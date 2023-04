Patrick Lehnert und der wilde Ritt durch die Alpen

Abseits der präparierten Piste liegt für Patrick Lehnert die Freiheit. Der 17-jährige Wartenberger jagt und springt über die Hänge. © Privat

Der junge Wartenberger ist als Freerider erfolgreich. Neben seinem Können auf den Brettern weiß er auch: Ohne Lawinenkunde geht gar nichts

Wartenberg/Villars – „Die Freiheit zu haben, alles zu tun, was man will.“ So beschreibt Patrick Lehnert seine Faszination für den Freeride. Damit ist das Skifahren und Snowboarden im freien Gelände abseits der markierten und kontrollierten Skipisten gemeint. Eine Kunst, die ohne das sichere Beherrschen des Tiefschneefahrens und Kenntnisse der Lawinenkunde gar nicht möglich ist.

Aber zurück zur Freiheit, die den 17-jährigen Wartenberger zuletzt an die Spitze im Junior Contest in Villars brachte. Was alles hinter einem solchen Event steckt, wird einem auch als Außenstehender schnell bewusst. Nach dem „Riders Meeting“ am Vorabend, an dem alle Informationen für den Renntag mitgeteilt werden, steht bereits am frühen Morgen die Face-Inspektion an.

„Man bekommt einen Ort genannt, an dem man sich trifft und sich seine Line raussuchen kann“, erklärt Lehnert. Gemeinsam mit seinem Vater Michael ging es dazu hoch auf die idyllischen Schweizer Berge. Besonderheit beim Freeriden: Die Strecke ist oft schon Tage zuvor gesperrt, eine Probefahrt gibt es nicht. Auch die spätere, individuelle Linie sucht man sich lediglich aus der Ferne aus. Die Pisten sind steil, sehr steil. „So steil, dass die kein normaler Skifahrer runterkommt“, betont Lehnert.

Kurz vor Wettkampfbeginn wurde es noch einmal stressig für den einzigen deutschen Teilnehmer, der eigentlich als Erster ins Rennen gehen sollte. „Ich hab’s auch gar nicht mehr rechtzeitig zum Start geschafft. Aber dann durfte ich am Ende meiner Kategorie doch noch starten.“, sagt Lehnert schmunzelnd, der den zuvor mit seinem Vater aufgestellten Plan voll durchziehen konnte.

Nach einer schnellen und technisch einwandfreien Fahrt mit insgesamt sieben Sprüngen fuhr er mit der höchsten Punktzahl ins Ziel. Anders als beim Rennfahren wird nämlich nicht nur die Geschwindigkeit bewertet. „Es gibt verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Technik, Fluidity oder Control“, erklärt der Freerider, der in genau diesen Kategorien zu überzeugen wusste. Besonders seine Sprunganzahl war für einen etwas kürzeren Zwei-Sterne-Contest überdurchschnittlich. Und so stand er nach seinem zweiten Platz beim Wettkampf in Kappl diesmal ganz oben auf dem Treppchen. „Das war ein saucooles Erlebnis“, freut sich der junge Freerider.

Jüngst gewann Patrick Lehnert einen Wettbewerb in den Schweizer Alpen. Im europäisch-australischen Gesamtranking liegt er als bester deutscher Nachwuchsfahrer auf Rang 14. © privat

Ganz besonders war das Rennen auch, weil es das Erste nach einer fünfwöchigen Verletzungspause war. „Ich hatte mir das Kreuzband beim Training angerissen und hatte danach lediglich vier Skitage.“

Denn ganz ungefährlich ist dieser Extremsport natürlich nicht. Gehirnerschütterungen oder Schleudertraumata seien dabei schon öfter vorgekommen, sagt Lehnert. Doch der junge Sportler geht sehr verantwortungsvoll mit der wohl größten Gefahr für Freerider um: Lawinen. „Wir versuchen das Risiko zu minimieren, indem wir nur gut informiert zum Freeriden gehen.“

Wir – das ist die Familie des Skitalents. „Ich bin so dankbar, dass sie mir das Skifahren beigebracht haben. Ohne sie hätte ich das alles nie geschafft.“ Mit seinem Vater als Trainer und seiner Schwester Jil, ebenfalls eine erfolgreiche Freeriderin, stürzt er sich gemeinsam die Hänge hinab.

Für einen durchschnittlichen Skifahrer sind diese steilen, unpräparierten Abfahrten gar nicht befahrbar. Für Lehnert aber ist es einfach „traumhaft, im Tiefschnee das felsige Gelände zu erkunden und am Ende meine eigenen Spuren im Schnee zu verfolgen“.

Schon in jungen Jahren nahm er für seinen Heimatverein, den Skiclub Auerbach, an Rennen teil. Nachdem sein älterer Bruder Philipp und auch seine Schwester Jil das Freeriden für sich entdeckten, war für den Jungspund klar: „Das will ich auch machen.“ Mit viel Ehrgeiz und Elan trainiert er nun bis zu 40 Skitage pro Saison. „Aber Skifahren macht so viel Spaß, das kann man ja kaum Training nennen.“

Neben der Geschwindigkeit ist aber auch die technische Ausführung und die Kontrolle wichtig bei der Bewertung. © Privat

Diese Einstellung zahlt sich aus. Als bester Deutscher unter 18 steht er auf Platz 14 des Gesamtrankings für Europa und Australien. Die USA haben eine eigene Rangliste. Klar, dass man dann auch von größeren Erfolgen träumen darf. „Natürlich wäre es ein Traum, mal in der World Tour am Start zu stehen. Aber einfach weiter Spaß am Skifahren zu haben und vielleicht nächstes Jahr bei den Jugend World Championships zu starten.“ Das wünscht sich der Wartenberger Jugendliche. Und die Chancen für eine WM-Teilnahme stehen nach den guten Platzierungen in diesem Winter gut. Bis dahin ist es wichtig, fit zu bleiben. Mit Tennis (TC Erding), Fußball (TSV Wartenberg), Mountainbiken und Windsurfen ist im Sommer beim Sporttalent eine große Bandbreite abgedeckt. Und dann steht in den kommenden Wochen auch noch das Abitur an.

„Danach will ich auf jeden Fall studieren.“, stellt der Gymnasiast klar. Sportmanagement, Geowissenschaften oder Maschinenbau – das Spektrum der eigenen Interessen ist auch hier groß. Neben der Wahl des richtigen Studienfachs ist ihm auch der Studienort sehr wichtig. München und Innsbruck sind dabei ganz weit vorne. Beide Städte liegen nah an den Bergen um auch weiterhin „das Skifahren genießen zu können“.