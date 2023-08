Die Neulinge haben es eilig

Von: Helmut Findelsberger

Mächtig strecken muss sich der SV Walpertskirchen um Torwart Stefan Gröppmaier und Marius Orthuber (l.) heute Abend gegen Absteiger FC Finsing. © Dominik Findelsberger

Auch der zweite Spieltag in der Kreisliga ist zerfleddert. Gleich vier Landkreisteams sind in den drei Freitagsspielen gefordert.

Landkreis –

SV Vötting – FC Lengdorf (18.30 Uhr): „Neuland“ ist für FCL-Spielertrainer Gianfranco Soave der heutige Gastgeber. Die Freisinger Vorstädter sind 2019 aus der Kreisliga abgestiegen, und erst danach kam „Baresi“ aus Finsing zum FCL. „Aber mit irgendeinem Verein war ich mal zu einem Testspiel dort“, schränkt er noch ein. „Wenn man vom Gegner nichts weiß, kann man sich noch mehr auf seine eigene Leistung konzentrieren“, denkt Soave da ganz pragmatisch. „Wir sind ordentlich gestartet, haben gut trainiert, und der Kader ist der gleiche wie gegen Altenerding“. Bernhard Heilmeier durfte ja überraschend auch letzten Sonntag schon ran, „nachdem wir in Finsing zwei Tage vorher erfahren haben, dass nach roten Karten im Pokal die Sperren nur für diesen Wettbewerb gelten“, erzählt Soave. Dass beim Vöttinger 3:3 in Moosen mit Christian Pflügler (2) und Kapitän Tobias Stable zwei Abwehrspieler alle Tore gemacht haben, dürfte ihm auch bekannt sein.

FC Moosburg – FC Moosinning 2 (18.30 Uhr): „Mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist immer gut für das Selbstvertrauen“, bestätigt Moosinnings Spielertrainer Manuel Gröber nach dem 3:0-Erfolg gegen Kranzberg. Die langzeitverletzten Christian Faltermaier und Stefan Flötzinger fehlen weiterhin, Josef Gröber steigt nächste Woche erst ins Training ein, und Stefan Erl ist privat verhindert. Vor dem Aufsteiger, mit dem der Ex-Geislinger Trainer Mario Sinicki nach zwei Kreisklassen-Spielzeiten die Rückkehr schaffte, hat Gröber Respekt, „denn die haben immerhin in Eitting ein 1:1 geholt“. Als die Moosburger in der Coronasaison 2019/21 absteigen mussten, spielte Gröber mit Eitting gegen den FCM. Nicht wenige sind auch heute noch dabei, wie etwa die drei Hilz-Brüder. Vom TSV Moosburg fand Keeper Patrik Heilmair über Schwaig und Freising zum FCM. Gröber ist optimistisch, „vor allem, wenn wir wie gegen Kranzberg hinten wieder so gut stehen“.

SV Walpertskirchen – FC Finsing (19.30 Uhr): „Beim letztjährigen Zweiten und nun gegen den Bezirksligaabsteiger, da wissen meine jungen Burschen schon mal, wo sie stehen“, meint Walpertskirchens Trainer Josef Heilmeier zum Auftaktprogramm. „In Allershausen haben sie schon mal den Unterschied zwischen Herren- und Jugendfußball aufgezeigt bekommen, und was den Lerneffekt betrifft, war’s eine gute Bauchlandung“, blickt Heilmeier auf das 2:2 zurück. Neben dem Trio an Langzeitverletzten fallen diesmal noch Maxi Spreitzer (privat) sowie Abwehrchef Martin Deutinger aus. „21,3 Jahre war der Altersdurchschnitt der letzten Startelf“, sagt Heilmeier. „Mit 80 Prozent kann man nichts gewinnen, und dann sowas im ersten Spiel vor heimischem Publikum“, fällt Finsings Thomas Bonnet zum 0:2 gegen Kirchasch ein. „Wir wissen um die Euphorie und die Stärken von Walpertskirchen, aber ich erwarte von meinem Team jetzt einen grantigeren, mutigeren Auftritt mit einem ganz anderen Zweikampfverhalten“, so die Forderung des FCF-Trainers. „Und ich freue mich auf dieses Spiel.“ Innenverteidiger Dominik Bluhme ist wieder gesund, ansonsten bleibt personell alles wie gehabt.