Der König von Landshut ist zurück

Von: Helmut Findelsberger

Zuletzt lief es richtig gut beim FC Schwaig. Hier bejubelt er FC Raffi Aschers 2:0 beim 3:2 gegen Geretsried. © Christian Riedel

Wer kann seinen Lauf fortsetzen?

Schwaig – Mit dem FC Schwaig, als Gastgeber in der NGL-Arena, und der SpVgg Landshut treffen am Karsamstag um 14 Uhr zwei zuletzt sehr erfolgreiche Teams in der Fußball-Landesliga Südost aufeinander. Danach hatte es im neuen Jahr zunächst bei beiden nicht ausgesehen.

In diese Frühjahrsrunde sind sie nämlich nicht gut gestartet. Die Niederbayern gingen dreimal als Verlierer vom Platz. „Da hat uns selbst eine 2:0-Pausenführung in Karlsfeld nicht gereicht“, blickt Teammanager Richard Huber zurück. Mit 2:3 ging man nach der 1:4-Heimpleite gegen Forstinning zum zweiten Mal geschlagen vom Feld, und zuhause gegen Unterföhring ging’s beim 1:3 in dem Ton weiter.

„Bei allen drei Niederlagen war Stephan König lange nur auf der Bank, und als der wieder von Anfang an dabei war, gab’s die Siege beim 1:0 in Dachau und zuletzt beim 2:0 gegen Grünwald“, nennt Huber einen der Gründe für den Umschwung. Der 34-jährige ehemalige Bayern- und Regionalligaspieler (Seligenporten, Feucht) traf auch in beiden Spielen.

Gegen Grünwald war erstmals die so wichtige Achse mit König sowie den mit Dritt- und Regionalligaerfahrung ausgestatteten Kevin Pino Tellez (28) und Stefan Alschinger (34) dabei. „Tellez ist Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld und Alschinger ins Abwehrzentrum zurückgegangen“, beschreibt Huber einige seiner Erfolgsgaranten.

Gegen Grünwald saßen zehn Mann auf der Bank. Mit Dominik Past hat sich allerdings ein wichtiger Akteur verletzt. „Für den ist die Saison beendet“, bedauert der Teamchef dessen Pech.

Genauso proppenvoll besetzt war auch bei den Sportfreunden die Bank beim 3:2-Heimsieg gegen Geretsried. Es war der dritte Sieg hintereinander, nach dem Remis gegen Brunnthal und der Auftaktniederlage gegen Grünwald. Ist das schon eine Serie? „Darüber können wir nach dem Geretsried-Spiel sprechen“, hatte Spielertrainer Ben Held nach dem Erfolg gegen Ampfing gemeint. „Es gibt Spiele, da muss man vielleicht mit einem Punkt zufrieden sein“, blickt er dem Duell am Karsamstag entgegen. Wäre schon mehr als das 3:5 vom Hinspiel.

Personell sieht’s auch nicht mehr so rosig aus. Neuzugang Niko Papatzimos hat sich im Training verletzt, und außerdem ist mit Johannes Empl und Daniel Fichtlscherer das zuletzt so starke Verteidiger-Duo nicht da. Nimmt man den pausierenden Daniel Stich dazu, dann fehlt da schon einiges an Defensivkraft. Mario Simak ist wieder im Training, aber noch keine Option für dieses Spiel.

Ob Held wieder von Anfang an spielt? „Mal schauen, umbauen muss ich wegen der Ausfälle sowieso“, meinte er ebenso viel- wie nichtssagend in seiner schlitzohrigen Art. Man weiß, er kann auch defensiv.

FCS-Kader

F. Hornof (Fink); Jell, Neumann, Ibrahim, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Held, Maier, Ndiaye, Roth, Georgakos, Buchauer, M. Hones, Bartl.