Kirchasch verlängert mit Trainergespann

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Alexander Mrowczynski bleibt Cheftrainer beim SC Kirchasch. © Dominik Findelsberger

Alexander Mrowczynski ist auch kommende Saison Spielertrainer beim SC Kirchasch.

Kirchasch – „Machst weiter?“ – „Ja.“ – „Passt!“ So beschreibt der 31-jährige Markt Schwabener, nicht ganz ernst gemeint, die Vertragsgespräche mit den KSC-Verantwortlichen.

Verhandlungen auf dem kurzen Dienstweg mögen es ja durchaus gewesen sein, wenn man sich mehrmals die Woche in der Kabine und auf dem Platz sieht. Seine Gesprächspartner von KSC-Seite sind ja Spieler in seinem Team. Stefan Hackl, ebenfalls 31, ist Sportlicher Leiter mit Einsatzgebiet Mittelfeld und der Zweite Vorsitzende Maxi Bals (32) einer der beiden Torhüter.

Bals relativiert, was die Verhandlungsdauer betrifft: „Wir haben Moro und auch seinem Co Florian Schrödl schon vor Weihnachten erklärt, dass wir mit ihnen weitermachen möchten.“ Weihnachten und jetzt April – es ging wohl doch nicht so ruckzuck. „Die Burschen waren schon am Überlegen, denn es waren auch Anfragen und Angebote von anderer Seite da“, weiß Bals. „Jetzt haben beide zugesagt“, zeigt er sich sehr zufrieden.

Was sie an Mrowczynski haben, wissen sie beim KSC schon seit 2021. Da kam er zum Ende der Corona-Saison als spielender Co-Trainer zusammen mit Alexander Schmidbauer, einem Spezl aus Markt Schwabener Zeiten, nach Kirchasch. Schmidbauer war vom FC Falke gekommen, während Mrowczynski drei Saisonen bei den Bezirksligisten Dornach und Aschheim als Spieler war. Schmidbauer war nach der Saison 2021/22 als Trainer nach Dornach gewechselt, und so ist Mrowczynski seit dieser Saison Cheftrainer und einer der Taktgeber im Mittelfeld.

Ihm gefällt es in Kirchasch, betont er, auch wenn die Verhandlungen doch etwas gedauert haben. „Ich erreiche die Kabine noch“, bemüht er grinsend eine Fußball-Floskel, „also darf ich weitermachen“. Und er macht es sehr gerne mit seinem Co Schrödl: „Dessen Zusage war mir schon wichtig.“ Der 25-jährige Ex-Eittinger war nach drei Spielzeiten in Hallbergmoos vor dieser Saison zum KSC gekommen.

Bals hat bei Schrödl den Eindruck, „dass es ihm bei uns sehr gut gefällt, und beide machen es super. Er hat trotz seiner jungen Jahre schon viel gesehen, und es ist nur schade, dass er durch eine Verletzung ausgebremst worden ist“.

Und eine weitere Personalie macht Bals Freude. Marcel Tätzel, zweitbester Torschütze und Trainer der Zweiten, hat ebenfalls für die kommende Saison zugesagt, „und auch der hatte anderweitig Angebote“.

Ebenfalls sehr stolz ist Bals darauf, „dass wir kommende Saison zum dritten Mal in Folge mit einer dritten Mannschaft in der C-Klasse an den Start gehen können“. Da ist der KSC noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Florian Tschepe. Bals weiß, wovon er spricht: „Der ist jetzt auch Vater geworden und möchte etwas kürzertreten.“