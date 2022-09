Mit Rumpftruppe nach Freilassing

Innenbandriss: FCL-Abwehrchef Andreas Buchberger (l.), hier im Spiel gegen Moosinning, hat sich in der Partie gegen Siegsdorf schwer am Knie verletzt.

BEZIRKSLIGA - Beim FCL fällt jetzt auch noch Buchberger aus

Die Hiobsbotschaften beim FC Langengeisling reißen nicht ab: Mit Abwehrchef Andreas Buchberger fällt der nächste Leistungsträger langfristig aus.

Langengeisling – Und das vor dem schweren Spiel an diesem Samstag (16 Uhr) beim ESV Freilassing, der als einer der Titelfavoriten gilt.

Bei seiner spektakulären Rettungstat beim 0:0 im Heimspiel gegen Siegsdorf hat sich Buchberger einen Innenbandriss im Knie zugezogen. „Unser Verletzungspech zieht sich seit dem ersten Spieltag wie ein Roter Faden durch“, sagt Langengeislings Sportlicher Leiter Maxi Maier. „Und viele sind richtig schlimm verletzt.“

Der ESV Freilassing hat im Moment nur drei Zähler mehr auf dem Konto als der FC Langengeisling. „Wir haben jetzt einen umgekehrten Trend“, weiß Maier. „Wir waren die ersten drei Spiele ungeschlagen, haben sieben Punkte geholt und haben jetzt dreimal nicht gewonnen, der ESV hat die ersten drei Spiele nicht gewonnen und hat jetzt dreimal nicht verloren und sieben Punkte geholt.“

Eine Schwächung sieht Maier im Ausfall von ESV-Torjäger Albert Deiter. „So viel ich weiß, ist er noch verletzt, der geht ihnen schon richtig ab“, weiß Langengeislings Sportlicher Leiter. „Auf der anderen Seite hat Freilassing genug Qualität im Kader, um seinen Ausfall zu kompensieren.“ Allerdings nimmt sich das Torverhältnis des ESV mit 7:7 eher bescheiden aus. Weniger Tore, nämlich sechs, haben nur Langengeisling, Moosinning und Finsing geschossen. Weniger kassiert haben auf der anderen Seite nur Srbija München (5) und Peterskirchen (6).

„Unsere Kadersituation ist nicht einfach“, beklagt Maier. „Es hört sich für einen Bezirksligisten zwar etwas blöd an, aber die Mannschaft stellt sich quasi von selbst auf.“ 24 Mann habe der FCL im Kader der Ersten, „Einer ist gesperrt, einer in Urlaub und neun Mann sind verletzt – viele davon langfristig.“ Und so resümiert Maier: „Wir wären mit einem Punkt mehr als zufrieden.“

FCL-Kader

Hierl (Rotert) , M. Geigerseder, D. Geigerseder, Faltlhauser, Hintermaier, Dornauer, Altinisik, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, Wilson, Riederle, Birnbeck