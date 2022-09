Finsing schon früh unter Zugzwang

BEZIRKSLIGA - FC muss gegen Siegsdorf punkten

Von Michael Buchholz

Gelingt dem FC Finsing am Freitagabend der zweite Saisonsieg in der Bezirksliga Ost?

Finsing – Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele erwartet um 19 Uhr den TSV Siegsdorf, der auch erst fünf Punkte auf dem Konto hat. Ein Gegner also, dem die Finsinger auf Augenhöhe begegnen sollten.

Vor allem, wenn man das Programm der nächsten Wochen ansieht, wird klar, wie wichtig heute ein Dreier für den Aufsteiger sein würde. Nächste Woche geht es zum Tabellenzweiten Kastl, dann kommt mit Freilassing die nächste Spitzenmannschaft. Die weiteren Gegner im September sind die spielstarken Waldperlacher und der Tabellenvierte Dorfen. „Wir stehen natürlich schon unter Druck, das ist keine Frage. Im Prinzip ist ein Dreier Pflicht“, sagt Stefan Gasda. Der spielende Co-Trainer weiß aber auch, dass seine Mannschaft die 1:5-Pleite in Raubling noch nicht ganz verdaut hat: „Das war schon schwere Kost. Hätte unser Keeper nicht so stark gehalten, hätten wir auch acht oder neun Stück fangen können. Und das bei einem Mitaufsteiger. Das ist schon schwer zu verkraften.“

Positiv stimmt Gasda, dass Kapitän Leo Hölzl wieder an Bord ist. „Er hat uns an allen Ecken und Enden gefehlt.“ Ebenfalls wieder dabei ist nach längerer Pause Christian Hennel, dagegen fällt Kilian Schmitt aus (Bauchmuskelzerrung), und Fabian Kövener muss seine Rot-Sperre abbüßen. „Wenn man einen Blick auf die Fairnesstabelle wirft, weiß man genau, wo es hakt: Jede Menge Rote, Gelb-rote Karten und Zehn-Minuten-Strafen. Wir brauchen mal wieder ein Spiel, das wir mit elf Mann beenden können. Wenn wir immer in Unterzahl spielen, gewinnt man in dieser Liga halt nichts“, schimpft Gasda. „Grundsätzlich sind wir ja nicht so schlecht, wie wir aktuell dastehen. Wir bringen es bloß nicht auf den Platz.“

Gegner Siegsdorf, der das Auftaktspiel gegen Waldperlach überraschend 2:1 gewann, wartet seit fünf Runden auf einen Dreier, steht also auch unter Zugzwang. Die Mannen von Trainer Franz Huber haben mit Stefan Mauerkirchner einen gefährlichen Stoßstürmer in ihren Reihen. Außerdem stehen im TSV-Kader zahlreiche Leute, die beim SB Chiemgau Traunstein höherklassige Erfahrung gesammelt haben.

FCF-Kader

Schröder (Strunk), Eberhart, Fleischmann, Gasda, Bluhme, Götzberger, Batljan, F. Hölzl, L. Hölzl, Bachmeier, Hennel, Huber, Engelhard. M. Simml, Walther, Rickhoff, Fuchs, Tholl, T. Simml