Moosinning erlebt ein 0:7-Debakel

Wieder drin: Raublings Lorenz Jilg (l.) macht das 4:0, Torwart Aaron Siegl und Dennis Stauf haben das Nachsehen. © Christian Riedel

Mit einer unterirdischen Vorstellung ist der FC Moosinning in die neue Saison gestartet.

Moosinning – Gegen den TuS Raubling mussten die Gelb-Schwarzen eine mehr als deprimierende 0:7 (0:4)-Heimniederlage hinnehmen, wobei der Gast keineswegs eine überragende Leistung an den Tag legen musste.

Auf Moosinninger Seite war die Personalsituation mehr als angespannt, und so mussten mit Martin Buttstedt und Benedikt Rösl gleich zwei 18-Jährige von Beginn an ran. Zunächst sah das Ganze auch nicht so schlecht aus, und Thomas Auerweck feuerte in der 4. Minute den ersten Torschuss ab.

Aber bereits der erste Eckball für Raubling offenbarte Defizite im Kopfballspiel, und so rutschte der Ball Christian Reiser unglücklich zum 0:1 über den eigenen Scheitel (10.). Spätestens in der 15. Minute war allen klar, dass dies kein schöner Nachmittag für Moosinning werden sollte. Im Mittelfeld ging man nicht energisch genug zum Ball, Buttstedt brachte die Kugel auch nicht aus der Gefahrenzone, und so vollstreckte Alexander Lallinger mühelos zum 2:0.

Moosinning spielte zunächst weiter munter mit, doch Christian Reiser jagte das Leder über die Latte, Maxi Lechner umkurvte den Keeper, setzte den Ball dann aber an den Außenpfosten, und ein Freistoß von Dennis Stauf sauste knapp drüber.

Besser machten es die Gäste, denn nach einem weiteren Eckball konnte Aaron Siegl den Kopfball zwar noch abwehren, im Nachschuss aber vollstreckte Michael Gruber zum 3:0 (34.). Und weil es so schön war, setzte Lorenz Jilg fünf Minuten später gleich das 4:0 drauf.

Die Gelb-Schwarzen brachten auch in Halbzeit zwei kaum eine vernünftige Offensivaktion zustande, und die Defensive war löchriger als jeder Schweizer Käse. Ein langer Ball auf links, ein Raublinger Angreifer passte zur Mitte, und Lukas Schöffel konnte ungehindert zum 5:0 einschieben (55.). Nur eine Minute später ließ sich die Hintermannschaft erneut übertölpeln, und Jilg schloss freistehend zum 6:0 ab. Und wiederum nur drei Minuten später vollstreckte Michael Gruber per Strafstoß zum 7:0.

Moosinning hatte in der 72. Minute ebenfalls nach einem Handelfmeter die Chance zum Ehrentreffer, doch passend zur Vorstellung an diesem Tag scheiterte Stauf an Torhüter Maxi Wunderlich. In der Schlussphase hatten die Gäste ein Einsehen und verwalteten ihren Kantersieg souverän, während die Gelb-Schwarzen nach dem Abpfiff doch etwas nachdenklich vom Feld schlichen.

(th)