Die Anspannung ist weg, der Torwart bleibt

Von: Helmut Findelsberger

Klassenerhalt geschafft: Die Eispiraten feierten nach dem Pfaffenhofen-Spiel mit ihren Fans. © Dominik Findelsberger

Die unerwartete 4:5-Niederlage am Freitag in Pegnitz ging den Verantwortlichen des ESC Dorfen nicht so schnell aus dem Kopf.

Dorfen – „Ich kann’s nicht erklären“, musste Abteilungsleiter Manfred Detterbeck am nächsten Tag beim Landesliga-Endturnier der U 20 (Bericht folgt) zugeben. „Dafür schlagen wir Pfaffenhofen“, schickte er aber gleich hinterher.

Vor dieser Sonntagspartie musste es Trainer Franz Steer einfach nochmal loswerden: „Sechs Latten- und Pfostenschüsse, weitere unzählige Tormöglichkeiten, kein Überzahltreffer, schlechtes Unterzahlspiel, und dann verlierst du so ein Spiel.“ Pressekonferenz gab es in Pegnitz keine. „Wir haben nichts mehr zu erzählen“, war von Verantwortlichen des Clubs zu hören, der sich für den „kleinsten VIP-Raum der Welt“ rühmt. In dem Candle-Light-Raum haben nur zwei Personen Platz.

Eine Pressekonferenz gab es aber am Sonntag in der ESC-Stadiongaststätte nach dem 3:1-Sieg gegen die Pfaffenhofener. Deren Trainer Stefan Teufel gratulierte dem ESC nicht nur zum Sieg, „sondern, so wie es ausschaut, auch dazu, dass ihr mit 19 Punkten durch seid“. Er schaute schon mal voraus, dachte da vor allem an das letzte Spiel zu Hause gegen Waldkraiburg, „und da müssen wir wohl mit unserer jungen Truppe alles klar machen“.

Entscheidend für das vorangegangene Spiel sah er das starke Dorfener Forechecking. „Das hat es meiner Mannschaft ganz schwer gemacht im Spielaufbau. Wenn du dann 2:0 oder 3:0 führst, versteht es eine Mannschaft wie Dorfen auch, das nach Hause zu spielen.“ Für Teufel war Dorfen „somit auch der verdiente Sieger“.

Wie vor der Partie im Rückblick auf Pegnitz waren auch nach diesem Spiel für ESC-Trainer Steer die vergebenen Tormöglichkeiten ein Thema. „Wir haben es uns selber auch schwer gemacht, und wenn wir die Chancen etwas besser genutzt hätten, hätten wir es früher schon klarer machen können.“ Er ging dabei auf den Ruf ein, der den Pfaffenhofenern vorauseilte, „denn ihre Spiele haben sie zuletzt alle erst im letzten Drittel, teilweise in den letzten zwei Minuten gezogen“.

Steer blickte dann etwas weiter zurück: „Wir haben die letzten Spiele wirklich sehr schlecht Überzahl gespielt, wir sind einfach nicht mehr so reingekommen“. Für ihn „war das Wochenende, an dem wir zweimal frei hatten, der Knackpunkt, denn bis dahin hatten wir fast alles gewonnen, hatten einen Lauf, und der wurde dann vehement unterbrochen“. Er brachte sein Unverständnis zum Ausdruck, „wie man einer Mannschaft an einem Wochenende zwei freie Spieltage zuteilen kann“. Pfaffenhofen sprach er großen Respekt aus, „dafür, wie die so abgeschlagen nochmal zurückgekommen sind“. Steer gab zu, „froh zu sein, dass dies heute für uns gut ausgegangen ist“.

ESC-Stadionsprecher Hans „Fery“ Böhm sprach dann Torhüter Englbrecht noch ein Sonderlob aus, „denn was unser Tormann zur Zeit hält, ist grandios“. Dazu hatte abschließend Manfred Detterbeck noch eine gute Nachricht, „denn der Maxi wird auch die kommenden zwei Jahre bei uns im Tor stehen“. Was das bedeutet, zeigte der anschließende Applaus deutlich.