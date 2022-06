Der Weg ist das Ziel

Schlammpackung: Erst wurde durch den Matsch gerobbt, danach ging es meist ins Wasser. © Christian Riedel

Die Xletix-Challenge am Kronthaler Weiher war ein voller Erfolg.

Erding – Bei bestem Wetter waren rund 6600 Teilnehmer nach Erding gekommen, um sich dem Extrem-Hindernislauf zu stellen. Das Besondere daran: Anders als bei den üblichen Sportevents ging es nicht um Bestzeiten und Podiumsplätze, sondern nur um eins: den Spaß am Sport. Und zwar im Team. Denn nur so konnten manche Hindernisse überwunden werden.

Auf dem Gelände rund um den Kronthaler Weiher tummelten sich Sportler und Begeisterte aller Art. Von Jung bis Alt, Frauen sowie Männer. Auffällig viele Firmen stellten sich der Challenge. Der Fitnesszustand spielte dabei eine untergeordnete Rolle. „Es geht um den Spaß, und ich freue mich, dass das Event endlich stattfindet. Wir haben richtig Bock uns dreckig zu machen“, erzählt ein Teilnehmer, der zusammen mit Freunden aus Murnau nach Erding gereist war.

Die vergangenen zwei Jahre war die Veranstaltung wegen der Pandemie verschoben worden. Damals sei die Ausdauer noch besser gewesen, jetzt zähle es nur ins Ziel zu kommen, scherzt er. Deshalb habe sich sein Team auch für die kürzeste Distanz, sechs Kilometer, angemeldet. Auf seinem Shirt steht „Der Lauch und sein junges Gemüse“ – eine Geburtstagsüberraschung seines Teams.

Es geht nur im Team: Einige der Hindernisse waren allein nicht zu überwinden, und so unterstützen sich die Athleten gegenseitig. © Christian Riedel

Die Outfits der Starter hatten ohnehin einiges zu bieten. Von lustigen Verkleidungen wie Tütüs, Ninja-Turtle-Anzügen und hellgrünen Borat-Hosen bis hin zu oberkörperfreien Teilnehmern bekamen die zahlreichen Schaulustigen großes Kino geboten. Viele waren bei strahlendem Sonnenschein nichts ahnend zum Baden gekommen und vom Event überrascht worden. Im positiven Sinne, denn die aufgebaute Musikanlage sowie Essen- und Getränkestände zogen auch Nicht-Teilnehmer an.

Und die positive Stimmung schwappte über. Läufer wurden vom Platz auf der Liegewiese aus angefeuert und das Interesse an einer Teilnahme im nächsten Jahr bei so manchen Badegästen geweckt.

Cool bleiben: Es war gar nicht so einfach, sich rückwärts durchs Wasser zu hangeln, denn das „Luftpolster“ war ziemlich niedrig. Diese beiden Teilnehmerinnen meistern die Aufgabe mit einem Lächeln. © Christian Riedel

An den Start gingen auch einige Erdinger Lokalmatadore. Beispielsweise das Team der „Wartenberger Turbo Schnecken“, die den Zwölf-Kilometer-Parcours absolvierten. Zum ersten Mal bei einem Extrem-Event dabei war der Erdinger Dominik Geigerseder. Zusammen mit seinem Bruder Marcel sowie seinen Kumpels Douglas Wilson, Ludwig Scheidl, Andreas Ostermair, Christoph Kaspari und Christian Hanisch stellte er sich der längsten Distanz mit 35 Hindernissen und 18 Kilometern. Vor dem Start erzählt er, dass die Distanz zwar schon nicht ohne sei, aber bei jedem Hindernis ja sowieso eine Pause eingelegt werde. Außerdem gehe sowieso um das Miteinander und dem Spaß an der Sache.

Den hatten „Die Locals“, wie sich das Team nannte. Erschöpft schleppten sich die Erdinger nach rund vier Stunden ins Ziel. „Es war nicht zu anstrengend“, sagt Geigerseder, der die Kletterhindernisse am anspruchsvollsten fand.

„Die Locals“ aus Erding sind geschafft (hinten, v. l.): Dominik Geigerseder, Marcel Geigerseder, Lukas Besl, Andreas Ostermair, Douglas Wilson, Ludwig Scheidl; (vorne, v. l.) Christoph Kaspari, Christian Hanisch. © privat

Die Veranstalter planten manche Hindernisse so, dass nach einer schlammigen Station, bei der die Teilnehmer von oben bis unten in Dreck gehüllt waren, ein „Waschgang“ im Wasser folgte. Beispielsweise mit einer Rutsche in den Weiher. „Das war eine gute Abkühlung bei diesen Temperaturen“, sagt Geigerseder, der die Veranstalter für die vielen Trinkwasser- und Snackstationen lobte. Er sei vom Event begeistert und kann sich vorstellen auch nächstes Jahr wieder an den Start zu gehen, wenn es denn wieder in Erding stattfindet.

Die Xletix-Crew war begeistert vom Standort und bekam laut Event-Manager Fabio Zuber positives Feedback von OB Max Gotz. Mit dem Verlauf zeigte sich Zuber ebenfalls zufrieden, da keine gravierenden, nur einige kleinere Verletzungen zu berichten waren. Der Veranstalter kann sich vorstellen auch nächstes Jahr das Event auszurichten. Dann vielleicht auch mit mehr Erdingern, die den Tag nutzen könnten, um nicht in der Sonne, sondern im Schlamm zu baden.