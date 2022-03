Wartenbergs erster Weltcup-Slalomsieg

Von: Dieter Priglmeir

Tanzte durch die Slalomstangen: Christiane Santen aus Wartenberg. Jetzt freut sie sich auf die WM. © privat

Christiane Santen dominiert an der Schneekoppe

Wartenberg – Die Schneekoppe kennen die Ü 50-Menschen unter uns vor allem aus der Werbung. Eine Frauenstimme warb in den 1980ern im Echo für Bioprodukte. Dabei ist die Schneekoppe der höchste Berg im Riesengebirge und seit vergangenem Wochenende der Ort, an dem Christiane Santen ihren bisher größten Skierfolg eingefahren hat.

Die 51-jährige Wartenbergerin gewann – nach 550 Kilometern Anreise – den Weltcup-Slalom in der Masters-Klasse. Der Wettkampf fand in Pec pod Snezkou in Tschechien statt. „Der Kurs war schwer und stark drehend gesetzt“, erzählt Santen. Oder mit anderen Worten: gerade recht für sie. Santen kam auf der harten und gut präparierten Piste bestens zurecht und fuhr mit 46,45 Sekunden Bestzeit. Top-Favoritin Dagmar Tumova erging es weniger gut. Die Tschechin fädelte bereits im ersten Durchgang ein und war damit aus dem Rennen.

Santen zeigte auch im zweiten Lauf keine Nerven, war nach 55,77 Sekunden im Ziel und vergrößerte ihren Vorsprung auf über zwei Sekunden. Mit einer Gesamtzeit von 1:42,22 Minuten siegte nicht nur in ihrer Altersklasse, sondern war auch insgesamt die schnellste der 20 Läuferinnen. Tags darauf schaffte sie es im Riesenslalom auf Platz drei ihrer Altersklasse. Das passte zum guten Bild, das der mit 24 Fahrern und Fahrerinnen angereiste deutsche Kader abgab. „Dies ist nun die beste Ausgangslage für die WM in St. Moritz“, sagt die Wartenbergerin. Die Alpin-WM der Masters-Klasse beginnt am 14. März.