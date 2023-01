Der Koloss von Eichenried

Von: Dieter Priglmeir

Oliver-Sven Buder zählte ein Jahrzehnt lang zu den weltbesten Kugelstoßern. Seine Heimat damals: der kleine Ort im Landkreis Erding, der für ihn sogar ein Straßenfest organisierte.

Vizeweltmeister: Oliver-Sven Buder freut sich 1999 über Silber in Sevilla. Wenige Tage später wird er daheim in Eichenried mit einem Straßenfest empfangen. © imago sportfotodienst

Eichenried/Kiel – Er ist in Sachsen aufgewachsen, ein Kind der DDR, doch seine glücklichste Zeit hatte er vermutlich in Eichenried. Sieben Jahre lebte Oliver-Sven Buder dort mit seiner damaligen Gattin Petra. In dieser Zeit wurde der heute 56-Jährige zweimal Vizeweltmeister. Und während andere Kugelstoßer kamen und gingen, gehörte der Wahl-Eichenrieder über ein Jahrzehnt lang zu den Weltbesten seines Fachs und war ein Dauerkandidat für Olympia, wo ihm allerdings eine Medaille verwehrt blieb. 1996 wurde Buder in Atlanta Fünfter, vier Jahre später in Sydney Achter. Junioren-Europameister 1985, Vize-Europameister und zahllose deutsche Meisterschaften zählen auch in seiner sportlichen Bilanz, die dopingfrei blieb. Auch darüber sprach Buder im Interview mit der Heimatzeitung. Und über seine Abenteuer beim Segeln. Und er erklärt, warum er sich ins Big-Brother-Haus einschließen ließ.

Herr Buder, wie kommt man auf die Idee, Kugelstoßer zu werden?

Das war ja nicht unbedingt meine Entscheidung. Ich war in der Kinder- und Jugendsportschule, der KJS, in Chemnitz. Und da wurde das dann bestimmt.

Einfach so?

Naja, ich war schon sehr sportinteressiert, was übrigens durchaus außergewöhnlich war. Weder meine Eltern noch mein älterer Bruder hatten damit etwas am Hut. Aber ich war überall dabei – egal, ob Fußball, Wintersport oder was auch immer. Mit 13 Jahren bin ich dann in die KJS gekommen. Ich wurde eingeschult mit der Maßgabe Kugel, Diskus, Hammer und Speer.

Wie darf man sich den Alltag in der KJS vorstellen?

Zweimal am Tag Sport, dazwischen Schule, und das jeden Tag. Aber das war mir gerade recht. Ich war schon immer derjenige, den die Trainer aus der Halle prügeln mussten. Ich konnte gar nicht genug trainieren. Sport war für mich alles. Diese Partys, die andere am Samstagabend hatten, gab es für mich nicht. Und an eins kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich wusste immer, wenn es dienstags 21.45 Uhr wurde. Dann waren nämlich alle Antennen nach Westen gedreht, und alle schauten Dallas. Aber nochmal – mein Alltag hieß: von morgens um 7 bis abends um 8 Schule und Sport.

Und alles drehte sich um die Kugel – Ihre Lieblingsdisziplin?

Ehrlich gesagt, hätte mir Diskus besser gefallen. Zum einen ist der Bewegungsablauf eleganter. Außerdem ist es schon cooler, wenn dein Fluggerät über 70 Meter in der Luft ist.

Was sprach dann gegen eine Karriere als Diskuswerfer?

Die Konkurrenz. Da hatten wir in Chemnitz eben schon sehr gute Werfer – zum Beispiel Lars Riedel.

Big Buder im Big-Brother-Haus: Im Jahr 2005 macht der Kugelstoßer (l.) eine besondere TV-Erfahrung gemeinsam mit (v. l.) Nathalie das Lausitz-Luder, Werner Böhm (alias Gottlieb Wendehals), Nadja „Naddel“ Abd el Farrag und Schwimmer Stev Theloke. © imago stock&people via www.imago-images.de

Der Olympiasieger und fünffache Weltmeister?

Genau. Da war also kein Bedarf mehr. Deshalb die Kugel.

Mit deutlich geringeren Weiten und weniger spektakulären Flugkurven.

Deshalb habe ich mir gesagt: Die musst du schon 20 Meter weit werfen, damit das nach was aussieht (lacht).

Und damit war die Karriere vorprogrammiert.

Das will ich so nicht sagen. Ich war 18, als ich als Nachzügler gerade so ins Trainingslager mit reinrutschte. Natürlich kannte ich da aber schon alle anderen Athleten, ich war ja schon fünf, sechs Jahre aktiv.

Und dann sind sie prompt Junioren-Europameister geworden.

Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Ich war nur als Back-Up nach Budapest mitgereist. Unser Top-Mann war eigentlich der Titel-Favorit. Und dann sind mir 19,34 Meter gelungen.

Vom Underdog zum Champ – hat sich dadurch Ihr Renommee verändert?

Sagen wir mal so: Ich hatte mich für ein Ingenieurstudium im Bergbau beworben. Zuvor hieß es, dass dafür meine Noten nicht reichen würden. Aber nach dem EM-Titel hatte ich dann plötzlich meinen Studienplatz.

Wie schnell haben Sie das Studium dann abgebrochen?

Gar nicht. Ich habe 1986 damit begonnen, und es hat mich auch sehr interessiert. Aber der Studienlehrgang wurde 1990 eingestellt. Da hat sich ja sonst auch einiges verändert.

Sie sprechen die Wende an. Gehen wir zurück zum Mauerfall. Wie haben Sie den erlebt?

Ich habe davon erst einen Tag später erfahren. Ich konnte es gar nicht glauben. Damals lebte ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich war Junioren-Europameister, gehörte dem Nationalkader der DDR an und trainierte als Sportstudent für die Europameisterschaft 1990. Freunde berichteten mir, dass wir ab sofort jederzeit ausreisen dürfen. Ich setzte mich in meinen Trabant und machte in Eisenach über die Grenze. Ich stellte mich in Hof in die Schlange meiner Landsleute und holte mir die 100 Mark Begrüßungsgeld. Die wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann ging es zum Einkaufen. Das war für uns DDR-Bürger damals selbstverständlich.

Sie haben es angesprochen. Sie waren erfolgreicher DDR-Sportler. Wurden Sie von den Landsleuten als – sagen wir mal – Privilegierter angefeindet?

Nein, solche Geschichten habe ich nie erlebt. Mir gegenüber wurde so etwas nie geäußert. Aber für mich hat sich natürlich schon einiges verändert. Zuvor musstest du dich um nichts außer deinen Sport kümmern. Plötzlich musste man selbst die Initiative für eine gute Förderung ergreifen.

Sie mussten sich um nichts kümmern – das heißt auch: Um Sie wurde sich gekümmert. Haben Sie sich die Stasi-Akten angeschaut?

Ja, das habe ich. Das waren ganze vier DIN A6-Seiten, jeweils mit einer Zeile beschriftet. Ich war offensichtlich nicht so interessant. Ich war übrigens 1987 erstmals im Westen, bei der Universiade in Duisburg. Da habe ich vor dem Karstadt meinen ersten Bettler gesehen, und ich dachte mir: Doch nicht alles so toll hier.

Trotzdem ging es für Sie schnell in den Westen.

Das war privat bedingt, denn auch bei uns in Chemnitz hatten wir ja gute Sportanlagen. Mit der Wiedervereinigung endete aber das Sportsystem der DDR. Ich konnte nun Sportsoldat der Bundeswehr werden. Aber dann kam das Angebot vom TV Wattenscheid mit dem Mäzen Klaus Steilmann. Ich konnte eine Ausbildung als Industriekaufmann machen und weiterhin zweimal täglich trainieren. Das war praktisch, zumal der Bundestrainer auch hier war. Damit hat sich für mich von den Trainingsbedingungen her nicht viel geändert. Nur die Entfernung zu meiner Familie war jetzt eine ganz andere. Von Chemnitz aus waren es 30 Kilometer zu meinen Eltern, und jetzt plötzlich 450 km. Aber ich konnte trainieren.

Womit Sie die Grundlage für eine große Karriere machten: Sie zählten über ein Jahrzehnt lang zu den Top Acht der Welt

Stimmt, das hat außer mir kein Deutscher so hinbekommen.

Heute ist Buder Privatkundenberater bei der Förde-Sparkasse in Kiel. © privat

Was würden Sie als den größten Erfolg ihrer Karriere bezeichnen?

Den Vizeweltmeistertitel mit 21,43 Metern von 1999.

Was war eigentlich ihre Bestweite?

21,43 Meter. Und 1997 wurde ich ja auch Vizeweltmeister.

Damals, also 1997, gewann ein gewisser Oleksandr Bahatsch, der dann des Dopings überführt wurde. Er musste seinen WM-Titel abgeben, sie erhielten nachträglich Silber statt Bronze.

Stimmt. Nur hilft dir das halt nichts unmittelbar nach dem Wettkampf.

Sie hatten immer wieder mal gegen Leute das Nachsehen, die des Dopings verdächtig waren. Wie frustrierend ist das?

Also erst mal ist es auch nachträglich schon eine Genugtuung, wenn das Ergebnis geändert wird. Aber es fehlt halt das unmittelbare Glücksgefühl. Leider gab es zu meiner aktiven Zeit noch nicht die Möglichkeiten wie heute – wie etwa das lange Einfrieren von Urinproben. Das wäre schon interessant, was da rauskommt. C. J. Hunter zum Beispiel wurde 2000 mit Nandrolon erwischt. Der wurde 1999 Weltmeister und ich nur Zweiter...

Ihre Meinung zu Doping?

Du riskierst ein Berufsverbot. Im Grunde ist das ein Selbstmordkommando. Ich will mich aber gar nicht über die anderen erheben. Natürlich steckt auch ein gewisser Reiz in der Vorstellung: Wenn du jetzt den Stecker reintust, kannst du nicht mehr nur 200, sondern 280 km/h fahren. Es ist zumindest eine interessante Überlegung. Mehr aber auch nicht.

Kommen wir zu Ihrer Zeit in Eichenried. Wie kam es eigentlich dazu?

Bei einem Sportmeeting habe ich meine Ex-Gattin Petra kennengelernt. Sie stammt ursprünglich aus Fürstenfeldbruck und wohnte damals in Eichenried. Ich hatte immer schon gute Kontakte zum Olympiastützpunkt in München. Also bin ich dort hingezogen. Zuerst wohnten wir in der Gfällachstraße und haben uns dann in der Finkenstraße ein Haus gebaut. Ich habe es genossen, hier zu leben. Ich wurde so freundlich empfangen. In der Gfällachstraße haben sie mir zu Ehren ein Straßenfest ausgerichtet. Der damalige Moosinninger Bürgermeister Rudi Ways hat mir wirklich jeden Stein aus dem Weg genommen. Ich bin mir wie ein Fußballstar vorgekommen. Es wurde für mich sogar eine Kugelstoßanlage gebaut, damit ich mich auf die Olympischen Spiele in Sydney vorbereiten konnte. Und beruflich hat sich auch was geändert. Ich wurde Repräsentant des Erdinger Weißbräu. Richten Sie doch schöne Grüße an den Josef Westermeier aus. Ist er noch Geschäftsführer?

Ja, das ist er.

Schön. Und auch an den Andi Brenninger erinnere ich mich sehr gern. Mit ihm hatte ich beim Weißbräu viel zu tun und zu lachen. Im Jahr 2000 bin ich wieder in den Osten Deutschlands gezogen. Ich war dann in einer Bekleidungsfirma angestellt. Wenn ich in mein südliches Vertriebsgebiet musste, habe ich immer einen Stopp in Moosinning gemacht: beim Schnitzel-Wirt. Das musste sein.

Zum Sportler des Jahres wählten unsere Leser den Eichenrieder im Jahr 1999. Neben ihm: Bobfahrer Tom Platzer (l.) und Ironman Richard Wimmer (r.). © Konrad Kressierer

2002 haben Sie Ihre sportliche Karriere beendet?

Ein Bandscheibenvorfall und eine Knochenwucherung haben mir keine Wahl gelassen. Ich war dann noch Trainer und bin später im Norden Deutschlands gestrandet.

Und haben da das Segeln kennen gelernt. Sie haben bei Star-Skipper Jesper Bank angeheuert und sind beim America’s Cup mitgesegelt.

Das hat richtig Spaß gemacht. Der America’s Cup ist die Formel 1 des Segelsports. Mich hat das sofort gefesselt. Ich fand es spannend, einen Teamsport zu erleben. Außerdem war ich schon immer fasziniert vom Wasser.

Sie waren der Grinder.

Ja, der Mann an der Kurbel.

Und dafür braucht man einen 2-Meter-Brocken?

Nicht bei wenig Wind. Aber bei 12 bis 25 Knoten holt man mich aufs Boot. Zwei Jahre lang habe ich das gemacht.

Neue Liebe: Der 56-Jährige und seine Lebensgefährtin Maren Gadischke haben das Segeln für sich entdeckt. © privat

Und jetzt? Treiben Sie immer noch Sport?

Eher nicht. Ein bisschen auf dem Fahrrad zu sitzen oder im Fitnessstudio zu stehen, würde ich jetzt nicht als Sport bezeichnen.

Müssen wir uns Sorgen um Ihr Gewicht machen?

Zu meiner besten Zeit als Kugelstoßer wog ich 157 Kilo bei einer Größe von 1,99 Metern. Als Segler hatte ich 122 Kilo, die habe ich heute noch.

Heute sind Sie, haben wir auf LinkedIn gelesen, bei einer Bank beschäftigt?

Ja, ich bin in Kiel bei der Förde-Sparkasse Privatkundenberater. Ich habe mit dem Sport abgeschlossen, und mir geht’s gut.

Eine Geschichte müssen wir aber noch aufarbeiten: Ihre Zeit bei Big Brother.

(lacht) Ach ja, das. Klaus Wolfermann,

... der legendäre Speerwerfer...

hatte da Kontakte. Er hat mich angerufen, dass er ein Angebot für mich hätte. Ich habe zuerst gelacht und gefragt, ob er spinnt. Aber dann hat er mir eine Summe genannt. Und wenn das dann plötzlich ein halbes Jahresgehalt ist, überlegst du dann schon. Was soll ich sagen: Es war interessant zu sehen, über was sich Menschen so alles den Kopf zerbrechen. Die Zeit bei Big Brother, auch das war eine gute Erfahrung.

