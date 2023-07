Amicitia entthront den Titelverteidiger

Von: Wolfgang Krzizok

Sicherer Rückhalt: FCL-Torhüterin Steffi Karamtic zeigte eine starke Leistung. © Christian Riedel

Die Hitze war groß, aber das tat der Spielfreude keinen Abbruch.

Langengeisling – Fünf Frauenmannschaften wetteiferten beim Pustal Cup im Geislinger Sportpark um den Wanderpokal. Den holte sich am Ende der SC Amicitia München, der das Finale gegen Titelverteidiger FC Stern München im Elfmeterschießen gewann.

Eigentlich hätten sechs Mannschaften mitspielen sollen, aber die SpVgg Markt Schwabener Au hatte kurzfristig abgesagt. So wurde kurzerhand der Spielplan geändert, und zunächst spielte Jeder gegen Jeden, Spielzeit jeweils einmal 20 Minuten. Die beiden Erstplatzierten spielten dann das Finale.

Gastgeber FC Langengeisling freute sich vor allem auf das Wiedersehen mit dem ehemaligen Herren-Trainer Samir Merdanovic, der jetzt die Frauen des SC Amicitia trainiert. Auch rund um die Spiele war einiges geboten, mit einer Tombola, einem Gewinnspiel der Fahrschule Pustal und der Radar-Schießanlage. Maxi Maier von den FCL-Herren hatte den härtesten Schuss des Tages, bei den Frauen erzielte Evelyn Maß vom FC Stern München den besten Wert. In der Mannschaftswertung setzte sich das Geislinger Trio Moritz Wiesheu, Marc Ringler und Max Maier durch.

„Es waren starke Spiele, und alle Mannschaften haben trotz der Hitze tolle Leistungen geboten“, resümierte FCL-Trainer Stefan Karamatic. Die Langengeislinger kassierten nur einen Gegentreffer, verpassten aber trotzdem das Endspiel, weil sie ihrerseits nur zweimal ins Schwarze trafen.

Im ersten Spiel erreichten die Geislingerinnen ein 0:0 gegen den Bayernligisten FC Stern München, im zweiten Spiel wurde der Bezirksoberligist FC Ergolding 2:0 geschlagen. Die Neuzugänge Lisa Mayer und Lina Biegel erzielten die Tore. Im dritten Spiel gegen Bayernligist Amicitia geriet der FCL 0:1 in Rückstand, und trotz guter Chancen von Sandra Zeilhofer, Julia John und Lina Biegel konnte der Ausgleich nicht mehr erzielt werden. Im vierten und letzten Spiel gab es gegen den Landesligisten FFC Wacker München U23 ein 0:0. Wäre der Kopfball von John kurz vor Schluss nicht knapp drüber, sondern ins Tor gegangen, hätte das wohl den Sieg und damit den Finaleinzug bedeutet. So aber blieb für den FCL in der Tabelle nur Rang vier mit fünf Zählern, punktgleich mit dem FFC Wacker. Letzter wurde Ergolding, das ohne Tor und Punkt blieb.

Ein Wermutstropfen aus Geislinger Sicht war die schwere Verletzung von Claudia Neumair. Sie und Franziska Neumayr sollten nach ihrem letzten Spiel für Langengeisling eigentlich speziell verabschiedet werden, doch verletzte sich Naumair bei einem Zweikampf schwer und wurde mit Verdacht auf Außenbandriss ins Krankenhaus gebracht.

Der SC Amicitia (9 Punkte) und der FC Stern (8) hatten sich schließlich fürs Endspiel qualifiziert. Ebenso wie das Gruppenspiel endete auch das Finale torlos, und so musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Während sich Stern einen Fehlschuss leistete, trafen bei Amicitia alle Schützinnen, und damit war der Pokalsieg perfekt. Keine Mühe mit den Spielen hatten die drei Schiedsrichter Stefan Empl, Thomas Feldhofer und Johannes Hermansdorfer.

Abgesehen von Neumairs Verletzung, die er sehr bedauerte, zog Karamatic ein positives Fazit, was die Leistung seiner Mannschaft betrifft. „Wir sind mit den Ergebnissen hoch zufrieden, und die Neuzugänge haben sich schon in der kurzen Zeit gut integriert“, fasste der FCL-Trainer zusammen.