Der neue alte Trainer

Von: Bernd Heinzinger

Immer voll engagiert: Simon Klawe, der zuletzt die Frauen der HSG Freising-Neufahren trainierte, coacht jetzt die Altenerdinger Männer. © Dieter Michalek

Mit einem neuen, aber nicht gerade unbekannten Trainer, gehen die Altenerdinger Handballmänner in die kommende Bezirksoberligasaison.

Altenerding – Simon Klawe tritt die Nachfolge von Peter Mesiarik an, der künftig die weibliche A-Jugend des SVA Palzing im Ampertal übernimmt.

Der „Neue“ war bereits vor einiger Zeit auf der Bank der Altenerdinger Herren, trainierte in den vergangenen Jahren die Frauen der HSG Freising-Neufahrn. Mit diesen musste er zwar zwei Abstiege von der Bayern- bis in die Bezirksoberliga einstecken. Die Schuld lag aber sicherlich nicht bei ihm – Corona und viele Abgänge sowie Ausfälle machten den Planungen diverse Striche durch die Rechnung. Dennoch bewies Klawe in Freising, dass er junge Spieler zu einem Team formen kann.

Dieses Vorhaben steht nun auch bei der SpVgg Altenerding an: „Aufgrund der fehlenden A-Jugend lautet das Ziel, die Nachwuchskräfte bei uns zu integrieren“, sagt der neue Coach. Mit Tim Steininger und Jonas Köhler zeigten bereits in der vergangenen Runde zwei Jungs ihre große Klasse. Bei ihnen gäbe es vor allem noch im Defensivverbund Steigerungsbedarf, sagt Klawe: „Offensiv passt es bereits bestens.“

Die Abwehr könnte aber ein kleines Sorgenkind darstellen. Denn der absolute Chef Quirin Huber wird in dieser Saison aus gesundheitlichen Gründen wohl gar nicht aufs Feld marschieren. Mit Marc Weber hatte Klawe bereits einen Nachfolger ausgemacht. „Aber er muss leider aus beruflichen Gründen kürzertreten und will nur in der zweiten Mannschaft spielen“, bedauert Klawe und beginnt die Suche von Neuem: „Wir müssen uns in der Defensive auf alle Fälle noch sortieren.“ Anstatt einer statischen 6:0 soll die SpVgg hinten etwas mutiger agieren, so wurde unter anderem auch eine 5:1-Variante einstudiert.

Mit Ferdinand Menzel aus Moosburg gibt es einen Neuzugang. In ihm sieht Klawe eine echte Verstärkung: „Vorne ist der Ferdinand immer für gute Aktionen gut, in der Abwehr muss aber auch er sich erst noch einbringen.“

In der Vorbereitung setzte Klawe die Konzentration auf Athletik und Ausdauer. Damit soll seine Truppe auch in den letzten Minuten noch konzentriert agieren und vielleicht die eine oder andere knappe Partie noch umbiegen. Viele Tore sollen übers Tempo via zweiter Welle fallen. Mit Menzel, Niklas Fleps, Simon Rüdiger und Moritz Sturm verfüge er dabei über die passenden Spieler, die von den extrem schnellen Joseph Whynalek und Luis Leitner über Außen Unterstützung erfahren sollen.

In der Favoritenrolle sieht Klawe seine Truppe in der Bezirksoberliga nicht. Seiner Meinung nach würden die Teams von der HSG Freising-Neufahrn, Wacker Burghausen und SC Eching den Aufstieg unter sich ausmachen: „Wir wollen im oberen Mittelfeld landen, der vierte Rang wäre bereits ein schöner Erfolg.“