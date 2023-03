SpVgg Altenerding muss ohne den verletzten Simon Rüdiger auskommen

Von: Bernd Heinzinger

Simon Rüdiger wird heute fehlen. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit einem fast vollständigen Kader gehen die Handballer der SpVgg Altenerding in der Semptsporthalle ihre schwere Aufgabe gegen den MTV Pfaffenhofen an (Sa., 18.30 Uhr). Dabei müssen sie einen bitteren Ausfall kompensieren.

Altenerding –Spielmacher Simon Rüdiger fehlt verletzungsbedingt auf längere Zeit. „Das ist natürlich ein herber Verlust“, betont Trainer Peter Mesiarik. Moritz Sturm steht für seine Position als Ersatz parat, mit ihm wechselte sich Rüdiger zuletzt sowieso ab.

Allerdings kehrt Niklas Fleps nach seiner Fußverletzung zurück, er kann ebenfalls den Mittelpart übernehmen. Mit Severin Lößl und Tim Steininger auf halblinks sowie Christian Loris im rechten Rückraum verfügen die Altenerdinger über eine gute Schlaggewalt, zumal auch Luis Leitner nach seinen Rückenproblemen sein Go für den Einsatz gab. Das Wichtigste gegen den erfahrenen MTV wäre aber eine gute Abwehrleistung, so Mesiarik: „Wir müssen hinten sicher stehen und nach vorne möglichst viel Geduld beweisen.“

Die Gäste kämpfen um den Klassenerhalt. Wie gefährlich sie sein können, bewiesen sie unter anderem mit einem Sieg gegen die stark eingestufte HSG Freising-Neufahrn. Mesiarik fordert: „Wir dürfen Pfaffenhofen auf keinen Fall unterschätzen. Dann sehe ich die leichte Favoritenstellung auf unserer Seite.“

Altenerding 3 tritt bei der HSG Bayerwald an (Sa., 17 Uhr). Viel passieren kann in der Bezirksklasse nicht mehr, der dritte Platz steht fest.

Frauenteam: Favorittrotz Personalmisere

Auf Auswärtsfahrt nach Erdweg begeben sich Altenerdings Handballerinnen (Sa., 16.30 Uhr). Sie kämpfen in der Bezirksoberliga noch um die Vizemeisterschaft, da ist ein Sieg beim Tabellensechsten Pflicht. Im Hinspiel dominierte die Truppe von Trainer Andreas Mittermeier, jetzt hadert er aber mit der Personalsituation. Verena Bauer weilt derzeit im Urlaub, Lena Edelmann kann ebenfalls nicht mitmachen. Lena Prem (verletzt), Carina Ziegltrum (berufliche Gründe) und Grit Kschischow (spielt parallel in der Zweiten) fehlen zudem in Erdweg. Mittermeier: „Ich bekomme mit Mühe und Not eine anständige Aufstellung zusammen.“ Für Auswechselmöglichkeiten nimmt er die angeschlagene Nina Konrad sowie Antonia Burghardt nach ihrer Verletzungspause mit. Jessica Scherb rückt aus der Zweiten nach oben. Auch wenn der Kader dünn ist, ist die SpVgg laut Mittermeier der Favorit: „Wenn wir mit der gleichen Dynamik wie zuletzt auftreten, dann sollte es locker reichen.“

Auf einen vermeintlich leichten Kontrahenten trifft die Zweite am Samstag um 16.30 Uhr in der Semptsporthalle. Der TSV Simbach 2 ziert ohne Pluspunkt das Tabellenende der Bezirksliga. Allerdings stehen neben den Torhüterinnen Anna-Lena Schmitt und Susanne Wenner gerade einmal acht Feldspielerinnen zur Verfügung. Teamführerin Grit Kschischow spricht von einer kleinen, aber feinen Truppe. Neben ihr selbst verfügen Sophie Lößl, Miriam Deuschle, Elisabeth Baumann und Co. über genügend Erfahrung: „Wir wollen unser Spiel durchziehen und den Saisonendspurt mit Spaß bestreiten“, betont Kschischow.

Insgesamt sechs Torfrauen stehen in den Kadern der drei Altenerdinger Frauenteams. Für die Partie der Dritten beim ASV Dachau 2 (So., 14.30 Uhr) steht keine einzige zur Verfügung. Trainer Mittermeier überredete Marcella Callovini zum Comeback nach ihrer Babypause. Ansonsten stehen viele junge Akteurinnen zur Verfügung, die auch in Dachau für zwei Punkte sorgen könnten. Die Partie beim Schlusslicht bildet für Altenerding 3 bereits das Saisonfinale – bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Moosburgs gegen Tabellenführer Indersdorf ist sogar noch der dritte Platz im Abschlusstableau möglich.