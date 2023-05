Finsing kommt nicht vom Fleck

Teilen

Hiergeblieben! Mit vereinten Kräften versuchen die Finsinger Fabian Kövener (l.) und Florian Hölzl einen Waldperlacher zu stoppen. Leo Hölzl (r.) beobachtet die Szene. © Günter Herkner

Der erhoffte Befreiungsschlag ist ausgeblieben.

Finsing – Der FC Finsing musste sich im Nachholspiel der Bezirksliga Ost am Mittwochabend mit einen 2:2 (0:0) gegen den SV Waldperlach bescheiden und bleibt auf einem direkten Abstiegsplatz. Heute Abend geht es für die Mannschaft von Stefan Gasda und Thomas Götzberger schon wieder weiter, wenn der SV Saaldorf um 20 Uhr seine Visitenkarte in Finsing abgibt.

„Das war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Wir haben nicht schlecht gespielt, und kämpferisch kann man der Mannschaft auch keine Vorwürfe machen. Trotzdem hat es am Ende wieder einmal nicht gereicht“, sagt Trainer Gasda enttäuscht, der auch keine großen Fehler seiner Mannschaft gesehen hat. „Natürlich gibt es spielerisch schon ein paar Defizite, aber das ist ja im Abstiegskampf ganz normal. Die schlechte Wintervorbereitung, als die Trainingsmöglichkeiten wegen dem Wetter eingeschränkt waren, hängt uns auch noch immer ein wenig nach“, erklärt er. „Man merkt einfach so ab der 70. Minute, dass die Kräfte ein wenig schwinden. Zudem haben wir ja immer noch viele angeschlagene Spieler, die nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.“

Nach einer ersten Halbzeit ohne große Höhepunkte und mit nur einigen Halbchancen hat Gasda seiner Mannschaft in der Pause auf den Weg gegeben: „Wer das erste Tor schießt, wird gewinnen.“ Den Treffer haben dann tatsächlich die Gastgeber erzielt: Sebastian Schätzl konnte den Ball schön annehmen und nach einem Haken per Volleyschuss einnetzen (52.).

Gewonnen haben die Finsinger dann aber doch nicht, weil die Gäste aus Waldperlach die Partie binnen zwei Minuten drehen konnten. Bei den Hausherren verbüßte Manuel Fuchs gerade eine Zeitstrafe, die Gäste waren nach der Ampelkarte gegen Robin Grünwald aber auch nur noch zu zehnt, als der eben erst eingewechselte Mario Dipalo mit einem an sich harmlosen Schuss aus 16 Metern das 1:1 erzielte (84.).

Danach sind die Hausherren ins Risiko gegangen, haben auf Dreierkette umgestellt, und prompt hat es erneut im Finsinger Tor gescheppert, als Dzenis Toskic mit dem 2:1 zur Stelle war.

Jetzt schien alles verloren und der Abstieg so gut wie besiegelt. Doch in der 95. Minute hämmerte Kilian Schmitt einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen, sodass es wenigstens noch einen kleinen Funken Hoffnung gibt. Soll die Hoffnung aber nicht sterben, benötigen die Finsinger heute gegen den Tabellenfünften aus Saaldorf unbedingt einen Dreier, um zumindest den Abstand zu den Relegationsplätzen nicht aus den Augen zu verlieren.

Götzberger und Gasda steht der gleiche Kader zur Verfügung. Die große Frage wird auch sein, ob die Gastgeber rechtzeitig das Spiel vom Mittwoch aus den Köpfen und vor allem den Beinen bringen.