Wichtiger Dreier dank Torjäger Thalmaier

Von: Wolfgang Krzizok

Zug zum Tor: Gerhard Thalmaier, der nach einem Nasenbeinbruch mit Gesichtsmaske spielt, schoss beide Tore für Dorfen. © Hermann Weingartner

Der Himmel weinte, aber die Dorfener Fußballer strahlten übers ganze Gesicht.

Ostermünchen/Dorfen – Mit einem 2:0 (2:0) am Mittwochabend beim SV Ostermünchen haben sie einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Zweifacher Torschütze war Gerhard Thalmaier.

Obwohl auf dem tiefen Geläuf viele intensive Zweikämpfe geführt und einige harte Grätschen ausgepackt wurden, blieb die Partie stets fair. Der gute Schiedsrichter David Feistauer hatte alles im Griff und zückte in den 90 Minuten nur zweimal die Gelbe Karte.

Die Partie hätte für Dorfen gar nicht perfekter beginnen können. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da verlängerte Leon Eicher einen langen Ball auf Sebi „Tank“ Bauer, der flankte ins Zentrum, wo Thalmaier stand. Der TSV-Torjäger drehte sich blitzschnell und traf zum 1:0 flach ins kurze Eck. Nur wenig später fast das 2:0, doch ein Kopfball von Timo Lorant, nach einer Linner-Ecke, strich ganz knapp am Pfosten vorbei. Aber nach einer guten Viertelstunde durfte der TSV dann doch wieder jubeln, und erneut war Thalmaier der Torschütze, der nach toller Vorarbeit von Sebi „Tank“ Bauer mit der Fußspitze vollendete. Fast hätte er drei Minuten später einen lupenreinen Hattrick perfekt gemacht. Er lief alleine aufs SVO-Tor zu, setzte den Ball jedoch aus zwölf Metern daneben.

Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis sich Ostermünchen erstmals dem TSV-Tor näherte, doch ein Distanzschuss von Andreas Niedermeier ging weit daneben. Auf der Gegenseite entschärfte Torwart Johannes Schenk einen 25-Meter-Schuss von Sebi Bauer, dann war Pause.

In den ersten gut 20 Minuten der zweiten Hälfte tat sich nicht viel, das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab. Dann zirkelte zunächst Alex Linner einen Freistoß aus 17 Metern haarscharf am Kreuzeck vorbei (67.), und der eingewechselte Michael Eder köpfte nach einer Eicher-Flanke knapp am Tor vorbei (72.). Nur drei Minuten später hatte Thalmaier das 3:0 auf dem Fuß. Wieder lief er allein aufs Tor zu, wollte den Torwart ausspielen, ließ sich dabei aber zu weit abdrängen und traf nur das Außennetz.

In den letzten zehn Minuten zogen sich die Dorfener zurück und lauerten auf Konter, prompt kam der Tabellenvorletzte noch zu einigen Chancen. Nach einem Gewühl im Dorfener Strafraum schoss Maxi Bauer knapp am Tor vorbei (83.), und im Anschluss an einen Eckball rettete TSV-Torwart Alex Wolf spektakulär per Fußabwehr, nachdem ein Ostermünchener frei zum Kopfball gekommen war. Das war der spektakuläre Schlusspunkt einer Partie, die Dorfen verdient gewonnen hat.