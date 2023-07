Schwaig startet perfekt in die Saison

Von: Helmut Findelsberger

Der Wendepunkt: Nach einem groben Schnitzer des Hallbergmooser Torhüters David Hundertmark (2. v. l.), setzte Vincent Sommer (r.), nach schlitzohriger Vorarbeit von Spielertrainer Ben Held (nicht auf dem Foto) den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Sein Teamkollege Raffael Ascher (2. v. r.) jubelt mit ihm, während die Hallbergmooser Abwehrspieler (rot; v. l.) Jonas Mayr und Christoph Mömkes fassungslos sind. © Dominik Findelsberger

Der FC Schwaig hat zum Auftakt der Saison 2023/24 in der Landesliga Südost gleich ein Ausrufezeichen gesetzt.

Schwaig – Mit 2:1 (1:1) Toren gingen die Sportfreunde im Derby gegen den VfB Hallbergmoos nicht nur als Sieger vom Platz. Fast 800 Besucher bildeten bei dieser offiziellen Saisoneröffnung einen beeindruckenden und stimmungsvollen Rahmen.

Nur neun Kilometer liegen beide Clubs geografisch auseinander, aber sportlich waren es bis vor kurzem noch Welten. FCS-Torjäger Raffael Ascher hatte die Schwaiger Stimmungslage vor diesem Prestigeduell treffend beschrieben: „Vor zwei, drei Jahren schien Hallbergmoos für uns noch unerreichbar, jetzt haben wir sie als Gegner vor uns, und da wollen wir auch gewinnen“. Und das taten die Sportfreunde am Ende dann auch.

Die Gastgeber übernahmen schnell das Kommando. Nach einem Held-Freistoß verpasste Leon Roth knapp, und Markus Straßer lupfte den Ball übers Tor der Gäste. Die zeigten dann, dass sie nicht umsonst zwei Jahre Bayernliga gespielt hatten. Mit dem ersten gelungenen Angriff wurde Fabian Czech auf die Reise geschickt – und nach nur neun Minuten stand es 1:0 für den VfB.

Hallbergmoos machte die Räume in der eigenen Hälfte noch dichter, schien alles unter Kontrolle zu haben. Nur bei einem Schuss von Spielertrainer Ben Held musste David Hundertmark sein Können zeigen. Der VfB-Torhüter gibt zu gerne, oft auch weit draußen, den elften Feldspieler. Wenn beim Gegner jedoch ein mit allen Wassern gewaschener Held dabei ist, sollte man extrem auf der Hut sein. Nach 17 Minuten spritzte der FCS-Coach erstmals dazwischen, da ging der Ball noch ins Tor-Aus. Das war dem beim FC Bayern ausgebildeten VfB-Keeper scheinbar nicht Warnung genug. Vier Minuten später kam Schwaigs 37-jähriger Anführer und bekennender Löwen-Fan erneut angerauscht, klaute dem zwölf Jahre jüngeren VfB-Torwart das Leder, ließ zwei Gegenspieler stehen und legte für Vincent Sommer auf, der überlegt zum 1:1-Ausgleich einschoss.

Tolle Kulisse: Gut 750 Zuschauer waren nach Schwaig gekommen. © Dominik Findelsberger

Einen guten Angriffszug schafften die Gäste noch, aber Roth konnte vor Tobias Krause per Grätsche klären. Dann der Schock für Schwaig: Ein Pressschlag endete mit einem Eckball für die Sportfreunde, aber auch mit schwerer Verletzung von Bilal Ibrahim. Für den überragenden Abräumer kam nach minutenlanger Behandlung Nils Wölken. Der übernahm nahtlos den Part auf der Sechs mit beeindruckender Präsenz – und zum Matchwinner mit seinem ersten Landesligatreffer sollte er später auch noch werden.

Wölken und seine Kameraden beherrschten jetzt Spiel und Gegner, wären aber beinahe mit einem Rückstand in die Pause gegangen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ging das Leder nach dem ersten VfB-Eckball, scharf und halbhoch hereingebracht, von Johannes Empls Oberschenkel knapp über die Latte des eigenen Tores.

Nach Wiederbeginn sammelten die Gäste immer mehr gelbe Karten und das Heimteam zunächst nur Fleißpunkte durch immer zielstrebiger werdende Angriffe. Straßer war bei seinen Flügelläufen überhaupt nicht mehr zu halten, und nach 70 Minuten verhinderte der Pfosten einen Treffer des Schwaiger Laufwunders. Vorher hatte der VfB seine beste Tormöglichkeit, aber diesmal kam Czech an Keeper Franz Hornof nicht vorbei.

Nach 73 Minuten bebte die NGL-Arena. Wölken hatte sich in den Hallbergmooser Strafraum durchgetankt und mit einem Spagat den Ball zum 2:1 versenkt. Die Gäste hatten in der Folge nicht mehr viel zu melden, auch ein Doppelwechsel brachte nichts. Da sorgten die bei Schwaig hereingekommenen Tobias Paulus (78. für Held) und Tobias Bartl (85. füf Sommer) für mehr Betrieb und Torgefahr. Als Philipp Zech kurz vor Schluss Strasser ablöste, gab es stehende Ovationen für den Flügelflitzer und wenig später den überschäumenden Siegesjubel nach einem absolut sehenswerten Nachbarderby.

„Es war ein Highlight für Schwaig“

Es war eine Mammutleistung im Vorfeld der Partie und auch am Freitagabend nötig. Der FC Schwaig hatte es mit seinen unzähligen Helfern hingekriegt. Die offizielle Zuschauerzahl betrug 752, aber an die 800 Menschen in und rund um die NGL-Arena erlebten eine tolle Eröffnungsveranstaltung zum Saisonstart in die Landesliga Südost.



Wolfgang Lang, Sportlicher Leiter der Sportfreunde, bekannte am nächsten Tag, „dass ich jetzt erst allmählich realisiere, was da so alles abgegangen ist“. Unmittelbar nach dem Spiel hatte er sich – nicht ganz ernst gemeint – erkundigt, ob das Spiel wirklich 2:1 ausgegangen sei: „Ja 2:1 gewonnen, war auch mein Tipp, nachdem die Presse so getippt hatte. Im Ernst, wir sind sehr zufrieden, auch mit dem ganzen Ablauf. Ich glaube, den Leuten hat es sehr gut gefallen bei uns, und sie haben es genossen.“



Und der Sportliche Leiter ist überzeugt „Wenn das Wetter mitgespielt hätte, dann hätten wir wohl die Tausender-Zuschauermarke geknackt.“ Er hofft, „dass unsere Verletzten bald wieder fit werden. Beim Bilal hat es ja gar nicht gut ausgeschaut“. Langs Resümee lautet: „Wir freuen uns riesig, dass wir dieses Eröffnungsspiel machen durften – und es war ein Highlight für Schwaig.“



Profi-Kommentator und -Moderator Andy Wenzel sowie sein Partner am Mikrofon, Alfredo Sansone, der ihm in nicht viel nachstand, hatten informativ und professionell mit der Vorstellung aller Landesliga-Vereine und Interviews durch das Programm geführt. Auch Wenzel war überzeugt, dass die am Ende doch harmlosen Regenwolken den einen oder anderen vom Besuch abgehalten hatten. Gemeinsam zählten beide dann die Sekunden runter, ehe die Böllerschützen aus Schwaig – wie passend – den Fußballknaller eröffneten.