehlten zudem die Nachwuchshoffnungen Tim Steininger, Jakob Köhler und Luis Leitner – Mesiarik geht aber davon aus, dass sie gegen Metten aufs Feld können. Die Huber-Rolle sollen Niklas Fleps oder Severin Lößl ausfüllen, das Wichtigste sei jedoch die Chancenverwertung. „Wenn wir so viel verwerfen wie gegen Pfaffenhofen, droht die nächste Niederlage.“

Die Dritte empfängt zum Saisonabschluss am Samstag um 20.15 Uhr Bezirksklasse-Schlusslicht Metten 2. Dementsprechend klar ist die Favoritenrolle geklärt.

Frauen sinnenauf Revanche

Ebenfalls gegen Metten geht’s für die Handballfrauen (Sa., 16.30 Uhr). Im Hinspiel gab es überraschend nur ein Unentschieden. Damals kassierte Katharina Künstner, die derzeit beste Schützin, schon nach acht Minuten eine fragliche Rote Karte. Das sollte diesmal nicht passieren, denn auf sie kommt die besondere Aufgabe zu, Mettens Alexandra Venus über Linksaußen zu stören: „Die müssen wir besser im Griff haben“, fordert Trainer Andreas Mittermeier. Lena Prem ist wieder dabei, Lena Edelmann ebenfalls. Dazu kehrt Janina Konrad zurück in den Kader, einzig Johanna Bauschmid fehlt aus privaten Gründen. Daher hat der Coach viele Wechselmöglichkeiten. Mittermeier: „Mit einem Sieg hätten wir Platz drei in der Bezirksoberliga schon einmal sicher. Ich gehe davon aus, dass es klappt.“

Die Zweite fährt nach Kirchdorf (So., 15 Uhr). Kati Gottschalk fällt wegen ihrer Verletzung längerfristig aus. Grit Kschischow zog sich eine Kapselverletzung am Finger zu und will abwarten, wie groß die Schmerzen am Sonntag sind. Thea-Sophie Steinbrecher, Lena Prem und Lena Edelmann verstärken aber die Truppe, sodass Kschischow betont: „Wir haben eine schlagkräftige Truppe zusammen.“ Die Favoritenrolle gibt sie dennoch den Gastgeberinnen: „In Kirchdorf haben wir uns in letzter Zeit immer schwer getan.“

BERND HEINZINGER