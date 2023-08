Der Torjäger ist da

Von: Georg Brennauer

Herzlich willkommen in Dorfen: Bei der Übergabe des Toyota waren (v. l.) Dorfens Co-Trainer Timo Borrmann, Autohaus-Inhaber Georg Hausmann und Eispiraten-Neuzugang Lynnden Pastachak dabei. © Georg Brennauer

Der sehnlichst erwartete Knipser ist da.

Dorfen – Lynnden Pastachak, der neue Torjäger des Eishockey-Bayernligisten ESC Dorfen, ist in der Isenstadt eingetroffen.

Zum Ende der vergangenen Saison war es eine dicke Überraschung in Ober- und Bayernligakreisen, als bekannt wurde, dass Pastachak vom damals noch Oberligisten EHC Klostersee zum ESC Dorfen wechselt. Jetzt ist der 27-jährige, 1,83 Meter große und 78 Kilo schwere Kanadier bestens gelaunt am Flughafen München, nach elfstündigem Flug aus seiner Heimat Sasketchewan, gelandet – inklusive zweistündiger Verspätung. Dort nahm ihn der neue Dorfener Co-Trainer Timo Borrmann, der bekanntlich den Transfer eingefädelt hatte, in Empfang. Es folgte sogleich der erste Pressetermin im Autohaus Hausmann in Dorfen, wo er von Inhaber und ESC-Sponsor Georg Hausmann sowie Verkäufer Wolfgang Kalb einen gesponsorten, neuen Toyota-Aygo übernahm.

Geboren wurde Pastachak in Bienfait in der Provinz Saskatchewan, wo er als Jugendlicher im zehn Kilometer entfernten und rund 10 000 Einwohner zählenden Estevan seine beachtliche Karriere in der Saskatchewan-Junior-Hockey League (SJHL) startete. Nach vier Spielzeiten mit den Red Deer College Kings in der Alberta Colleges Athletic Conference (ACAC) sowie in seiner Heimatstadt bei den Bienfait Coalers in der Bix Six Hockey- League (BSHL),wechselte er nach Deutschland in die Bayernliga.

Beim EHC Klostersee avancierte Pastachak in der Vorrunde zum neuntbesten Scorer in der Bayernliga sowie in den Playoffs zum Topscorer. Mit insgesamt 33 Toren und 33 Vorlagen in 36 Spielen trug er wesentlich zum Aufstieg der Grafinger in die Oberliga bei. Dort wurde der Kanadier wiederum bester Scorer des EHC und brachte es in 37 Spielen auf 27 Punkte (14 Tore/13 Vorlagen). Während des Sommerurlaubs in seiner Heimat jobbte Pastachak, der leidenschaftlich gerne Golf spielt, als Greenkeeper bei einem Golfclub.

Einen Bezug zu Deutschland hat Lynnden Pastachak über seinen Vater Kevin Pastachuk, der seinen Namen später auf Pastachak umschreiben ließ, und in den 90er-Jahren ein sehr erfolgreicher Torjäger in der dritthöchsten Liga für den Deggendorfer EC und den EV Dingolfing war. Bayern ist der Familie Pastachak also bestens vertraut.