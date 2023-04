Zu Gast in der Rottaler Festung

Von: Helmut Findelsberger

Wird schmerzlich vermisst: Ricardo Maier, hier im Spiel gegen Landshut, kann diesmal nicht zur Grätsche ansetzen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Ins niederbayerische Rottal geht die Reise für den FC Schwaig am heutigen Samstag.

Schwaig – Gastgeber ist um 15 Uhr der SSV Eggenfelden in seinem Stadion an der Birkenallee. Und Ben Held, Spielertrainer der Sportfreunde, hat vor allem vor der Heimstärke des Gegners Respekt.

Der SSV steht in der Heimtabelle der Landesliga Südost auf Rang fünf mit 24 Punkten aus elf Spielen. Auch das Torverhältnis von 25:9 ist auf heimischem Geläuf beeindruckend. Diese Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten kann auch der Sportliche Leiter Joe Stinglhammer nicht erklären. „Aber besser als umgekehrt“, meinte er, „denn wir haben auch mit 200 bis 300 Zuschauern immer eine tolle Kulisse, und so kriegt die auch was geboten“.

Personell zwickt es die Eggenfeldener aktuell gewaltig. Stinglhammer will das auch gar nicht an die große Glocke hängen, „aber 14 Mann fehlen derzeit aus einem zum Glück sehr großen Kader“. Vor der zweiten Landesligasaison wurde beim SSV personell nicht viel gemacht. Mit dem 30-jährigen Klaus Malec wurde vom Bayernliga-Aufsteiger Erlbach Routine und Klasse zwischen die Pfosten geholt. Zur Winterpause folgte ihm der in Burghausen ausgebildete 20-jährige Nicolas Barth aus Erlbach nach.

In Grünwald gab’s zuletzt eine 0:2-Niederlage – „mit dem letzten Aufgebot“, O-Ton Stinglhammer. Aber mit 38 Punkten auf Rang acht steht der SSV ganz gut da. Einen Rang und zwei Zähler weniger kommt dann gleich der FC Schwaig, „die Mannschaft der Stunde“ für Eggenfeldens Sportchef.

„Die vier Siege haben wir auch gebraucht, wenn man bedenkt, wo wir standen“, meint dazu Schwaigs Ben Held. Auch bei ihm fallen einige Leute aus, aber es kommen auch welche zurück. Held bedauert vor allem den Ausfall von Ricardo Maier, der zuletzt, in die Abwehr zurückbeordert, überragend gespielt hat. Momo Ndiaye und Niko Papatzimos sind verletzt, Lucas und Mateus Hones privat verhindert. Rückkehrer gibt es auch. Robin Schmid ist als Torhüter-Backup zurück, das Innenverteidiger-Duo Johannes Empl und Daniel Fichtlscherer wieder da, ebenso nach langer Abwesenheit Johannes Hornof. Bereits gegen Landshut stand Mario Simak wieder im Kader. Beim 2:0 gegen die „Spiele“ war Held mit Maier hinten im Zentrum, und diesmal? Held verschmitzt: „Ich werde mir was einfallen lassen.“

FCS-Kader

F. Hornof, Schmid; Jell, Neu-mann, Ibrahim, Simak, Fink, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, J. Hornof, Held, Fichtlscherer, Roth, Georgakos, Buchauer, Bartl