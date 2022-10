Der Pfosten und die Schiris stehen Dorfen im Weg

Von: Georg Brennauer

Verärgert: ESC-Trainer Franz Steer. © Dominik Findelsberger

Dass in Miesbach die Trauben hoch hängen, darauf waren die ESC-Puckjäger und ihr engagierter Trainer Franz Steer im einzigen Spiel des Wochenendes eingestellt

Dorfen – . Aber bei der 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)-Niederlage wurden sie deutlich unter Wert geschlagen.

Bis etwa zur Hälfte der Partie in der „Mirhelfnzam“-Eishalle dominierten die Oberländer optisch. Ihrem Druck auf das Dorfener Drittel konnten die Eispiraten weitgehend Stand halten, bis auf zwei Individualfehler, die zum 0:1 (5.) und 0:2 ((14.) führten. Steer sprach auf der Pressekonferenz von „zwei geschenkten Toren“. Dem ersten Gegentreffer (5.) sei ein Abspielfehler vorausgegangen; und beim zweiten Tor sei der zuständige Spieler „wie ein Pylon“ daneben gestanden.

Grundsätzlich sei er jedoch mit der Leistung seines Teams zufrieden gewesen. Miesbach hätte zwar sehr hohen Scheibenbesitz im Dorfener Drittel gehabt, aber wenig zwingende Chancen im Slot, während nach dem Anschlusstreffer von Sandro Schroepfer der Pfosten bei einem Schuss von Christoph Lönnig einen ausgeglichenen Zwischenstand nach dem ersten Durchgang verhinderte.

Auch im zweiten Drittel sei, so der ESC-Headcoach, zunächst alles in Ordnung gewesen, ehe beim Stand von 2:3 „mein Spieler von der Strafbank kommend allein vor TEV-Keeper Ewert scheiterte“. Beim 4:2 für die Miesbacher prallte der Puck von der Lattenunterkante ins Netz. Unmittelbar danach nutzte der Tscheche Buhomil Slavicek einen Konter mit seinem zweiten Treffer zum 5:2 (40.), nach einem vorangegangenen, vielversprechenden Angriff der Eispiraten. Zwei Schiedsrichter seien in der Angriffszone nahe der Bande buchstäblich im Weg gestanden, sodass sein Angreifer „bei vier Haxen vor sich“, nicht abziehen konnte. So etwas habe er „noch nie gesehen“, ärgerte sich Steer.

Insgesamt hätten seine Spieler das umgesetzt, was sie konnten, doch musste er auf vier routinierte Angreifer (Vrba, Kirsch, Göttlicher, Steiner) sowie Stammverteidiger Fischer verzichten , was Miesbach „sicherlich auch nicht gut tun würde“. Er hoffe, so Steer, dass er im Rückspiel einmal ein nahezu komplettes Team aufbieten könne, weil er nicht gerne verlieren könne, „schon gar nicht gegen den Miche“ – TEV-Coach Michael Baindl. Ihm bestätigte Steer eine taktisch gute Leistung.

Baindl gab das Kompliment postwendend in seinem Statement zurück. Dorfen habe die Slots konsequent zugemacht, und sein Team wusste dann mit den Nachschüssen gegen den tüchtigen Goalie Maximilian Englbrecht wenig anzufangen. Mit erhöhten Druck und Tempo habe es dann doch noch geklappt.

Der Ex-Tölzer und Rosenheimer Florian Heiss wurde beim TEV Miesbach zum besten Spieler gewählt, beim ESC Dorfen der slowenische Stürmer Urban Sodja.