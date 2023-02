Zwei Herzen in der Brust

Von: Helmut Findelsberger

Gemeinsame Vergangenheit: Tobias Brenninger (r.) spielte einige Jahre mit Bruder Florian, der jetzt das Waldkraiburger Trikot trägt, beim ESC zusammen. © Dominik Findelsberger

Tobias Brenninger hat eine Dorfener Gegenwart und eine Waldkraiburger Vergangenheit.

Dorfen/Waldkraiburg – Tobias Brenninger, der mit seiner Familie in Kreuz bei Velden wohnt, war nach seiner Zeit im Nachwuchs beim EV Landshut und einer Saison im Zweitligateam des EVL (2005/06) von 2006 bis 2009 in Waldkraiburg, mit dem EHC wurde er 2008 Bayernliga-Meister. Es folgten zehn Spielzeiten beim ESC Dorfen, wo er 2018 seine aktive Laufbahn beendete. Seit 2020 ist der 35-Jährige Trainer der Dorfener 1b, zur Not spielt er noch selbst.

Am Sonntag erwartet der ESC Dorfen in der Bayernliga-Meisterrunde um 17.30 Uhr den EHC Waldkraiburg. Im Kader der Löwen steht unter anderem sein fünf Jahre jüngerer Bruder Florian.

Fünf Jahre haben Sie beim ESC Dorfen mit Ihrem Bruder Florian gespielt. Der ist seit 2021 in Waldkraiburg beim direkten Dorfener Konkurrenten um den Klassenerhalt. Wie muss man sich da bei Ihnen den Austausch übers Eishockey vorstellen?

Wir beide haben immer schon ein sehr gutes Verhältnis, das war auch so, als Flo in Erding gespielt hat. Wir hoffen, dass beide Clubs in der Bayernliga drinbleiben. Wir analysieren auch seine Spiele – selbst beim Super-Bowl-Finale.

Ist eine sportliche „Familienzusammenführung“ beim ESC nochmal ein Thema? Ihre eishockeybegeisterten Eltern pendeln jetzt ja ständig als Zuschauer zwischen Waldkraiburg und der Dorfener 1b.

Dorfen wird für alle Brenningers der Heimatverein bleiben, aber jetzt schauen meine Eltern halt mehr dem Flo zu. Alles andere ist sein Thema, und da mische ich mich nicht ein. Sein Abgang war ja nicht gegen den ESC gerichtet, es klappte halt mit Trainer Franz Steer nicht.

Am Sonntag gibt es das direkte Duell Dorfen gegen Waldkraiburg. sind Sie da in einem Zwiespalt?

In einem gewissen Zwiespalt bin ich schon, weil ich nicht will, dass einer absteigt. Ich gehe ins Stadion und sehe gute Freunde aus Waldkraiburg und Dorfen. Wir brauchen auch dieses Derby in der Region. Ich habe immer noch gute Kontakte in beide Richtungen, aber jetzt würde ich mir schon einen Heimsieg wünschen.

Sie hätten auf die Konstellation mit den beiden Clubs in der Abstiegsrunde also ganz gut verzichten können?

Absolut. Wäre schön gewesen, wenn beide in die Meisterrunde gekommen wären – oder wenigstens einer.

Sind Sie sehr überrascht, dass Waldkraiburg als Vorrundenvierter der letzten Saison jetzt in der Abstiegsrunde gelandet ist?

Mich wundert es schon, auch wenn sie mit den Kanzelsberger-Brüdern und Hradek drei Stammspieler nach Dorfen verloren haben. Dorfen wiederum hat Pech gehabt mit vielen Ausfällen über lange Zeit.

Was erwarten Sie am Sonntag?

Ein spannendes und faires Derby, wie es die letzten Male auch war. Eine gewisse Härte und Emotionen gehören natürlich dazu.

Wem drücken Sie die Daumen?

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich bin natürlich mit einem Herzen in Waldkraiburg bei meinem Bruder – und weil ich bei diesem Club auch eine superschöne Zeit und den größten sportlichen Erfolg erlebt habe. Andererseits schlägt ein Herz bei mir für Dorfen. Der ESC ist mein Heimatverein und wird es immer bleiben, und deshalb gehe ich schon mit gemischten Gefühlen hin. Wie gesagt, ein Heimsieg wäre schon mein Wunsch.

Sehen Sie mehr Vorteile für die eine oder andere Seite?

Kaum. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen und darauf, wer weniger Fehler macht. Bis zum Rückspiel am vorletzten Spieltag hoffe ich, dass bis dahin beide alles klar gemacht haben.

Das Interview führte Helmut Findelsberger.