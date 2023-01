Lengdorfs Schützen verlieren im Hexenkessel von Mendorf

Teilen

Hatten zweimal Pech: Marie Christin Thurner, Stefan Obermaier, Sophia Heiß, Florian Obermaier und Christine Zimmer (v. l.) von Isental Lengdorf. © Reiner Deyerer

Ohne Punkte sind die Luftgewehr-Schützen von Isental Lengdorf aus Mendorf zurückgekehrt. Trotz der beiden Niederlagen bleibt das Team Tabellenführer der Bayernliga Süd-Ost.

Lengdorf - Gegen den SV Isargrün Goben setzte es mit 2:3 Punkten die erste Pleite in einem Rundenwettkampf nach über einem Jahr. An Position 1 lieferte sich Christine Zimmer ein spannendes Duell mit Julia Mederer, die in der dritten Serie 97 Ringe erzielte. Zimmer hatte 96. Diesen Mini-Vorsprung rettete die Gobenerin ins Ziel (387:386). Weiterhin in bestechender Form präsentierte sich Marie-Christin Thurner (392:387). Keine Chance hatte an Position 3 Sophie Heiß (385:391). Mit starken Schulterschmerzen ging Stefan Obermaier ins Rennen. So war es nicht verwunderlich, dass er keine wirkliche Chance hatte (376: 386). An Position 5 zeigte sich Florian Obermaier gegenüber der letzten Wettkämpfe stark verbessert und gewann 388:383. Die 2:3-Niederlage konnte er aber nicht mehr verhindern.

So endete auch die Partie gegen Gastgeber SV Edelweiß Mendorf. Hier kamen die Zuschauer im vollbesetzten Schützenheim voll auf ihre Kosten. Die Partie war bis zum Schluss an Spannung kaum mehr zu überbieten. An Position 1 konnte Zimmer mit 385:390 Ringen nicht ihre gewohnte Leistung abrufen. Thurner glich gegen Vanessa Zieglmeier aus (394:391). Melissa Zieglmeier erarbeitete sich in der Paarung 3 gegen Heiß bereits in der zweiten Serie mit einer 100er-Serie einen Vorsprung von zwei Ringen. Sie hatte ihren Wettkampf bereits mit 390 Ringen beendet, so dass Heiß in der Schlussserie mit 99 Ringen ausschießen hätte müssen, um noch ein Unentschieden zu erreichen. Doch es wurden nur noch 96. Endstand: 387:390 und somit 3:2 für Mendorf.

Dann zeigte sich Stefan Obermaier gegenüber dem Vormittag stark verbessert. Mit 386 Ringen brachte er seine Gegnerin Sissi Veits unter Druck. Sie musste die letzte Serie mit 96 Ringen ausschießen. Jeder 10er von Veits wurde gefeiert wie im Fußballstadion. Tatsächlich rettete sie sich letzten Endes noch ins Stechen.

Auf Position 5 schien Florian Obermaier auf der Siegerstraße. Nach der dritten Serie nahm sich der Lengdorfer eine kurze Auszeit, denn er konnte seine Waffe wegen der Nervenanspannung nicht mehr ruhig halten. Danach traf er wieder – bis zu den letzten beiden Schüssen, so dass auch dieses Duell mit 382:382 ins Stechen ging. Die Zuschauer hielten dem Atem, als Florian Obermayer einen 10er schoss. Seine Gegnerin musste mit einer 9 passen. Jetzt stand es also 2:2. Die Entscheidung musste zwischen Stefan Obermaier und Veits fallen. Der Lengdorfer legte mit einer 9 vor, Veits konterte mit einer 10 – das war die Entscheidung für Mendorf.