Schwaig will Abstand halten

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Schenkten sich nichts: Beim 2:2 im Hinspiel zwischen Schwaig (weiß-grün) und Pullach ging es hart zur Sache. © Christian Riedel

Es ist noch nicht so lange her, da lagen Welten, sprich einige Ligen, zwischen dem gastgebenden SV Pullach und dem FC Schwaig.

Schwaig – Jetzt sind beide in der Landesliga und spielen an diesem Samstag um 14 Uhr im Isartal gegeneinander.

Neun Spielzeiten am Stück war der Club aus der knapp 10 000 Einwohner zählenden Gemeinde im Süden von München Bayernligist. Sogar schon zu der Zeit, als die Sportfreunde 2013 für eine Saison in die A-Klasse abgerutscht waren.

Der kometenhafte Durchmarsch des FC Schwaig seit 2019 von der Kreis- bis zur Landesliga ist bekannt. In ihrer zweiten Saison in dieser Liga sind die Sportfreunde nun mit den „Raben“ nach deren Abstieg auf Augenhöhe, genauer gesagt haben sie sechs Punkte Vorsprung. „Abstand halten, das wäre das Mindeste“, lautet die Vorgabe von Ben Held, Spielertrainer des FC Schwaig, für diese Partie. Die gefährliche Tabellenzone ist ja nicht unendlich weit weg – und das trotz zuletzt sechs Siegen. „Was würdest du ohne so eine Serie machen? Aber vorbei ist es noch immer nicht“, warnt Held. Er verweist auch darauf, „dass einige Teams hinter uns ein oder auch zwei Spiele weniger absolviert haben“.

Der 37-jährige Held ist seit der Corona-Saison 2019/21 als Spielertrainer bei den Sportfreunden und hat bei seinen Stationen in Freising, Ismaning und Hallbergmoos in der Bayern- und Landesliga allerhand erlebt. Er weiß, wovon er spricht: „Unsere 42 Punkte werden noch nicht reichen, wir werden noch einige brauchen und sie auch holen.“ Als Sechster steht der FCS jedenfalls sehr gut da.

Pullach kommt unten einfach nicht raus. Anders als Schwaig mit einer Niederlage und einem Remis ist Pullach ins Frühjahr gleich mit Siegen gegen Traunstein und in Freising gestartet. Dann war es immer ein Rauf und Runter. Das 1:1 zuletzt gegen das abgeschlagene Brunnthal war ein Rückschlag. Am Spieltag vorher ging es rund, beim 5:4-Sieg gegen Dachau. Nicht umsonst hat der SVP bisher die meisten Gegentore kassiert, aber vorne die sechstbeste Ausbeute. Der momentane Rang 15 würde auf alle Fälle am Ende, wie letztes Jahr, wieder Abstiegsrelegation bedeuten.

Mit der Personallage in Schwaig ist Held ganz zufrieden. Nils Wölken ist wieder im Kader, Maximilian Buchauer hat mit leichtem Lauftraining begonnen. Vom Stammkader fehlen dann nur noch Maxi Hellinger und Ricardo Maier.

FCS-Kader

F. Hornof, (Schmid); Jell, Ibrahim, Simak, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Fichtlscherer, Roth, Bartl, Wölken, Neumann, Fink, L. Hones, J. Hornof, Georgakos, Held, M. Hones