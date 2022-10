Maximilian Steer fliegt der Konkurrenz davon

Von: Wolfgang Krzizok

Zeigten gute Leistungen in Oberaudorf (v. l.): Anna Steer, Maximilian Steer, Lucas Rieß, Moritz Schwarzbözl, Arne Schleicher und Trainer Florian Baumgartner. © Alarich Herrmann

Gerade erst hat die Springersaison begonnen, da sind die jungen Auerbacher schon gut in Schwung.

Auerbach/Wartenberg – Erstmals, nachdem die Adler des SC Auerbach das Training nach den Ferien wieder aufgenommen haben, beteiligte sich das junge Springerteam des SCA an der Minischanzentournee in Oberaudorf, dem Sachspokalspringen im Rahmen der Halton Mini Tournee.

Mehr als 50 Kinder und Jugendliche aus den Skiverbänden Inngau und Chiemgau beteiligten sich an dem traditionellen Wettkampf in Oberaudorf. Die Auerbacher waren mit fünf Aktiven aus den Altersgruppen (AG) Schüler 8 bis 14 vertreten, wobei für einige von ihnen ein Wechsel auf die nächstgrößere Schanze im Rahmen dieses Wettkampfs erfolgte.

Trainer Olli Baumgartner war im Großen und Ganzen mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden, sogar ein Sieg für die Auerbacher in einer Leistungsgruppe sprang im wahrsten Sinne des Wortes dabei heraus. Für einige Athleten war der Wechsel von der 18-m- auf die 36-m-Schanze eine große Umstellung, wobei die Platzierungen für sie noch eine untergeordnete Rolle spielten.

Mit Maximilian Steer gelang seit langem wieder einem Auerbacher der Sieg in der AG 11 mit hervorragenden Weiten von zweimal 17,5 m und der sehr guten Gesamtnote von 204,6. Arne Schleicher wurde in der AG 10 auf der 35-m-Schanze mit 22.5 m und 23,0 m mit der Gesamtnote 130,8 guter Elfter. Schwerer tat sich noch Moritz Schwarzbözl auf dieser Schanze, der erst kürzlich auf diese Schanzengröße gewechselt war. An die Umstellung wird er sich sicherlich bald gewöhnt haben, wo er doch in Auerbach auf einer 40er-Schanze trainiert. Er wurde mit zweimal 19,0 m Zwölfter.

Lucas Rieß gelangen auf der 35er-Schanze mit 29,0 und 27,5 m in der AG 14 zwei ordentliche Sprünge. Anna Steer, die erst mit dem Springen begonnen hat, erreichte in der AG 8 auf der 9-m-Schanze 4,0 und 3,5 m.

Auerbachs Trainer sind zuversichtlich, dass ihre Springer bis zum 22. Oktober, wenn in Auerbach das Springen im Rahmen der Minischanzentournee stattfindet, weitere Fortschritte zeigen werden.

ALARICH HERRMANN