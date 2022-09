Ein Besuch in der Werkstatt von Bogen-Champ Joachim Geyer

Er hat den Bogen raus: Joachim Geyer daheim in seiner Werkstatt. © Lukas Christofori

Der Europameister baut seine Bögen selbst. Auch Schießtraining bietet er an

Erding – „Meine alten Lieblingsjeans finden sich in meinem Europameisterschaftsbogen von diesem Jahr wieder“, sagt Joachim Geyer. Der 59-Jährige ist selbstständiger Optikermeister und Inhaber von „Optik Studio Geyer“ in Erding. Neben seinem Beruf fasziniert Geyer seit mehreren Jahrzehnten das Bogenschießen. Nicht nur der Sport an sich, sondern auch der Bau der Waffe.

Mit dem Langbogen gewann er bereits viele nationale und internationale Titel, unter anderem bei Europa- und Weltmeisterschaften. Jüngster Erfolg: der Titel mit seinem Bogen „Odyss3 Jeans“ sowohl im Einzel als auch im Team bei der Europameisterschaft der IFAA in Frankreich.

Geyer wurde vor mehr als 20 Jahren auf das Bogenschießen aufmerksam, als ihm ein Freund in seinem Laden davon erzählte. Er bemerkte schnell, dass normale Scheiben für ihn keinen besonderen Reiz darstellten. Dafür wurde das 3D-Schießen seine große Leidenschaft. Dabei wird nicht auf Zielscheiben, sondern in einem eigens dafür angelegten Parcours im Wald auf Tiernachbildungen geschossen. Diese Art des Bogenschießens wurde laut Geyer vom Jagen abgeleitet und sei diesem deshalb am Ähnlichsten.

Schnell beschäftigte er sich daraufhin auch mit der Ausrüstung und den grundlegenden Techniken dahinter. So begann er damit, sich in Vorbereitung auf Turniere seine eigenen Pfeile zu bauen. „Was nutzt dir ein Ferrari mit schlechten Reifen?“, fragt Geyer scherzhaft. Die Qualität des Pfeils sei entscheidender als die des Bogens, weshalb der Pfeil auch bei Wettbewerben den Unterschied ausmachen könne.

Mehr als nur Pfeile rausjagen: Für Joachim Geyer hat Bogenschießen auch etwas Meditatives. © Privat

Geyer tritt ausschließlich in der Klasse der Langbögen an. Die Teilnehmeranzahl bei den großen Turnieren lässt sich sehen, meist sind es zwischen 50 und 200 in seiner Klasse und insgesamt zwischen 1200 und 2000. Mit seinen 59 Jahren tritt er in der Altersgruppe der Senioren an. Lachend erzählt Geyer von seinem Wunsch, dass sie „statt Senioren lieber Masters genannt werden“.

Auch im Team konnte sich Geyer schon über Erfolge freuen, jedoch bemängelt er fehlende Strukturen und eine mangelhafte Organisation in Deutschland. Nachbar Österreich sei da einen großen Schritt voraus, da es dort auch deutlich mehr Vereine gebe. Auch bei internationalen Turnieren würden die Österreicher stärker als Nation auftreten. Beispielsweise würden den Schützen vom Verband einheitliche T-Shirts zugesandt, während Geyer und seine Teamkollegen sich selbst um solche Dinge kümmern müssten.

Seit 2019 baut Geyer in seiner Werkstatt die Bögen selbst. „Beim Langbogenbau ist sehr viel Technik dabei“, erklärt er. So spielten unter anderem das Gewicht, die Größe und die Härte des Bogens eine wichtige Rolle. Besonders wichtig sei eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Schützen. Außerdem gefalle ihm die Kombination aus Handwerk und künstlerischer Ausgestaltung beim Verzieren der Bögen sehr. „Das macht richtig Laune und gefällt den Leuten dann auch“, sagt Geyer. Bei der Verzierung wird er kreativ und verwendet verschiedenste Materialien, beispielsweise die einst geliebten Hosen. „Auch das elterliche Treppenhaus lebt in meinen Bögen weiter“, erzählt er.

Wichtig sei ihm der Kontakt zu den Menschen, für die er Bögen baut: „In diesem Fall trifft das Handwerk das Persönliche. Wenn ich meine Bögen baue, baue ich sie für Kunden so, als würde ich sie für mich bauen.“ Das individuelle Anpassen und der Qualitätsstandard erfordern laut Geyer einen hohen Zeitaufwand. „An einem Bogen arbeite ich zwischen 30 und 40 Stunden. Es ist zeitintensiv, aber auch meditativ.“

Ganz oben auf dem Siegertreppchen: Joachim Geyer bei den Europameisterschaften in Frankreich. © Privat

Vor kurzem habe er aus der Schweiz drei Aufträge bekommen. Deshalb hat Geyer bis zum Winter noch einiges zu tun, da er seine Werkstatt in seinem Carport aufgebaut hat, in dem man nur bis November angenehm arbeiten kann. Finanzielle Interessen stünden jedoch sowieso nicht im Vordergrund. „Ich habe keinen Businessplan“, erklärt er. Mittelfristig will er aber zwei Bögen im Monat bauen und Routine in seinen Arbeitsabläufen gewinnen.

Die Qualität steht für ihn stets an erster Stelle: „Ich baue lieber einen hochwertigen Bogen mit viel Arbeit daran, anstatt drei billige.“ Preislich beginnen die Langbögen aus seiner Werkstatt bei rund 1000 Euro, der bislang teuerste, bei dem er eigene Materialien produzierte, habe 2200 Euro gekostet. Für seine Bögen verwendet Geyer hochwertige Materialien wie zum Beispiel Micarta, ein Holz-Verbundstoff, oder schwere heimische Hölzer.

Mit dem Langbogenschießen an sich lasse sich kein Geld verdienen, selbst bei großen Turnieren gebe es keine Preisgelder. Außerdem ist das Schießen mit dem Langbogen auf Tierattrappen im Gegensatz zum Schießen auf Scheiben nicht olympisch.

Geyer betont aber den allgemeinen Reiz, der vom Bogensport ausgeht. Er sei für alle Altersklassen geeignet, da die Stärke der Bögen angepasst werden kann. „Außerdem ist man in der Natur unterwegs und bei längeren Parcours auch durchaus viel in Bewegung.“

Besonders findet Geyer den mentalen Aspekt des Sports. „Wenn man ein Wochenende weg war, hat man das Gefühl, man war viel länger weg, weil man echt abschaltet. Das ist für mich persönlich ganz wichtig“, sagt Geyer. Neben seiner Werkstatt bietet er auch Schießtraining in Schollbach an, um den Menschen den Sport näher zu bringen. Das nötige Equipment stellt er zur Verfügung. Auch selbst möchte Geyer noch möglichst lange aktiv bleiben, da ihm die Schießpraxis sehr wichtig ist und er weiterhin viel Spaß daran hat. Vielleicht wird er dann schon in naher Zukunft nicht mehr als „Senior“, sondern als „Master“ an den Wettkämpfen teilnehmen, was ihm und seiner leidenschaftlichen Hingabe sicherlich gerechter würde.

Weitere Informationen gibt es auf Joachim Geyers Webseite www.langbogenjoe.de

LUKAS CHRISTOFORI