Günter Eberhard: Der Herr der Ringe ist tot

Von: Dieter Priglmeir

Mit der Kraft eines Schmiedes: Günter Eberhard war ein Meister an den Ringen, der Königsdisziplin des Turnsports. © privat

Der Dorfener, der in Isen aufwuchs, war viele Jahre lang in der legendären Turnstaffel des TSV 1860 München

Dorfen – „Der Herr der Ringe“ titelten wir, als wir vor zwei Jahren über Günter Eberhard schrieben. Der Dorfener gehört zu den größten Landkreis-Sportlern aller Zeiten, jetzt ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. „Er hat in den vergangenen Monaten immer mehr an Kraft verloren“, erzählt seine Nichte Sabine Materna. Die Kraft, die er so unbändig hatte und die ihn zum Meister an den Ringen, der Königsdisziplin im Turnen, machte. Günter Eberhard, der seine Frau Martha hinterlässt, war ein Sportsmann durch und durch.

In Wien geboren, verbrachte er die ersten Jahre in Ostmähren, ehe er 1946 mit seiner Mutter Maria und der Oma vertrieben wurde. An die drei Jahre auf einem Bauernhof im schwäbischen Mittelstetten erinnerte er sich nur ungern. Besser, viel besser, wurde es mit dem Umzug nach Isen, wo der Knirps schnell den Respekt seiner Mitschüler erhielt, weil er überall gut war: im Wasser, mit dem Radl und dem Fußball. Aber nirgends war er so talentiert wie im Turnen.

Erwin Partsch, der Turnwart des TSV Isen, der im Krieg beide Unterbeine verloren hatte, förderte den Buben sofort und schickte ihn nach wenigen Monaten zum ersten Wettkampf nach Traunstein zum oberbayerischen Turnfest. Da wurde er 48., ein Jahr später in Fürstenfeldbruck stand er dann schon auf dem Siegerpodest. 1956 wurde Eberhard Bezirksjugendmeister in Mühldorf im Zehnkampf, bei dem an den fünf Geräten neben der Pflicht auch eine Kür geturnt wurde. „Es war einer meiner schönsten Erfolge“, sagte er uns im Interview und verriet uns sein Erfolgsgeheimnis: „Du brauchst neben dem Talent eine innere Begeisterung, Ehrgeiz und volle Konzentration, aber auch Selbstvertrauen und eiserne Disziplin.“

1956 wurde Eberhard Mitglied beim TSV 1860 München, damals das Non-plus-Ultra im Turnsport Bayerns und darüber hinaus, dekoriert mit vielen Deutschen Meistertiteln. Jeden Samstag radelte Eberhard die acht Kilometer von Isen zum Bahnhof Matzbach, am Ostbahnhof stieg er aus und lief die drei Kilometer zur Halle in der Auenstraße. Zwei Stunden Anreise, zwei Stunden Training, gegen Mitternacht war er daheim. Und unter der Woche radelte er die elf Kilometer zum Training nach Dorfen. Und das alles nach neun Stunden Knochenjob als Schmied.

Der Skisport war seine zweite Leidenschaft. © privat

Aber die Schinderei zahlte sich aus. 1959 wurde er Münchner Stadtmeister und sammelte mit den Löwen Oberbayerische und Bayerische Meistertitel. 1962 fiel er bei den bayerischen vom Reck. Erst drei Jahre später wurde bemerkt, dass er sich damals einen Halswirbel angebrochen hatte. „Wenn ich den Kopf nach links oder rechts drehe, knackst es, als wenn du einen Stecken auseinanderbrichst. Das ist noch heute so“, erzählte er uns im Januar 2021.

Das Karriereende war das damals aber noch lange nicht. 1966 wurde Eberhard mit dem TSV 1860 Deutscher Vizemeister mit dem gemischten Team. Bei der bayerischen Meisterschaft 1967 in Schongau gewann er an den Ringen Bronze. 1968 stand er bei der Münchner Stadtmeisterschaft auf dem Podest.

Ein Jahr später geriet Eberhard mit dem Auto in einen Glatteisunfall und brach sich einen Wirbel an. Neun Wochen lag er im Bett. „Damit war die Karriere beendet“, erzählte er einst.

Bereits seit 1976 wohnte Günter Eberhard mit seiner Frau Martha in Dorfen, wo er gemeinsam mit seinen Freunden Schorsch Numberger, Norbert Präbst, Karl Rauscher und Ferdinand Wessely noch einige Wettkämpfe im Turngau Inn-Salzach bestritten hatte.

Bis zur Coronapause hatte Eberhard auch eine Saisonkarte für seinen geliebten Wintersport. „Er hat mir und vielen anderen das Skifahren beigebracht. Er selbst war ja so ein filigraner Skifahrer“, sagt Materna. Alle in der Familie hätten ihren Onkel geliebt. Der einstige Sportheld sei einfach ein „feiner, hilfsbereiter Mann gewesen, den auch alle in der Nachbarschaft mochten.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 7. September, um 11 Uhr in der Aussegnungshalle in Dorfen statt, anschließend Urnenbeisetzung.