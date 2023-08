Der Aufstand der Erdinger Ehrenamtlichen

JUGENDFUSSBALL

Von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter schließen

Dieter Priglmeir schließen

Erdings Kleinfeld-Chef Wilfried Beier wirft hin, und die Vereine üben harsche Kritik an der Verbandsspitze. Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann wehrt sich im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Forstern – Zum Ende der Saison lädt Spielgruppenleiter Willi Brambring traditionell die Jugendleiter ein. Die besten und fairsten Mannschaften werden geehrt, Schiedsrichter erzählen von ihren Erlebnissen (siehe Kasten), Funktionäre sprechen ein Grußwort. Im Vereinsheim in Forstern war es diesmal etwas anders. Das bekam auch Kreisvorsitzende Elisabeth Bauer zu spüren. Sie ehrte den Erdinger Kleinfeld-Juniorenleiter Wilfried Beier für seine 20-jährige Funktionärstätigkeit beim BFV, der noch am gleichen Abend seinen Rücktritt als Spielgruppenleiter erklärte.

Zunächst ging Beier noch auf die Mannschaftsmeldungen für diese Saison ein, berichtete, dass er bei der Einteilung auch heuer „bei der Suche nach dem Ei des Kolumbus nicht fündig wurde“, aber alles versucht habe, eine vernünftige Einteilung vorzunehmen. Er bedauerte, dass Vereine ihre Mails nicht lesen würden und somit notwendige Rückmeldungen für die Einteilung nicht stattfinden.

Dann aber überraschte er alle. „Das war’s noch nicht“, sagte er und kündigte „seinen unabrückbaren Rücktritt“ als Spielgruppenleiter für den Kleinfeld-Bereich zum 31. August an. Der Grund seien unüberbrückbare Differenzen mit Florian Weißmann. „Beim Verbands-Jugendleiter gibt es nur zwei Meinungen – nämlich seine und eine falsche.“

Gegenüber der Heimatzeitung wurde Beier noch deutlicher. Weißmann interessiere die Meinung von der Basis schlichtweg nicht. Das beste Beispiel sei die Altersabsenkung. „Ich habe ihm gesagt, dass sie im Kreis schlecht angekommen ist“, so Beier. Er habe dann Weißmann mit mehreren konkreten Beschwerden konfrontiert. „Darauf hat er gesagt: ,Was interessieren mich drei oder vier Vereine, die nur auf sich schauen?‘“ Hinzu kämen auch handwerkliche Fehler seitens des BFV. „Ich bekam die Mitteilung, dass sich nur noch F1-Jugenden für den normalen Spielbetrieb in der Gruppe melden dürfen, alle anderen sollen Mini-Fußball spielen. Da war aber meine Meldeliste für die Vereine schon 14 Tage offen.“

Beier war acht Jahre lang Lehrwart, zehn Jahre Herrenspielleiter und ist seit vier Jahren für den Jugendfußball im Kleinfeldbereich zuständig. „Ich mache das wirklich gern“, sagt er, „aber nicht, wenn ich mich nur noch ärgern muss“. Apropos Ärgern: Da macht er einen feinen Unterschied: „Natürlich schimpfe ich auch mal über manche Vereinsvertreter, aber die tun halt alles ehrenamtlich im Interesse ihres Vereins, dessen Mitglieder sie gewählt haben. Mitarbeiter vom Verband aber sollten für alle da sein.“

Zu allem Überfluss sei dann auch noch die monatliche Aufwandsentschädigung von 30 auf 20 Euro gekürzt worden. Für Beier ein weiteres Zeichen der geringen Wertschätzung der Ehrenamtlichen. Laut der BFV-Abteilung für Medien & Kommunikation handele sich hierbei nicht um eine Aufwandsentschädigung, vielmehr gehe es um einen Sachaufwandsersatz hinsichtlich Telefon- und Mobilfunknutzung. „Hier gab es die Anpassung durch den BFV entsprechend der gültigen Gesetzgebung“, heißt es weiter. Demnach könne man entweder eine Pauschale in Höhe von 20 Euro in Anspruch nehmen, alternativ den tatsächlichen Nachweis zur Abrechnung bringen oder aber ein Diensthandy in Anspruch nehmen. Diese Möglichkeiten sehe der Gesetzgeber ausdrücklich vor.

Wie geht’s nun weiter in der Spielgruppe Erding? Ab September übernimmt Bram-bring kommissarisch das Amt, allerdings nur für die Vorrunde. „Länger kann ich das auf keinen Fall machen“, sagt Brambring, der sich ja schon um den kompletten Großfeldbereich kümmert. „Wir sind bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Wilfried. Es wäre auch nicht schlecht, wenn der etwas jünger ist als wir beiden“, sagt der 67-jährige Lengdorfer, der selbst nach dieser Wahlperiode ebenfalls aufhören wird. „Das ist in drei Jahren, da sollen dann mal Jüngere ran.“

Beier hatte Brambring schon einige Wochen vor der Tagung von seinen Rücktrittsgedanken informiert, aber auch zugesichert, seinen Nachfolger einzuarbeiten. Und auch die wichtigsten Vorarbeiten für die kommende Saison erledigt er noch. „Ich kümmere mich jetzt noch um die Spielpläne der neuen Saison und um alle Verlegungen, aber dann ist Schluss“, sagt Beier, der auch von etlichen Funktionären Zustimmung erhalten habe. „Und ich habe bisher noch nichts gehört, dass jemand froh ist, dass ich aufhöre.“ Weißmann habe sich bei ihm noch nicht gemeldet.

Das konnte dieser allerdings auch nicht, „denn ich hatte bis jetzt keinerlei Kenntnis davon“. Zuletzt habe er Beier am 18. Mai beim Merkur CUP getroffen. „Da habe ich eine Unzufriedenheit nicht wahrgenommen.“ Das Zitat mit den „zwei Meinungen“ überrasche ihn. Weißmann: „Wir haben derzeit in sechs Kreisen U18-Pilotprojekte laufen. Eine Kommission evaluiert derzeit die Pilotierung. In den fünf Kreisen mit der dreijährigen U18 haben wir bereits Anfang Mai ein Meinungsbild eingeholt. Das im Kreis Donau/Isar wird nach den Sommerferien erfolgen.“ Das widerspreche der Behauptung, dass er nur seine Meinung gelten lasse. Gleiches gelte auch für seine angebliche Aussage, die Beschwerden von drei, vier Vereinen würden ihn nicht interessieren. Er habe Verständnis dafür, dass die Vereine ihre Interessen vertreten, „aber ich muss eben das Ganzheitliche sehen – und ja, ich diskutiere gern auch kontrovers“. Und was die Organisation des F-Jugendspielbetrieb betreffe, „haben wir in Abstimmung mit unseren Bezirks-Jugendleitern am 3. Mai 2023 unsere Jugendmitarbeiter per Newsletter informiert“.

Zurück zur Tagung: Da waren einige der Funktionäre so richtig geladen. „Vereine müssen vier Jahre bis zum nächsten Verbandstag warten, um eine Änderung durchzubringen, und der Verband kann eine von den Vereinsdelegierten beschlossene Satzungsänderung nach einem Jahr ohne Beteiligung der Vereine kippen“, kritisierte Hubert Merklein vom TuS Oberding. Die massive Gebührenerhöhung bei fehlenden Bildern im Elektronischen Spielberichtsbogen sorgte ebenfalls für Zündstoff. Auch die neuen Bestimmungen zu Spielverlegungen wurden kritisiert. Die seien nur kostenlos, wenn der antragstellende Vereine bei notwendigen Verlegungen aufgrund von schulischen, kirchlichen und ausbildungstechnischen Gründen künftig entsprechende Nachweise vorlegt. „Wenn diese nicht eingereicht werden, ist eine Verlegung auch möglich, aber es wird dafür eine Gebühr erhoben“, erläuterte Brambring. „Dadurch haben die ehrenamtlichen Trainer wieder eine Aufgabe mehr. Und es wird immer schwerer, Übungsleiter, die ihre Aufgabe ehrenamtlich ausüben, zu finden“, gab ein Vereinsvertreter zu bedenken. Die anwesenden BFV-Funktionäre waren sich dessen bewusst, verwiesen aber darauf, dass die Bestimmungen „von oben“ kämen.

Ähnlich ging es Michaela Lettenbauer, Verantwortliche für den Minifußball. Zwar lobte sie den Landkreis, „denn mit 17 Meldungen hat man den Minifußball bereits angenommen“. Dorfens Jugendleiter Christian Mildner sprach aber die logistischen Probleme an und richtete seinen Blick bereits auf 2024/25, wenn es bei F und E nur noch diese Art von Fußball gibt. „Können wir als Veranstalter überhaupt bestehen, wenn wir nur sechs Kleinfeldtore haben?“, fragte er Lettenbauer, die das aber „nicht exakt weiß, da uns die Mitteilungen von oben fehlen“. Jedoch erklärte sie, dass im nächsten Jahr vor der Einführung der neuen Spielform noch Schulungen geplant seien. Abschließend erklärte Brambring, dass noch vom Verbandsjugendausschuss mit Beteiligung der Vereine eine Entscheidung über die Altersabsenkung getroffen werde. Dies sorgte für die sarkastische Rückfrage, ob eine Abstimmung geplant sei oder ob die Vereine nur in Kenntnis gesetzt würden.