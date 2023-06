Der FC Finsing stellt Trainerstab neu auf

Von: Wolfgang Krzizok

Soll Finsing wieder nach vorne bringen: Thomas Bonnet (l.) ist neuer Coach beim Bezirksliga-Absteiger. © Christian Riedel

Es gibt viele Veränderungen beim FC Finsing. Thomas Bonnet übernimmt die Erste, zwei Coaches für die Zweite und vier Übungsleiter für die Dritte.

Finsing – Nach dem Abgang von Bernd Häfele Ende April hatte Thomas Götzberger zusammen mit Stefan Gasda die verbliebenen sechs Spiele der Ersten Mannschaft des FC Finsing in der Bezirksliga Ost trainiert. Der Abstieg in die Kreisliga konnte aber nicht mehr abgewendet werden. Nun stehen die Zeichen bei allen drei Herrenmannschaften auf Neuanfang.

Thomas Bonnet übernimmt die Erste, Florian Hack rückt von der Dritten auf und trainiert zusammen mit Stefan Morawitz sowie Manfred Bonnet die Zweite in der Kreisklasse. Um die Geschicke der Dritten kümmern sich gleich vier Übungsleiter: Christopher Geisler, Erhard Huber, Lukas Lohmaier und „Altmeister“ Wojtek Wojciechowski gehen die Saison 2023/24 mit dem Ziel Klassenerhalt in der A-Klasse an.

Er ist für die jetzige Phase der ideale Kandidat für den Verein.

„Es war wirklich turbulent und anstrengend in den vergangenen Wochen. Eine Sitzung folgte der anderen“, berichtet FCF-Vorsitzender Florian Neubert. „Ich bin froh, dass wir nunmehr für alle drei Mannschaften eine sehr gute Lösung gefunden haben.“ Sein Stellvertreter Florian Lex schwärmt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Thomas Bonnet als Trainer ab der neuen Saison 2023/24 gewinnen konnten. Er ist für die jetzige Phase der ideale Kandidat für den Verein.“

Der gebürtige Finsinger hatte als Aktiver unter anderem höherklassig in Freising und bei Falke Markt Schwaben gespielt. „Natürlich hat er auch eine lange Vergangenheit als Spieler in den Herrenmannschaften des FC Finsing“, betont Lex. „Er kennt die DNA und die Werte des Vereins, und es gibt kaum jemanden, der das auch so lebt und verkörpert wie er.“

Neu-Coach Thomas Bonnet bringt Erfahrung aus dem Jugendbereich des TSV 1860 mit

Neben seiner dreijährigen Trainerstation im Jugendbereich des TSV 1860 München hat Thomas Bonnet die U15 und auch die U19 der JFG Speichersee, mit den Stammvereinen FC Finsing und SpVgg Neuching, trainiert. „Er verfügt somit über große Erfahrung im Umgang und der Förderung junger Talente“, sagt Lex. „In den letzten zwei Spielzeiten hat er unsere Zweite Mannschaft stabilisiert und qualitativ deutlich nach vorne gebracht. Darüber hinaus hat Thomas immer wieder Spieler für die Erste Mannschaft empfohlen, die sich teils dort auch gut durchsetzen konnten.“ (Wolfgang Krzizok)