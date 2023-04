Der Verein, den es nur fünf Jahre lang gab

Von: Tobias Fischbeck

Die ersten Inniger Kicker: In der 1946 gegründeten Mannschaft spielten (hinten v. l.) Lorenz Frank (Inning), Bep Fenzel (Eldering), Stefan Baier, Friedrich Obermeier (Heldering), Anton Schrafstetter (Inning), Max Maier (Taufkirchen), Rudi Frömmel (Inning), Konrad Prediger (Inning); (Mitte, v. l.) Anton Rutzmoser (Taufkirchen), Bep Rothlehner (Steinkirchen), Karl Lindner (Sonnendorf); (vorne, v. l.) Johann Grasser (Inning), Waldemar Allert (Inning), Fritz Körbl (Inning). © Privat

FUSSBALL Stangerl-Tribüne, schiefer Platz, Zeiserlwagen – die verrückte Zeit des 1. FC Inning

Inning – Wir schreiben das Jahr 1966. Der TSV 1860 München wird Deutscher Fußballmeister. Die Euphorie im Umland ist groß, und neue Vereine werden allenthalben gegründet. So auch im Erdinger Holzland mit dem FC Inning am Holz. Doch was die wenigsten wissen dürften: Schon 20 Jahre zuvor war in Inning ein Fußballverein gegründet worden.

An diesen 1. FC Inning erinnern sich Altbürgermeister Franz Mesner, Helmut Körbl und Paul Meier. „Der Inninger Lehrer Arnold Rosner war ein absoluter Fußball-Fanatiker“, erzählt der inzwischen 80-jährige Mesner. Rosner hatte, wie damals üblich, die 5., 6., 7. und 8. Klasse unterrichtet. „Das waren 40 Kinder in einem Klassenzimmer“, sagt der 83-jährige Meier.

Mit der Unterstützung der im Holzland stationierten Amerikaner, die sich an den Erdarbeiten beteiligten, ebnete man 1946 eine Fläche ein, kurz vor dem Waldstück zwischen Inning und Adlberg. „Und ein Ochse war noch für die Erdarbeiten dabei. Trotzdem war der Platz schief. Das war so schlimm, dass man vorn den Linksaußen irgendwann nicht mehr gesehen hat“, erzählt ein schmunzelnder Mesner.

Aber es war ein Fortschritt. Schließlich war „der Schulsportplatz vom Baumgartner in Hofstätt so lang, wie heute einer breit ist“, stellt Mesner fest. Sogar an Sitzplätze war am Platz gedacht. Doch die Konstruktion war ungewöhnlich, wie die drei Inninger Urgesteine berichten. Zwischen den Bäumen hatten die Verantwortlichen Stangen befestigt. Darauf konnten die Zuschauer Platz nehmen. Hochklettern mussten sie „über eine Holzleiter, wie bei einem Jägerstand“, erinnert sich der Inninger Altbürgermeister. „Das waren unsere Logensitze“, ergänzt der 72-jährige Körbl. „Es war eine Galerie auf einer Stangerl-Tribüne“, fügt Mesner noch an.

Von einem Fußballplatz ist dort freilich heute nichts mehr zu sehen. „Nur noch ein Acker. Und der hängt immer noch“, weiß Mesner. „Seinerzeit gab’s aber im Umkreis noch nicht viele Vereine. Es gab nur eine Klasse. Wir mussten da schon recht weit fahren teilweise. In Dorfen gab’s schon einen Verein, da haben wir mal 0:18 verloren“, meint Mesner lachend. „Nach Moosinning mussten wir zum Auswärtsspiel. Wir sind als Zuschauer mit dem Radl nach Moosinning gekommen. Aber die Spieler mussten natürlich gefahren werden. Da brauchten wir jemanden. Die Bundesstraße 388 war da noch nicht geteert. Das war wie ein Feldweg.“

An die alten Zeiten erinnern sich (v. l.) Paul Meier, Helmut Körbl und Franz Mesner. © Tobias Fischbeck

Schon vor dem Krieg hatte Sepp Scharf seinen Omnibusbetrieb. Dieser aber wurde enteignet. Irgendwo im Straßengraben war ein Lastwagen zurückgelassen worden. „Den hat der Scharf rausgezogen und wieder flott gemacht. Damit hat er Milch und Kies transportiert und die Tiere in den Schlachthof gebracht“, sagt ein amüsierter Mesner „Und er hat auch unsere Fußballer gefahren. Er hatte aus Sperrholzplatten so einen Aufbau gebaut, darin kleine Fenster reingesägt und ihn grün angemalt. Das sah aus wie ein Zeiserlwagen (Gefangenen-Transporter; Anm. d. Red.)“.

Scharf habe immer wieder gefragt, wie sich die Verantwortlichen die Finanzierung der Fahrten vorstellen. „Irgendwann, im Januar 1951, hat er auf dem Weg zum Auswärtsspiel gefragt, als der letzte in Heldering eingestiegen ist: ,Was ist jetzt mit dem Bezahlen? Ich fahre Euch nicht mehr, wenn Ihr mir nichts bezahlt.’ Nachdem es sich keiner leisten konnte, hat er kehrt gemacht, ist wieder nach Inning gefahren und hat sie aussteigen lassen“, erzählt Mesner. „Und der Verein hat sich dann nach fünf Jahren wieder aufgelöst.“

So ganz Schluss war dann allerdings doch noch nicht. Denn der 1. FC Inning ist auch für die große Tradition des Inninger Theaters verantwortlich. Es gab eine Theaterabteilung, in der auch Mesner mitwirkte. „Ich habe 1950 zum ersten Mal Theater gespielt. Der Limmer Wast meinte, er braucht unbedingt noch Mitspieler. Bis ich geheiratet habe, war ich beim FC Inning in der Theaterabteilung dabei“, erinnert sich der Altbürgermeister. „Wobei es in den 20er-Jahren schon einen Theaterverein Edelweiß gab“, ergänzt Körbl. Dieser löste sich aber während des Zweiten Weltkriegs auf.

Erst nach Kriegsende konnte beim FCI wieder Theater gespielt werden. Und auch wenn sich dann die Fußball-Abteilung irgendwann aus bekannten Gründen auflöste, Theater wurde in Inning noch länger gespielt.

Und 15 Jahre später gründete sich schließlich – im Löwen-Meisterjahr – der zweite Inninger Fußball-Club. „Da war eine große Löwen-Feier. Die erste Mannschaft mit Rudi Brunnenmeier, Hans Fischer und dem Timo Konietzka war später sogar in der Inninger Alm zum Schafkopfen da“, erzählt Körbl.

Die Inninger Alm fungierte dann in der Anfangszeit als Vereinsheim des neuen Klubs. Gespielt wurde auf dem neuen Platz, den es noch heute gibt. Ganz ohne Stangerl-Tribüne und mit einem Linksaußen, den man fortan von überall aus sehen konnte.