Finsing kämpft um die letzte Chance

Bernd Häfele hat sich unfreiwillig vom FC Finsing verabschiedet. © Dominik Findelsberger

Ist der FC Finsing in der Fußball-Bezirksliga Ost noch zu retten? Und warum musste Trainer Bernd Häfele wirklich gehen?

Finsing – Vier Tage nach der deprimierenden 1:5-Pleite beim TSV Dorfen empfängt der Tabellen-Vorletzte heute um 20 Uhr den SV Waldperlach zum Nachholspiel. Mit einem Dreier könnten die Rot-Weißen etwas Boden gutmachen. Außerdem meldet sich jetzt der entlassene Trainer Bernd Häfele zu Wort.

Die Waldperlacher, die sich am Sonntag eine 1:6-Schlappe beim SV Saaldorf eingefangen haben, stehen mit 26 Punkten auf dem unteren Relegationsplatz und haben nur vier Zähler Vorsprung auf die Gastgeber. Mit Saaldorf bekommen es die Finsinger schon am Freitag im nächsten Heimspiel zu tun.

„Waldperlach ist jetzt mit Sicherheit das wichtigste Spiel. Taktisch kann man in der Kürze der Zeit nicht viel ändern, zumal wir ja auch fast keine Trainingseinheiten haben. Wir müssen jetzt die Burschen aufrichten und etwas Psychiater spielen“, sagt Thomas Götzberger (36), der seit vergangener Woche zusammen mit Stefan Gasda in der Verantwortung steht, nachdem sich der Verein ja von Bernd Häfele getrennt hat.

„Den richtigen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gibt es wohl nie, aber das ist für uns ziemlich überraschend gekommen. Und natürlich ist der Zeitpunkt jetzt wirklich nicht günstig“, erklärt Gasda. Und Götzberger, der seit sechs Wochen wegen einer Innenbandverletzung pausieren muss, fügt an: „Wir haben jetzt drei Spiele in sieben Tagen, da bleibt wenig Zeit für Änderungen. Ich war fünf Wochen nicht im Training, nur bei den Spielen am Platz und in der Kabine dabei. Da hat immer alles gepasst, ich habe von der ganzen Sache gar nichts mitbekommen und am Freitag plötzlich den Anruf bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, bis zum Saisonschluss mit Stefan das Traineramt zu übernehmen.“

Dass die Premiere auf der Bank in die Hose gehen würde, war Gasda und Götzberger am Samstag relativ schnell klar. „Die Unruhe durch den Trainerwechsel hat sich im Ergebnis ausgedrückt“, erklärt das neue Trainer-Duo unisono. „Wir hatten keine 24 Stunden Zeit, und wenn man nach einer halben Stunde in Dorfen 1:4 hinten ist, muss man sich keine Hoffnungen mehr machen.“ Götzberger hofft, dass er dem Team wieder etwas mehr Glauben vermitteln konnte: „Daheim können wir jede Mannschaft schlagen.“

Zurück im Kader sind nach Bänderverletzung Marko Batljan und nach Urlaub Dominik Bluhme. Bis auf Götzberger selbst und Valentin Bachmeier (Schambein-Entzündung) sind also so gut wie alle Mann an Bord. Gasda fordert: „Wir als Mannschaft sind jetzt in der Verantwortung. Da muss jetzt eine Reaktion kommen.“

Geschasster Häfele ist sauer: „Wie eine Watschn aus dem Nichts“

„Das hat mich total aus den Schuhen gehauen. Das war für mich wie eine Watschn aus dem Nichts.“ Vier Tage nach seiner Entlassung als Finsinger Trainer ist Bernd Häfele noch völlig konsterniert: „Das ist für mich immer noch nicht real. Ich habe den Verein gelebt und war überzeugt, dass wir den Klassenerhalt in der Bezirksliga gemeinsam noch schaffen.“



Final rekonstruieren kann der 37-Jährige die Dynamik nicht, die zu dieser Entwicklung geführt hat: „Ein Spieler ist wohl zur Vorstandschaft gegangen und hat gesagt, dass er sich ab Sommer einen neuen Impuls wünschen würde, dass der Coach aber die verbleibenden sechs Spiele noch machen könne.“ Ein wenig Verständnis hätte Häfele zumindest dann noch aufbringen können, wenn dieser Spieler gefordert hätte, dass der Verein alles dafür tun müsse, um die Klasse zu halten, aber selbst dann wäre der Zeitpunkt für ihn nicht nachvollziehbar: „Wir haben im vorletzten Spiel unter meiner Regie noch Tabellenführer Kastl mit 1:0 geschlagen. Das wäre ja nicht möglich gewesen, wenn das Feuer und die Leidenschaft gefehlt hätten“, stellt Häfele fest.



„Jetzt diesen Schritt vor den wichtigsten sechs Spielen des Jahres zu vollziehen, ist komplett fragwürdig. Auch vor dem Hintergrund, dass wir meinen Vertrag vor drei Wochen noch um ein weiteres Jahr verlängert haben.“ Trotzdem hätte er sich eine Trennung vorstellen können. „Wenn man dann abgestiegen ist, hätte man ja einen Grund gehabt. Vielleicht auch dann, wenn man es gerade noch so geschafft hätte.“



Besonders seltsam mutet Häfele an, dass wohl der Stein von einem einzigen Spieler ins Rollen gebracht wurde. „Wenn die komplette Mannschaft sich gegen mich ausgesprochen hätte, wäre es eine ganz andere Situation gewesen. So aber hätte man das ganz anders moderieren müssen und hätte die Sache nicht gleich in die Mannschaft tragen müssen“, bedauert der 37-Jährige.