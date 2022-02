Der Erdinger Stadttriathlon ist zurück

Ab ins kühle Nass: Am 19. Juni soll heuer der Erdinger Stadttriathlon stattfinden. © Christian Riedel

Erdings größtes Sportevent des Jahres kehrt wieder zurück. Nach der coronabedingten Absage 2020 und einem abgespeckten Event im vergangenen Jahr wird heuer der Erdinger Stadttriathlon wieder stattfinden – inklusive den bayerischen Meisterschaften der Altersklassen im Sprint.

Der Termin steht auch schon fest: am Sonntag, 19. Juni. Das gab gestern Trisport Erding bekannt. Die Zuversicht sei groß, dass diesen Sommer solche Veranstaltungen wieder möglich sind, sagt Pressesprecherin Caroline Cornfine. „Kleiner werden könenn wir dann immer noch.“ Es sei deutlich einfacher, erst einmal groß zu organisieren und notfalls zu reduzieren als andersrum. „Aber natürlich hat bei uns die Sicherheit immer oberste Priorität“, betont sie.

Im vergangenen Jahr hatte der Verein coronabedingt eine Mini-Version mit Sprintdistanz und eingeschränktem Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. 500 Athleten, darunter 100 Kinder, hatten daran teilgenommen. Heuer könnten es wieder 1500 Starter werden. Angeboten werden neben der Volks-/Sprintdistanz (400 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) auch die Olympische Distanz (1,5 km/40 km/10 km) sowie das TriKids-Rennen ab Jahrgang 2016.

„Ganz besonders stolz“, so Cornfine, seien die Veranstalter, dass mit dem Rennen auch die bayerischen Altersklassen-Meisterschaften über die Sprintdistanz nach Erding zurückkehren werden. Jeder Inhaber eines Startpasses eines bayerischen Triathlon-Vereines ab Jahrgang 2006 kann an dieser Meisterschaft teilnehmen und sich mit den Besten des Landes messen. „Um auch eine klare Abgrenzung zur traditionellen Volksdistanz zu erreichen, wurde die Schwimmstrecke in der Meisterschaftswertung auf 750 Meter angehoben“, erklärt Cornfine.

Insgesamt organisiert der Bayerische Triathlonverband (BTV) neun Meisterschaftsrennen im Erwachsenenbereich mit unterschiedlichen Wettkampfformaten und über unterschiedliche Distanzen. „Wir freuen uns, dass wir mit der Bayerischen Meisterschaft Sprint-Triathlon der Altersklassen wieder in Erding zu Gast sein dürfen. Aus Erfahrung wissen wir, dass Athletinnen und Athleten auf der schnellen Strecke bei bester Organisation einen perfekten Start in die Triathlon-Titelkämpfe des Jahres erwarten dürfen“, sagt BTV-Präsident Gerd Rucker. Auch für die ambitionierten oberbayerischen Nachwuchssportler lohnt sich die Teilnahme in Erding, „denn ihre Rennergebnisse gehen in die Wertung des Oberbayerischen KidsCups ein“, sagt Cornfine.

Der Erdinger Stadttriathlon – es wird die 27. Auflage sein – lebt aber insbesondere von den Hobbysportlern auf der Volksdistanz oder auch im Staffelteam. Cornfine: „Der Trisport Erding steht für Spaß und Freude an Bewegung für Jedermann, und genau dafür wird die Veranstaltung wieder mit viel Herzblut und Engagement vorbereitet – und fest gehofft, dass alle Pläne trotz und mit Corona durchführbar sein werden.“

Und vielleicht hat auch Petrus ein Einsehen. Schon mehrmals regnete es ausgerechnet am Triathlontag. Vergangenes Jahr strahlte allerdings die Sonne. Nur der Kronthaler Weiher war damals etwas kalt. Bei 17,4 Grad durften die Kinder nur mit Neoprenanzug ins Wasser. Aber auch das hatten die Organisatoren geschultert und für einen Teilnehmer sogar kurzfristig noch einen Anzug besorgt.

Die Anmeldung

für alle Distanzen und Wertungen ist ab sofort über die Webseite des Vereins, www.trisport-erding.de, möglich. Hier gibt es alle weiteren Informationen

Für Schnellentschlossene

gibt es einen Frühbucherrabatt: Bis 31. März beträgt die Startgebühr auf der Sprintdistanz nur 33 Euro, für die Olympische Distanz 55 Euro.